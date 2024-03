Oberösterreichische Start-ups sind am erfolgreichsten

Der Austrian Startup Monitor, Österreichs führende Studie zum aktuellen Start-up-Geschehen, zeigt, wie erfolgreich die Gründerszene in Oberösterreich ist. „Besonders bei der Innovationskraft und bei der Profitabilität schneiden die Unternehmen bundesweit am besten ab“, freut sich Klaus Madlmair, Leiter des Gründerservice in der WKOÖ.

Konkret hat ein Drittel der befragten Start-ups bereits die Gewinnschwelle erreicht, während dies in den anderen Bundesländern bei nur etwas mehr als einem Fünftel der Fall ist. Dies ist umso bemerkenswerter, da in Oberösterreich überproportional viele junge Start-ups bei der Befragung teilgenommen haben. Die Studie zeigt zudem, dass die oö. Betriebe intensiv mit anderen Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen kooperieren. Auch bei der Beurteilung der Geschäftslage ist Oberösterreich Spitzenreiter: 52 Prozent haben diese als gut oder sehr gut bezeichnet, während dieser Wert im übrigen Österreich bei 39 Prozent liegt.

„Oberösterreich ist also ein guter Boden, um ein erfolgreiches Start-up auf die Welt zu bringen. Gründe hierfür sind sicherlich die Nähe zur Industrie, die guten Ausbildungseinrichtungen sowie die ausgereifte Unterstützungsinfrastruktur. Besonders hervorzuheben ist hier hub,ert – die Vereinigung der größten nicht profitorienten Institutionen rund um Selbständtigkeit in Oberösterreich, wodurch ein kompetenter Ansprechpartner für Anfragen jeglicher Art zur Verfügung gestellt werden kann“, erklärt Madlmair.

„Mit unseren jährlich rund 10.000 WKOÖ-Gründungsberatungen legen wir den Grundstein für einen erfolgreichen Start in die Selbständigkeit und begleiten die jungen Unternehmen als kompetenter Partner stetig bei ihrer weiteren Entwicklung. Schlussendlich sind es aber die hochmotivierten Unternehmerinnen und Unternehmer, die mit voller Leidenschaft ihre Idee umsetzen, die für dieses hervorragende Ergebnis verantwortlich sind“, gratuliert Madlmair den oö. Start-ups.