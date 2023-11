Erste Absolventen des neuen Lehrberufs „Sportgerätefachkraft“

Sportartikel werden immer technischer, individualisierter und digitaler. Darum braucht es auch Experten, die dem gewachsen sind und Kunden in Sportgeschäften kompetent beraten. Seit 2019 ermöglicht dies der neue Lehrberuf Sportgerätefachkraft.



Kürzlich haben die ersten Lehrlinge in Oberösterreich die Lehrabschlussprüfung in diesem neuen Lehrberuf absolviert. Alle sieben Teilnehmer haben die Prüfung bestanden und sind somit Oberösterreichs erste offizielle Sportgerätefachkräfte. Leo Ganser aus Haslach an der Mühl hat sein Handwerk beim Lehrbetrieb Johann Pötscher GmbH in Rohrbach-Berg, Binjamin Hasani aus Rohrbach-Berg bei der Johann Pötscher GmbH in Ottensheim und Samuel Onuoha aus Freistadt bei der Johann Pötscher GmbH in Freistadt erlernt. Alle drei Lehrlinge haben die Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung absolviert. Thomas Schneebauer aus Riedau vom Lehrbetrieb KK Sport GmbH in Tumeltsham und Dario Seisay aus Regau vom Lehrbetrieb Sport Asen GmbH in Vöcklabruck haben ihre Prüfung ebenfalls mit Auszeichnung bestanden. Eldar Haskic aus Steyr, der seine Lehrzeit bei der WIN West GmbH in Steyr absolvierte, durfte sich über einen guten Erfolg freuen. Elias Krammer aus Windhaag bei Perg vom Lehrbetrieb Trauner Gesellschaft m.b.H. aus Mauthausen hat die Ausbildung ebenfalls erfolgreich abgeschlossen.



Die Lehre als Sportgerätefachkraft beinhaltet sowohl eine kaufmännische als auch eine technische Ausbildung. Die Lehrlinge erleben die neuesten Trendprodukte im Sportfachhandel mit und wissen am Ende ihrer Ausbildung, wie man diese wartet, montiert und repariert. Mit digitalen Kundenberatungen und Reparaturanleitungen wird auf modernstem Niveau gearbeitet. Der große Pluspunkt beim Lehreinstieg: es gibt keine lange Vorlaufzeit. Gleich zu Beginn wird direkt an Sportgeräten gelernt und direkter Kundenkontakt gepflegt. Zusätzlich wird in der Berufsschule Ried das Gelernte in einer top-ausgestatteten Werkstatt mithilfe spezifisch geschulter Lehrkräfte noch vertieft. Mit diesem praktischen Zugang sind die Lehrlinge am Ende ihrer Ausbildung die kompetenten Experten für Winter- sowie Sommersport.

© WKOÖ V. l. Leo Ganser, Binjamin Hasani, Samuel Onuoha und Elias Krammer