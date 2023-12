Leistungsfähige Maschinen

Vor über 40 Jahren gründete Ferdinand Polixmair sen. die Polixmair Gerätebau GmbH in Gmunden, wo damals Sieb- und Brechanlagen sowie mobile und stationäre Förderbänder erzeugt wurden. Seit mehr als 15 Jahren konzentriert sich das Geschwisterteam Ferdinand und Sandra Polixmair in der Polixmair GmbH mit neuem Sitz in Ohlsdorf auf den Verkauf und Vermietung von Anlagen, die im Abraum unverzichtbar sind. Das Unternehmen vertreibt dabei unter anderem Maschinen der Hersteller GIPO AG und MDS International.

Mit Leidenschaft dabei

Handschlagqualität, Zuverlässigkeit und Leidenschaft sind dabei Leitsätze der Geschwister. Als Anwender mit kompetenten Fachwissen und leistungsstarken Maschinen ihrer Vertriebspartner ist es dem Unternehmen möglich ihre Kunden in allen Bereichen der Aufbereitungstechnik für die materialverarbeitende Industrie zu beraten.

Neuer Vertriebspartner

Seit September diesen Jahres, vertritt die Polixmair GmbH die GIPO AG, die als Schweizer Hersteller Aufbereitungsanlagen in höchster Qualität speziell für die Industriebereiche Steine und Erde sowie der Recyclingbranche entwickelt und konstruiert. Die Anlagen zeichnen sich durch hochwertige Komponenten und Dauerhaftigkeit aus. „Zu sehen sind die leistungsfähigen Anlagen bei der MAWEV Show 2024 in St. Pölten“, so Sandra Polixmair.