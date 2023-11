Mutiger Tourismus

Beim OÖ Tourismustag am 20. November in der Oberösterreich Arena fiel der Startschuss für die Umsetzung der nun fertiggestellten Landes-Tourismusstrategie. Erste Eckpunkte der Strategie wurden bereits im Juni präsentiert. Ausgelegt auf 7 Jahre, gibt sie bis 2030 den Fahrplan vor, um den Tourismus verstärkt auf Ganzjährigkeit auszurichten und damit mehr Wertschöpfung, Resilienz und Nachhaltigkeit zu bewirken. Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner, WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl (i. V. für WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer), Bundesspartenobmann Robert Seeber und Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus, sind sich sicher, dass die Strategie maßgeblich zur Weiterentwicklung von Oberösterreich als Zukunfts- und Lebensraum beiträgt. Auch die Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler sowie die Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger, überzeugten sich persönlich von der Strategie.

Hinweis Weitere Infos zur Landes-Tourismusstrategie gibt es Weitere Infos zur Landes-Tourismusstrategie gibt es HIER





Träger des oö. Tourismus

Die WKOÖ als aktiver Strategiepartner setzte sich im Entstehungsprozess vor allem für ein bestmögliches Zusammesnspiel von Tourismusbetrieben und ihren Mitarbeitern ein. Denn die logische Voraussetzung für die Umsetzung und das Gelingen der Strategie ist, dass es genügend Unternehmen mit ausreichend Fachkräften gibt. „Mit der intensiven Ausbildung des Tourismus-Nachwuchs über die Beratung bei der Unternehmensneugründung bis zur Unterstützung bei der Betriebsübergabe begleitet die WKOÖ das gesamte Arbeits- bzw. Unternehmerleben“, umreißen Dallamaßl und Seeber die vielfältigen Angebote der WKOÖ.

© OÖ Tourismus/vog.photo Andreas Winkelhofer, Friedrich Dallamaßl, Astrid Steharnig-Staudinger, Markus Achleitner, Susanne Kraus-Winkler und Robert Seeber

Touristische Topleistungen

Innovative Tourismusbetriebe und Projekte, die bereits jetzt die künftigen Schwerpunktsetzungen der Landes-Tourismusstrategie 2030 umsetzen, konnten sich in den vergangenen Monaten um den Oberösterreichischen Tourismuspreis „Notos“ 2023 bewerben. Im Rahmen eines Festakts beim oö. Tourismustag wurden die von einer Jury ermittelten Preisträger ausgezeichnet.

In der Kategorie „Nachhaltiges touristisches Gesamterlebnis“ wurde die Mühlviertler Marken GmbH für die Entwicklung der „Bio-Entdeckertour durch das Mühlviertel“ mit dem Notos prämiert. Die Kombination aus An- und Abreise mit der Bahn und einer E-Bike-Tour durch die Bioregion Mühlviertel überzeugte die Jurymitglieder. Die mehrtägige Radtour verbindet kulinarische Highlights mit sanfter Bewegung zu einem nachhaltigen Gästeerlebnis – so entsteht regionale Wertschöpfung im Zusammenspiel zwischen Landwirtschaft und Tourismus.

Den Notos der Kategorie „smart, digital, innovativ“ sicherte sich die Lindenhof GmbH in Spital am Pyhrn gemeinsam mit „MOREMEDIA“ für die Digitalisierung der Customer Journey im Lindenhof. Der ganz auf Schulsport- und Ferienerlebnisse für Kinder spezialisierte Betrieb hat den gesamten Organisationsprozess für Lehrer, Eltern, Partnerbetriebe und den eigenen Betrieb mittels einer Onlineplattform und einer App vollständig digitalisiert – von Kalkulation und Zimmerplanung über regionale Aktivitäten bis hin zum automatisierten Gesamtabrechnungssystem und dem automatisch generierten Infobrief für Eltern.

Der erstmals vergebene Publikumspreis ging in der Kategorie „Betriebe“ an „Dilly – Das Nationalpark Resort“ in Windischgarsten. Der letzte Entwicklungsschritt in der langen Geschichte des Familienbetriebs stellt nachhaltiges Handeln und Wirtschaften in den Mittelpunkt – mit Photovoltaik, Hackschnitzel-Anlage, E-Tankstellen für Gäste-Autos und regionaler Kulinarik, bei der 80 Prozent der Lebensmittel in einem Radius von 100 Kilometern eingekauft werden. In der Kategorie „Freizeiterlebnisse“ stimmte das Publikum für den „Verein Mountainbike Initiative Linz“ mit seiner nachhaltigen regionalen Mountainbike-Entwicklung für Oberösterreich. Die Mountainbike Initiative Linz verfolgt das Ziel, von Mountainbikern für Mountainbiker nachhaltige und moderne Angebote zu schaffen und damit den Mountainbike Tourismus zu fördern.

Österreichischer Innovationspreis Tourismus 2024

Feierlich ausgezeichnet wurden auch die Landessieger des Österreichischen Innovationspreises Tourismus 2024, die damit automatisch am Bundeswettbewerb teilnehmen. „Cook up Kitchen“ von Viktoria Stranzinger steht für Nachhaltigkeit, Regionalität und Weiterbildung, die Kochbegeisterte mit der Leidenschaft für frische, regionale Küche ansteckt. Ebenfalls prämiert wurden die „KultiWirte“, bei denen die traditionelle oberösterreichische Wirtshauskultur im Mittelpunkt steht und die mit Initiativen wie dem eigens gebrauten „Kultbier“ und dem traditionellen Brausilvester die Gaststuben mit Leben füllen.

© OÖ Tourismus/vog.photo hinten v.l.: Klaus Manhal, Antonia Koch, Daniel Hessl, Stefan Praher, Maria Schürrer, Daniel Huemer, Georg Schürrer, Christoph Dilly, Markus Witzany, Stefan Wunderle, Markus Obermüller, Andreas Winkelhofer, Christian Grünbart und Holger Sigmund; vorne v.l.: Sebastian Hochgatterer, Reinhard Guttner, Robert Seeber, Stephanie Stranzinger (i. V. von Viktoria Stranzinger), Markus Achleitner, Martina Dilly, Reinhold List und Friedrich Dallamaßl