Patenfirma für die ersten Klassen der Mittelschule Hartkirchen

Die Firma hali Büromöbel, vertreten durch Lehrlingsausbildnerin Stefanie Greinöcker, Produktionsleiter Philipp Poppenreiter und dem Leiter der Lehrwerkstätte Hans-Jürgen Pointner, hat sich bereit erklärt, die Patenschaft für die beiden ersten Klassen der Mittelschule Hartkirchen zu übernehmen. Die Patenfirma wird die Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse begleiten, um in verschiedenen Projekten die Abläufe in einem Betrieb praxisnah zu veranschaulichen. In einer gemeinsamen Feierstunde im kleinen Rahmen wurde der Vertrag unterzeichnet. An dieser nahmen auch zwei Lehrlinge von der Firma hali teil, die selbst die Mittelschule besucht absolvierten.

WKO-Bezirksstellenleiter Hans Moser würdigte die gemeinsame Absicht zur Kooperation, die allen Beteiligten natürlich auch Vorteile bringen wird: Den Lehrbetrieben motivierte Mitarbeiter und den Schülern, Eltern und Lehrkräften die Möglichkeit, die regionale Wirtschaft und deren Betriebe näher kennen zu lernen.

Direktor Florian Groß und die Klassenvorstände Frau Karin Hinterberger und Frau Manuela Mimra (1a) sowie Frau Kerstin Meisinger (1b) freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der Firma hali.