Regionalbank feiert 160-jähriges Bestehen

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Entwicklung der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen, die nur durch das Vertrauen unserer Kunden und das Engagement unserer Mitarbeiter möglich ist“, betont Vorstandsvorsitzende Michaela Schwinghammer-Hausleithner. Die Kunden haben der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen aktuell 1,4 Mrd. Euro anvertraut. Die Regionalbank sieht dies als Verpflichtung und Motivation weiterhin durch gezielte Investitionen und innovative Dienstleistungen den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden und darüber hinaus einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der Region zu leisten. Die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen stellt aktuell Kredite in Höhe von 766 Mio. Euro für die regionale Wirtschaft und Privatpersonen zur Verfügung. Dies sichert Wohlstand und die finanzielle Stabilität in der Region. Die Sparkasse setzt damit ein deutliches Zeichen für ihre Rolle als verlässlicher Partner in der regionalen Entwicklung.

Zwei Mio. Euro in die Modernisierung der Filialen investiert

Die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen hat allein seit dem Jahr 2017 insgesamt zwei Mio. Euro in die Modernisierung und Instandhaltung der zwölf Filialen investiert. Die umfassenden Modernisierungsmaßnahmen tragen wesentlich dazu bei, ein modernes und ansprechendes Ambiente für die Kunden zu schaffen. Die Investitionen umfassten nicht nur technologische Upgrades, sondern auch eine gezielte Verbesserung der Infrastruktur, um den Kundenservice weiter zu optimieren. „Auch in Zukunft wird auf eine optimale Ausstattung unserer Filialen größter Wert gelegt“, so Vorstandsdirektor Gerald Schneeberger.

Gründung der Sparkasse Eferding im Jahr 1864

Im Jahr 1864 war die Geburtsstunde der Sparkasse Eferding. Engagierte Eferdinger Bürger griffen damals die Idee auf, einen Sparkassenverein zu gründen und damit den Menschen Zugang zum Wohlstand zu ermöglichen. Überdies soll die Sparkasse an der Vermögensbildung der Menschen unterstützend und zum Wohle aller in der Region gemeinnützig tätig sein. Neben der Stadt Eferding waren auch die Gemeinden Aschach, Fraham, Hinzenbach und Pupping an der Gründung beteiligt. Das Ziel war damals, armen Menschen Kredite zu gewähren und damit Wohlstand zu schaffen. In den Jahren 1876 und 1889 folgte dann die Gründung der Sparkasse Peuerbach und der Sparkasse Waizenkirchen. Über 100 Jahre später fusionierten die Sparkassen Eferding und Waizenkirchen zur Vereinsparkasse Eferding-Waizenkirchen. Im Jahr 2001 erfolgte dann die Gründung der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen, die heute als wichtiger und verlässlicher Partner im Gemeinschafts- und Wirtschaftsleben erfolgreich ist.

123 Mitarbeiter in zwölf Filialen

Die Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen verfügt heute über insgesamt zwölf Filialen in den Bezirken Eferding (sechs Standorte), Grieskirchen (fünf Standorte) und Schärding (ein Standort). Die Filialen befinden sich in Eferding, Aschach an der Donau, Hartkirchen, Alkoven, Prambachkirchen, St. Marienkirchen an der Polsenz, Peuerbach, Waizenkirchen, St. Agatha, Neukirchen am Walde, Natternbach und in Engelhartszell. Insgesamt 123 Mitarbeiter sind bei der regionalen Bank beschäftigt, die auf eine enge Verbundenheit mit den Menschen in der Region sehr großen Wert legt. Die individuellen beruflichen Bedürfnisse der Mitarbeiter werden umfassend gefördert.

Neuer Einreichrekord beim Projekt-21

Im Sinne des Gründungsgedanken von 1864 verdeutlicht das Projekt-21 die Bedeutung der Gemeinnützigkeit für die Sparkasse Eferding Peuerbach-Waizenkirchen. Im dritten Jahr seit der Einführung wurden mit Ende der Einreichfrist am 31. Jänner 2024 insgesamt 89 Projekte von Vereinen, Schulen oder Privatpersonen eingereicht, ein neuer Einreichrekord und eine Steigerung um 37 Prozent gegenüber dem Jahr zuvor. Dafür werden allein heuer 410.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die von einer hochkarätigen Fachjury auszuwählenden Projekte werden Ende März 2024 bekanntgegeben. Insgesamt konnten seit dem Start von Projekt-21 im Jahr 2021 bereits 23 Projekte mit 422.000 Euro gefördert werden, die allen Alters- und Gesellschaftsschichten zugutekommen. So wurden Jugendprojekte ebenso wie Natur,- Kultur- oder Sportprojekte gefördert, die ohne Unterstützung der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen wahrscheinlich nicht möglich gewesen wären. „Es macht uns stolz, Projekte zu realisieren, die den Menschen in der Region zugutekommen und einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft leisten“, so Michaela Schwinghammer-Hausleithner.