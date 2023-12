Nachhaltigkeit groß geschrieben

„Das fundierte Wissen ist auch entscheidend gewesen, das Vertrauen der Gasteiner Bergbahnen AG und Dorfgasteiner Bergbahnen AG gewinnen zu können. Energiegemeinschaften sollen entstehen und die Fassaden und Dächer bestmöglich mit Photovoltaik genutzt werden. Zusätzlich wird Energie eingespart und die Ladeinfrastruktur bei allen Parkflächen intelligent ausgebaut. Der Einstieg in erneuerbare Energie und Energieeinsparung in Schigebieten sind aufgrund des hohen Kostendrucks von höchster Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben“, sagt Uwe Kroiss, Eigentümer der Umweltunternehmensberatung mit Sitz in Kematen an der Krems.

Photovoltaik-Anlagen

Parallel zu diesen Projekten entstehen einige der größten Photovoltaik-Anlagen vom Burgenland bis Salzburg mit namhaften österreichischen Unternehmen. Das Unternehmen Umweltunternehmensberatung unterstützt im Bereich erneuerbare Energie bei der Projektierung und Preiserhebung von Anlagen ab 100 kWp, bei Blackoutlösungen, sowie bei Genehmigungsverfahren und bei der Realisierung.

„Zusammengefasst: Von der Idee bis zur Inbetriebnahme sind wir vor Ort mit dabei. Wir verkaufen keine Komponenten, aber es ist notwendig Projekte von Beginn bis zur Übergabe an das Öffentliche Netz zu begleiten. Die Förderungsabwicklung in allen Energiebereichen ist ebenso Teil des Portfolios“, beschreibt Kroiss. Konzepte für thermische Sanierungen und damit verbundenen Förderungen, sowie Energieeffizienz bei Produktionen, werden auch erfolgreich erstellt. Mit dem Netzwerk der UUB werden auch Großfirmen mit Produktionsprozessen modernisiert und digitalisiert. Künstliche Intelligenz wird bereits benutzt, aber mit dem praktischen Know-how aus Jahrzehnten überwacht.