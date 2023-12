Traudipreneur für Respory

Nach dem im Oktober der insgesamt dritte #Traudipreneur and das Linzer Unternehmen Storyclash übergeben wurde, wurde nun die vierte Trophäe überreicht. Diese geht an Respory, ein besonders innovatives Unternehmen mit Sitz in der Linzer Tabakfabrik. Respory entwickelt Radar-Sensoren, um dem Einzelhandel modernste Technologien für die zentimetergenaue Erfassung und eine DSGVO-konforme Analyse von Bewegungsdaten in hochfrequentierten Bereichen zu ermöglichen. Dadurch sollen die Effizienz im Handel gesteigert werden und datenbasierte Entscheidungen, beispielsweise zu Regalumstellungen, ermöglicht werden. Mit der Technologie will das Unternehmen einen Beitrag gegen das Innenstadtsterben leisten sowie gezielt regionale Handelsketten und Produzentinnen und Produzenten vor Ort unterstützen.

„Der Onlinehandel kennt durch das Web-Tracking quasi jeden Bewegungsfluss seiner Kundinnen und Kunden – der Einzelhandel, weiß nur wenig. Umso wichtiger ist es, dass es sich Respory mit ihrer Sensor-Technologie zur Mission gemacht hat, den Einzelhandel mit ihrer Hardware auszustatten, um diesem wichtige Daten für die tägliche Arbeit zu liefern“, so Lukas Krainz, Start-up-Beauftragter der Jungen Wirtschaft OÖ (JW OÖ).

Mutig, innovativ und bahnbrechend

„Mit dem #traudipreneur holen wir als Junge Wirtschaft Oberösterreich mutige Unternehmen mit bahnbrechenden Ideen vor den Vorhang und ehren sie für ihre Vorbildwirkung“, so Michael Wimmer, Landesvorsitzender der JW OÖ, der die Trophäe gemeinsam mit Lukas Krainz an Valentin Grabner und Sebastian Ludwig von Respory übergab. Die beiden reihen sich damit zu den bisherigen #Traudipreneur-Preisträgern Storyclash, Carployee und Vereinsplaner. „Es gibt viele innovative Unternehmen in Oberösterreich. Mit dem #Traudipreneuer geben wir ihnen die Bühne, die sie verdienen“, erklärt Wimmer abschließend.

© JWOÖ v.l.: JW-Landesvorsitzender Michael Wimmer, Valentin Grabner und Sebastian Ludwig von Respory und Start-up-Beauftragter Lukas Krainz