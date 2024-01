Rudolf Trauner Preise 2023 verliehen

Ohne intensiven Kontakt zur Wissenschaft ist heute eine moderne, international erfolgreiche Wirtschaft völlig undenkbar. „Der Rudolf Trauner Preis fördert diese Kooperation im Sinne der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der oö. Wirtschaft durch die Vergabe von Preisen an Klein- und Mittelbetriebe für besonders interessante Kooperationsprojekte mit heimischen Universitäten bzw. den Fachhochschulen sowie auch durch die Vergabe von Wissenschaftspreisen an Professoren, die die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft fördern“, betonte der Obmann des Vereins „Rudolf Trauner Stiftung“, WKOÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger, bei der Verleihung in der WKO Oberösterreich.

Die fünf Anerkennungspreise, die jeweils mit 4.000 Euro dotiert sind, gingen diesmal an die Firmen Albatross Consulting e.U. (Vorchdorf), BARNLabs GmbH (Münzkirchen), Oberhumer Klaus und Partner GmbH (Laakirchen), RO-RA Aviation Systems GmbH (Schörfling) und Schneeberger Generatoren GmbH (Eggelsberg). Die Preise überreichte Clemens Malina-Altzinger gemeinsam mit WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer, Obmann-Stv. des Vereins „Rudolf Trauner Stiftung“.

Albatross Consulting e.U.

Albatross Consulting e.U. mit Sitz in Vorchdorf hat gemeinsam mit der FH OÖ - Campus Hagenberg das Projekt „Lazy Learn“ erarbeitet und realisiert. Es geht dabei um eine weltweit einzigartige App, die Lernen im Unterbewußtsein möglich macht. Die Zielsetzung des Projektes bestand Entwicklung eines prototypischen Systems, das exakt in der optimalen Schlafphase Lerninhalte vermittelt. Die kostenlose „Lazy Learn“–App ist bereits für Android und Apple verfügbar und hat bereits über 10.000 Benutzer.

BARNlabs GmbH

Die BARNlabs GmbH ist ein junges Unternehmen aus Münzkirchen, das im Bereich der bildgebenden Diagnostik neue Entwicklungen vorantreibt. Gemeinsam mit dem Institut für Integrierte Schaltungen der JKU Linz wurde das Projekt „Optimierung der Signalverarbeitung in einem MRT-Gerät“ umgesetzt. Beim Projekt ging es um Durchführung einer Simulationsstudie, die die prinzipielle Machbarkeit des Vorhabens beweisen sollte.

Oberhumer Klaus und Partner GmbH

Das in Laakirchen ansässige Unternehmen hat sich mit dem Projekt „TheLeComp - Thermoplastische, wärmeleitfähige Kunststoffcompounds“ erfolgreich um die Verleihung des Rudolf Trauner-Preises beworben. Ziel der Zusammenarbeit mit der FH Wels war es, die Eigenschaften und Möglichkeiten von Kühlkörpern aus Kunststoff näher zu untersuchen. Die Neuentwicklung wird bereits zur Kühlung von Beleuchtungsmitteln eingesetzt.

RO-RA Aviation Systems GmbH aus Schörfling reichte das Projekt „ProTube“, ein. Das Kooperationsprojekt wurde mit der JKU Linz – konkret mit dem Institut für konstruktiven Leichtbau – durchgeführt. Zielsetzung war die Entwicklung von Hochleistungskunststoffen mit Stahl-Inserts für die Luftfahrt.

Schneeberger Generatoren GmbH

Das Familienunternehmen Schneeberger Generatoren GmbH aus Eggelsberg hat gemeinsam mit der Abteilung Industrial Design der Universität für künstlerische Gestaltung eine neue Produktlinie von Notstromaggregaten entwickelt. Dabei ging es um neue Ideen und Sichtweisen in die Produktentwicklung miteinfließen zu lassen. Ein aus dem Projekt entstandener Prototyp wurde bereits der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wissenschaftspreis für FH-Prof. Robert Kolmhofer

Der Wissenschaftspreis der Rudolf Trauner Stiftung wird an hochverdiente Wissenschaftler vergeben, die an einer oberösterreichischen Universität oder Fachhochschule lehren oder mit Oberösterreich eng verbunden sind. Diesmal geht der Preis an IT-Experten FH-Prof. Robert Kolmhofer vom von der Fachhochschule Hagenberg.

Kolmhofer (55) startete seine wissenschaftliche Laufbahn an der Johannes Kepler Universität Linz, wo er sein Informatik-Studium mit ausgezeichnetem Erfolg abschloss. Er leitete für mehrer Jahre die Abteilung Supercomputing und gründete sein eigenes Unternehmen, die UNINET it-consulting GmbH, deren Eigentümer und Geschäftsführer er bis heute ist. 1998 wechselte er schließlich an die FH Hagenberg, wo er zunächst als Lektor für Netzwerk- und Internettechnologie lehrte. Im Jahr 2001 wurde Kolmhofer als Leiter des FH-Studiengangs „Computer- und Mediensicherheit“ der Professorentitel verliehen. Seither leitet er mehrere Studiengänge, derzeit den Bakkalaureats- und Masterstudiengang „Sichere Informationssysteme“ sowie den internationalen Masterstudiengang „Information Security Management“ an der FH Habenberg. Darüber hinaus ist er Fakultätsmitglied und Dozent an der Limak Business School.

Professor Kolmhofers Expertise ist auch international gefragt. Seit 2023 ist er auch Lektor für das Fach „Cybersecurity for Medical Professionals" an der Gulf Medical University in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aufgrund seiner hervorragenden Expertise als Informatiker wurde Professor Kolmhofer als gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Informationstechnologie und Nachrichtentechnik vereidigt. Professor Kolmhofer ist ferner Verfasser von zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen und erlangte auch als Herausgeber große Bedeutung. Darüber hinaus ist er in mehreren Beiräten aktiv.

All diese und weitere Leistungen belegen das verdienstvolle Wirken von Professor Kolmhofer und seine besondere Verbundenheit mit der heimischen Wirtschaft. Ein anerkannter Informatiker, ein angesehener FH-Professor, der es versteht, sein Wissen in unternehmerische Prozesse einzubringen, ein gefragter Ratgeber und eine allseits sehr geschätzte Persönlichkeit ist der Träger des Wissenschaftspreises der Rudolf Trauner Stiftung 2023.