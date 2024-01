OÖ stellt bei den WorldSkills zehn Wettkämpfer

Nach dem großartigen Abschneiden bei den EuroSkills in Danzig im vergangenen Herbst wollen die österreichischen Wettkämpferinnen und Wettkämpfer bei den WorldSkills 2024 an diese Erfolge anknüpfen. Das Team Austria wird bei den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften von 10. bis 15. September in Lyon mit 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus acht Bundesländern in 41 Wettbewerbsberufen an den Start gehen.



Oberösterreich stellt mit 10 jungen Fachkräften nach der Steiermark den zweitgrößten Anteil an Teammitgliedern. Mit bereits internationaler Wettkampferfahrung wird im Beruf Anlagenelektrik Lukas Frühwirth aus Schwertberg, beschäftigt in der voestalpine Stahl GmbH, Linz, antreten. Er hat bei den vorjährigen EuroSkills die Silbermedaille gewonnen. Auch Julia Kusel aus Pennewang (Resch&Frisch Production GmbH, Gunskirchen) war in Danzig schon dabei und holte im Bäckerhandwerk eine „Medallion for Excellence“. In der Kälte- und Klimatechnik geht der Gallneukirchner Simon Warschenhofer (Hauser GmbH, Linz) in den Wettkampf, Jana Bacher aus Kirchham (Konditorei Grellinger, Gmunden) bei den Konditoren, Fabian Reisinger aus Altschwendt (Alois Kaufmann GmbH, Natternbach) in der Land- und Baumaschinentechnik, David Weinberger aus St. Leonhard bei Freistadt (Petschl Werkstätten Betriebsgesellschaft mbH, Perg) in der Lkw-Technik, Miriam Haider aus Traberg (OÖ Theater und Orchester GmbH, Linz) im Bereich „Mode Technologie“, René Steinkellner aus Pabneukirchen (Forstenlechner GmbH, Perg) in der Sanitär- und Heizungstechnik, der Linzer Daniel Hain (Strasser Steine GmbH, St. Martin im Mühlkreis) im Beruf Steinmetz und Manuel Bender aus Steyr (Schick Blumenbinder, Wiener Neustadt) in der Floristik.



Die österreichischen Teilnehmer haben dieser Tage die Vorbereitungen aufgenommen und traditionell war auch heuer wieder im WIFI Linz der Wirtschaftskammer Oberösterreich der Auftakt für das erste Teamseminar. Unter der bewährten Organisation und Betreuung von SkillsAustria bereitet sich das rot-weiß-rote Team mit großem Engagement auf die kommenden WorldSkills vor. „Wie bereits bei vielen internationalen Wettbewerben in den vergangenen Jahren werden unsere Wettkämpferinnen und Wettkämpfer auch in Lyon ihr hervorragendes Können unter Beweis stellen. Unsere Fachkräfte zählen seit Jahren wiederkehrend zur europäischen Spitzenklasse und tragen unsere ausgezeichnete heimische Berufsausbildung mit viel Leidenschaft und Engagement in die Welt hinaus“, betont WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak.



Gerade Oberösterreich ist das Lehrlingsbundesland Nr. 1 in Österreich. Jeder zweite Jugendliche in Oberösterreich absolviert eine Lehre und damit stellt die duale Ausbildung die mit Abstand größte Ausbildungsschiene in unserer Bildungslandschaft dar. Nicht ohne Grund sind Fachkräfte, die aus einer Lehrlingsausbildung kommen, die am meisten nachgefragte Mitarbeitergruppe. WKOÖ-Vizepräsident Jindrak: „Erfolgreiche Lehrlinge sind somit die besten Botschafter für die Lehre und die Entscheidung, einen Lehrberuf zu wählen, ist eine Goldrichtige.“

© SkillAustria/Florian Wieser WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak mit den oö. Wettkämpferinnen und Wettkämpfern bei den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften in Lyon.