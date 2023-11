Frisurenklassiker neu interpretiert

Die Live-Frisurenshow „60 Jahre Toni & Guy“ von Alex Socher und dem Hair Haus Fashion Team überzeugte diese Woche die oberösterreichische Friseurbranche. Rund 250 Stylisten folgten der Einladung der Landesinnung zum diesjährigen „Tag der oö. Friseure“ ins WIFI Oberösterreich mit der Live-Frisurenshow als Programmhighlight.



Die Looks der London Fashion Week auf Oberösterreichs Bühne

Toni & Guy sind exklusive Hair Partner bei der London Fashion Week und zeigen auf dem Runway, was gerade angesagt ist. In Oberösterreich präsentierten sie ausdrucksstarke Looks mit neu interpretierten Schnitten und trendsicheren Colorationen. Angesagt sind die Frisurenklassiker der letzten Jahrzehnte – geradlinige, kompakte Formen in Kombination mit „Ponys“ in jeder Variante. Für den individuellen Look bei Frau und Mann wird auf die Haarfarbe gesetzt. Der Profi greift dabei dem Schnitt entsprechend zu Farbakzenten und Highlights. Am Ende der Show stand für Landesinnungsmeisterin-Stellvertreter Dieter Kohler fest: „Das Klassikerrevival ist vielversprechend und die Looks für jeden Typ abwandelbar. Die oö. Friseure und Stylisten sind für das perfekte Styling bestens gerüstet und kennen die Trends für die kommende Saison.“



Ehrungen langjähriger Unternehmer

Den „Tag der oö. Friseure“ nahm die Landesinnung auch zum Anlass, langjährige Unternehmerinnen und Unternehmer vor den Vorhang zu holen. Zu jahrzehntelanger Unternehmertätigkeit, die von 25 bis 50 Jahre reicht, und dem außerordentlichen Engagement innerhalb der Branche gratulierten Landesinnungsmeisterin-Stellvertreter Dieter Kohler und Spartenobmann-Sellvertreterin Ursula Krepp. Eine besondere Auszeichnung wurde dem Friseurunternehmen „Coiffeur Feischl“ aus Linz zuteil. Der Familienbetrieb wurde für sein 55-jähriges Bestehen gebührend gewürdigt.



Neben Spartenobmann-Stellvertreterin Krepp zeigte sich vor allem Landesinnungsmeisterin-Stellvertreter Kohler von der Veranstaltung und dem Engagement innerhalb der Branche begeistert: „Die Frisurenshow war ein voller Erfolg. In Kooperation mit Hair Haus ist es uns gelungen, ein einzigartiges Aus- und Weiterbildungsangebot mit Top-Akteuren für unsere Branche anzubieten. Ich freue mich über die großartige positive Resonanz. Es zeigt einmal mehr, dass wir Friseure am Puls der Zeit sind und uns für unsere Kunden gerne zu den aktuellen Trends weiterbilden.“ Dass Kohler in diesem Jahr so viele Branchenkollegen für ihre langjährige Tätigkeit auszeichnen durfte, erfülle ihn zudem mit Stolz.

© Andreas Röbl V. l.: Thomas Prihoda (Geschäftsführender Gesellschafter Hair Haus Österreich GmbH), Alexander Geisbauer (Lehrlingsbeauftragter Landesinnung der oö. Friseure), Ursula Krepp (Spartenobmann-Stv. Sparte Gewerbe und Handwerk der WKOÖ), Sabine Tobisch (Geschäftsführerin Landesinnung der oö. Friseure) und Dieter Kohler (Landesinnungsmeisterin-Stv. der oö. Friseure)