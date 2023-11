TOP-Handelstrophy 2023 in sieben Kategorien vergeben

37 oö. Handelsbetriebe haben die Prüfung zum TOP-Handelszertifikat bestanden. Dazu kommen weitere fünf TOP-Direktberater, die sich nach speziell für diese Branche abgewandelten Kriterien zertifizieren ließen. Es wurden zudem die Besten der Besten vor den Vorhang geholt und mit der TOP-Handelstrophy in sieben Kategorien ausgezeichnet.

„Stimmung ist das Wichtigste im Handel. Freundlichkeit, Fach- und Servicekompetenz und hervorragende Beratung, das ist es, was den Top-Handel und speziell die mit dem Zertifikat ausgezeichneten Händler ausmacht. Außerdem beweist der heimische Handel immer wieder, dass er sich rasch an Rahmenbedingungsänderungen anpassen kann, er ist durch Corona, Lieferengpässe, Inflation und Energiekrise multikrisenfähig geworden. Die Händler hatten es in letzter Zeit nicht einfach, aber die Top-Händler haben die Fähigkeit, sich an schwierige Situationen anzupassen und gerade vor Weihnachten muss der Optimismus überwiegen“, sagt Ernst Wiesinger, Obmann der Sparte Handel der WKOÖ. „Wichtig ist, dass sich Qualität durchsetzt, denn die Menschen wollen sich was Gutes tun. Genau das findet man bei den mit dem TOP-Handelszertifikat ausgezeichneten Unternehmen, die bei der Handelsgala als die besten Unternehmen ihrer Branche vor den Vorhang geholt werden“, betonte Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. „Wir sind in einer speziellen Zeit, die jeden fordert und in der wir alle den Handel besonders brauchen, denn sonst könnten die produzierenden Betriebe nichts verkaufen“, betonte WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer.

TOP-Handelstrophy in sieben Kategorien

Genuss & Gusto: LieblingsSpeis aus Rohrbach-Berg

LieblingsSpeis aus Rohrbach-Berg Mode & Lifestyle: Neundlinger Schuhmoden aus St. Veit.

Neundlinger Schuhmoden aus St. Veit. Freizeit, Hobby & Informationstechnik: ETECH Schmid u. Pachler Elektrotechnik GmbH & Co KG aus Rohrbach-Berg

Wellness & Wohlbefinden: Betten Ammerer aus Ried im Innkreis

Betten Ammerer aus Ried im Innkreis Wohnen, Haushalt & Garten: J. u. A. Frischeis Linz GmbH

J. u. A. Frischeis Linz GmbH Direktvertrieb: Ringana-Beraterin Elke Holzleitner aus Steinbach am Ziehberg

Ringana-Beraterin Elke Holzleitner aus Steinbach am Ziehberg Innovationspreis: Biohof Achleitner – Bio-Frischmarkt aus Eferding

Die Mitarbeiter leisten einen großen Beitrag zur Erlangung des TOP-Handelszertifikats. Daher wurden auch heuer die besten Verkaufsteams geehrt.



Bestes Team Gold: FUSSL MODESTRASSE Mayr GmbH aus Rohrbach-Berg

Bestes Team Silber: Kräutermax - Naturheilmittel seit 1890 aus Ried im Innkreis

Bestes Team Bronze: Uhren & Schmuck Franziska Lederer aus Rohrbach-Berg



Die Zertifizierung erfolgt auf freiwilliger Basis und wird von den Sparten Handel sowie Gewerbe und Handwerk, deren Gremien und Innungen, der WKOÖ und dem Land OÖ finanziell unterstützt. Derzeit gibt es rund 150 zertifizierte Fachgeschäfte, eine Auflistung und Informationen zum TOP-Handelszertifikat sind unter www.tophandelszertifikat.at zu finden.

© cityfoto/Pelzl Die Trophygewinner 2023 mit den Laudatoren: Oben v.l.: Bundesspartengeschäftsführerin Handel Iris Thalbauer, Frau in der Wirtschaft Landesvorsitzende Margit Angerlehner, Gremialobmann Direktvertrieb Karl Breuer, Spartenobmann Ernst Wiesinger, ETECH Schmid u. Pachler Elektrotechnik (Rohrbach-Berg,) Betten Ammerer (Ried im Innkreis), WKOÖ-Vizepräsidentin Angelika Sery-Froschauer und WKOÖ-Direktor Gerald Silberhumer. Mitte v.l.: LieblingsSpeis (Rohrbach-Berg), Biohof-Achleitner (Eferding) und J. u. A. Frischeis Linz GmbH (Linz). Unten v.l.: Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner, Neundlinger Schuhmoden (St. Veit), LieblingsSpeis (Rohrbach-Berg), Elke Holzleitner (Steinbach am Ziehberg) und WKOÖ-Direktor-Stv. Friedrich Dallamaßl.