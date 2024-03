Weltfrauentag: Wirtschaft braucht Potenzial der Frauen 

Frauen führen in Oberösterreich rund die Hälfte der Betriebe. Während 2013 29.693 (43,5 Prozent) oberösterreichische Frauen unternehmerisch tätig waren, ist die Anzahl der Unternehmerinnen 2023 auf 38.605 (47,3 Prozent) angestiegen. Rechnet man die Zahl der Mitunternehmerinnen, die gemeinsam mit ihrem Partner das Unternehmen leiten und auch die Geschäftsführerinnen und Frauen in Aufsichtsräten noch dazu, wird mehr als die Hälfte der oö. Betriebe wesentlich von Frauen geleitet bzw. mitbestimmt.

„Wir von Frau in der Wirtschaft ermutigen Frauen, ihre Leistungen noch mehr nach außen zu tragen. Alleine im Bezirk Urfahr-Umgebung fördern 3005 Unternehmerinnen wirtschaftliche Stärke, sichern Arbeitsplätze und übernehmen damit wesentlich Verantwortung für die regionale Wertschöpfung“, erklärt Birgit Wolfmair, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Urfahr-Umgebung.

© Mathias Lauringer FidW Team UU: (v.l.) Renate Reichetseder, Silvia Priesner-Schütz, Birgit Katzmayr, Julia Neubauer und Birgit Wolfmair

Auch Firmengründungen werden zunehmend Frauensache. 2023 lag der Frauenanteil bei den Neugründungen bei 50 Prozent. Ob Gewerbe und Handwerk, Tourismus, Handel oder andere Branchen, ob Ein-Personen-Unternehmen oder Großbetrieb, Oberösterreichs Frauen sind in der Wirtschaft in allen Bereichen stark vertreten.

Der internationale Frauentag am 8. März ist eine gute Gelegenheit, um die Leistungen der Unternehmerinnen vor den Vorhang zu holen. „Unser großes Anliegen ist die gegenseitige Bestärkung und Inspiration von Unternehmerinnen durch ein lebendiges Netzwerk. Mit Kampagnen wie ‚Ich bin Unternehmerin PUNKT‘, oder ‚Unternehmerin für mehr Nachhaltigkeit‘ unterstreichen wir fortlaufend den wesentlichen Beitrag von Unternehmerinnen zur regionalen Wertschöpfung und widmen uns zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit“, so Birgit Wolfmair weiter. 2024 sollen zu-sätzlich verstärkt erfolgreiche Übernehmerinnen als Vorbilder ins Licht der Öffentlichkeit gerückt werden.

Veranstaltungsprogramm im Bezirk Urfahr-Umgebung

Frau in der Wirtschaft führt zusammen, was Unternehmerinnen für ihren Erfolg brauchen: Ideen, Know-how und Kontakte. Mit Impuls- und Netzwerk-Veranstaltungen in ganz Oberösterreich sorgt Frau in der Wirtschaft für Informationsvorsprung und neue Geschäftsperspektiven. Das Veranstaltungsprogramm von Frau in der Wirtschaft Urfahr-Umgebung beinhaltet folgende Veranstaltungen: