Alles unter einem Dach mitten im Ortszentrum von St. Agatha

„Leider wird vielen der Wert der Nahversorgung erst richtig bewusst, wenn es sie nicht mehr gibt“, so Hans Moser, Leiter der WKO Grieskirchen und WKO Eferding. „Nahversorgung ist ein hohes Gut. Ihr Wert geht weit über die eigentliche Versorgung der Bevölkerung hinaus“, ist Günther Baschinger, Obmann der WKO Grieskirchen, überzeugt. „Nahversorgung trägt zur Belebung der Ortskerne bei und schafft Begegnungsstätten für die Bewohner. Weiters leistet sie einen Beitrag zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, indem die Versorgung über kurze Wege möglich ist und sie ermöglicht auch wenig mobilen Menschen eine eigenständige Versorgung.“ Besonders betrifft dies Familien und ältere Menschen, deren Anteil in den nächsten Jahren stark zunehmen wird. Nahversorgung ist aber auch ein wichtiger Faktor für den Tourismus. Die selbstversorgenden Gäste finden ein umfangreiches Angebot vor und so sorgt die Nahversorgung insgesamt für Arbeits- und Ausbildungsplätze.

„Im Jahr 2002 übernahm ich als Gewerbeobmann von St. Agatha den Nah&Frisch-Supermarkt“, so Baschinger. „Damit die Nahversorgung in unserem 2200 Einwohner großen Ort auch in Zukunft gesichert ist, erweiterten wir im Jahr 2004 durch Anbau eines Schleckermarktes und einer Sparkasse sowie mit sieben darüberliegenden Wohnungen. Aufgrund des bereits guten Geschäftsverlaufs wurde 2008 der Supermarkt vergrößert und das Nahversorgungszentrum NVZ durch ein Café, einen Friseur, ein Planungsbüro, eine Pizzeria und weiteren vier Wohnungen erweitert. Nach dem Motto ,Ortskernbelebung und mehrgeschoßig Bauen im Ortszentrum‘ erweiterten wir von Jahr 2022 bis 2024 das Nahversorgungszentrum um weitere 16 Wohnungen und eine Tiefgarage“, berichtet Günther Baschinger.

Zukunft der Nahversorgung gesichert

Am 31. Oktober hat Geschäftsführer Wolfgang Benischko das Nah&Frisch-Geschäft nach 19 erfolgreichen Jahren zugesperrt und wird sich im Laufe des nächsten Jahres in die wohlverdiente Pension verabschieden. Als Garant für die Nahversorgung erklärte sich Andreas Haider, Geschäftsführer von Unimarkt Handels GmbH, bereit, mit dem erfahrenen bestehenden Verkaufsteam vor Ort den Markt mit vergrößerter Fläche durch nachhaltige Umbaumaßnahmen zu übernehmen und somit die Nahversorgung in der Region St. Agatha und Umgebung für die nächsten zehn Jahre zu sichern.

Filialleiterin Anita Prenninger und ihr Team gehen mit viel Zuversicht in die Zukunft und möchten das Motto „Fahr nicht fort, kauf im Ort!“, nachhaltig umsetzen. Teil dieser nachhaltigen Umbaumaßnahmen sind zwei neue Photovoltaikanlagen, die den neuen Unimarkt mit grünem Strom versorgen.

Kürzlich gab es aus diesem Anlass die offizielle Übergabefeier, an der neben den oben erwähnten Persönlichkeiten, auch zahlreiche Gäste aus der regionalen Politik und hochrangige Wirtschaftsvertreter teilnahmen. AbgzNR Laurenz Pöttinger, Landtagsabgeordnete Bgm.in Margit Angerlehner, Bürgermeister Manfred Mühlböck, Vizebürgermeister Hermann Stockinger und viele Kundinnen und Kunden an der Eröffnungsfeier teil.