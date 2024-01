Sparkasse OÖ saniert für 24 Mio. Euro

Zwei Jahre werden die Umbauarbeiten im denkmalgeschützten Gebäude der Sparkasse OÖ mitten im Linzer Zentrum in Anspruch nehmen. Ein komplexes Bauvorhaben, das laut dem Vorstand in Sachen Nachhaltigkeit oberösterreichweit einzigartig ist. „Es wird hier ein pulsierender Ort des gesellschaftlichen Zusammenkommens entstehen. Wir schaffen Begegnungs- und Wohlfühlzonen sowie moderne Arbeitsplätze“, sagt Martin Punzenberger, Vorstandsdirektor der Sparkasse OÖ.

Schwerpunkt: Nachhaltigkeit

Der Einbau von Energiemanagementsystemen, Energieeinsparung durch neue technische Anlagen, die thermische Aufwertung der Außenhülle, bei gleichzeitiger Einhaltung des Denkmalschutzes, die Erweiterung der Photovoltaik-Anlage sowie die konsequente Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sind nur ein paar nachhaltige Aspekte, die zum Einsatz kommen werden. Die Baufertigstellung ist mit Ende 2025 geplant.

„Die Lage mitten in Linz, die hochwertige Umsetzung im Denkmalschutz, die 7900 m² Nutzfläche inklusive Dachgeschoß sowie das Gebäude selbst sind in Bezug auf den Umbau sehr herausfordernd. Dafür werden wir zukunftsweisend 24 Millionen Euro investieren. Wie in der Vergangenheit auch wollen wir so eine möglichst lange Nutzungsdauer generieren“, erklärt der Projektverantwortliche und Bereichsleiter für Immobilien- und Betriebsmanagement Udo Dettelbacher.

Das Planungs- und Projektmanagementunternehmen Drees & Sommer wurde mit der Sanierung beauftragt. Ziel des Unternehmens ist, die Bedeutung des Gebäudes zu bewahren und die Grundlage für ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Bauwerk zu schaffen. „Wir verfolgen allerhöchste Standards in den Bereichen nachhaltige Sanierung und nachhaltiger Betrieb sowie bei der Implementierung von Kreislaufwirtschaft“, erklärt Matthias Mayr, Standortleiter Drees & Sommer Oberösterreich und ergänzt: „Dabei sprechen wir von einem öko-effektiven Design, mit dem wir die Qualität und den Nutzwert von Materialien und Gebäuden optimieren wollen. Unser Ziel damit ist, positive Mehrwerte für Mensch, Umwelt und Wirtschaft zu schaffen.“