Großauftrag aus USA für Scheuch

Als ein führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Umwelttechnik bietet Scheuch Lösungen zur Rauchgasreinigung an. Nun setzt Scheuch auf die Implementierung von CO 2 -Abscheidetechnologien in der Industrie. „Über 60 Jahre Erfahrung im Bereich der Abgasreinigung verschaffen uns einen Vorsprung bei der Anpassung von CO 2 -Abscheidetechnologien an die Bedürfnisse unserer Kunden. Die Entfernung von Schadstoffen in kleinsten Konzentrationen ist entscheidend für eine effiziente CO 2 -Reduktion und erfordert viel Know-how. Dies zählt zu unseren Kernkompetenzen und sichert uns entscheidende Vorteile im Gesamtprozess“, so Heinz Autischer, COO der Scheuch Group. Neben der Adsorptionstechnologie im Wirbelschicht- und Festbettverfahren in Kooperation mit der Chemieindustrie arbeitet Scheuch auch an der absorptiven Abtrennung des CO 2 mittels Aminwäsche.

Großauftrag in Amerika

Mit der Luft- und Umwelttechnik ist Scheuch nicht nur in Österreich erfolgreich. Das Unternehmen mit Sitz in Aurolzmünster hat einen weiteren Großauftrag in den USA an Land gezogen. Mit dem Einsatz des patentierten Verfahrens deconox reduziert SDI Biocarbon Solutions, LLC, Stickstoffoxide und organische Kohlenstoffverbindungen gleichzeitig. Damit stärkt der Biokohlenstoffproduzent sein Umweltengagement. Der Lieferumfang beinhaltet zwei deconox-Anlagen. Scheuch unterstützt zudem bei der Installation und Inbetriebnahme der beiden komplexen Anlagen.Die vollständige Abwicklung des Projekts ist für 2024 geplant.