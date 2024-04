Schärdinger Modegeschäft für Innovationskraft mit Silbermedaille belohnt

Der österreichische Modehandel ist dazu inspiriert, kreativ zu werden und neue Wege zu entdecken, um Kunden mit frischen Ideen anzusprechen und ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten. Um jene Modeunternehmen vor den Vorhang zu holen, die durch innovative Maßnahmen in den Bereichen Zielgruppenmarketing und Vertrieb nachweisbare Erfolge erzielen, hat das Bundesgremium des Mode- und Freizeithandels der WKÖ den bundesweiten Wettbewerb "Neue Wege zur Kundin/zum Kunden" veranstaltet.



Einzigartiges Modeerlebnis durch Themenabende und Youtube-Kanal

Das Schärdinger Modegeschäft VIA Auzinger GmbH sicherte sich in der Kategorie „analog“ österreichweit den zweiten Platz. Mit Themen- und Stammtischabenden sowie einem eigenen Youtube-Kanal bewies Geschäftsführerin Silvia Auzinger ihren Innovationsgeist. So werden mit regelmäßigen Themenabenden inklusive Modenschau besondere Aktionszeiträume eingeleitet und für Damen- und Herrenrunden auf Reservierung Stammtischabende mit Snacks, Getränken und persönlicher Modeberatung angeboten. Mit einem eigenen Youtube-Kanal, der Einblicke in die neuesten Modetrends, Stylingtipps und Produktbewertungen, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit für direkte Kundenfragen bietet, will das Unternehmen eine authentische Verbindung zu seinen Kunden aufbauen und nicht nur Produkte präsentieren, sondern ein umfassendes Modeerlebnis schaffen. „Mit dieser kundenorientierten Herangehensweise brechen wir mit dem herkömmlichen Marketingansatz der Branche und setzen neue Standards für ein einzigartiges Einkaufserlebnis und Markenpräsenz in der Modewelt“, so Auzinger.



Gerhard Irrendorfer, Obmann des oö. Landesgremiums des Handels mit Mode und Freizeitartikeln, überreichte gemeinsam mit Fachgruppengeschäftsführerin Sabine Tobisch an Familie Auzinger die Urkunde sowie das Preisgeld über 600 Euro. Irrendorfer: „Zunehmende Digitalisierung, Pandemie und steigende Kosten sind nur einige der Herausforderungen, denen sich Unternehmen in den letzten Jahren stellen mussten. Gerade jetzt ist es wichtig, neue und flexible Wege im Zugang zu den Kundinnen und Kunden zu finden.“