Welttag der Fremdenführer: Austriaguides locken mit kostenlosen Führungen

Wissenswerte geschichtliche Zusammenhänge, unterhaltsame Anekdoten, kulturelles Selbstverständnis: all das wird unseren Urlaubsgästen durch Oberösterreichs Fremdenführer professionell vermittelt. Ebenso kennen sie die Mentalität und die Besonderheiten der hier lebenden Menschen. Egal ob Fauna, Flora, Umwelt oder Kultur und Brauchtum – mit einem Guide bleiben keine Fragen offen.



„Oberösterreichs Guides nehmen den Welttag der Fremdenführer am 21. Februar zum Anlass und bieten von 1. bis 3. März in Linz, Wels, Schärding und Braunau kostenlose Führungen an verschiedenen Tagen an“, so Martin Luger, Vertreter der oö. Fremdenführer in der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe der WKOÖ.



1. März 2024 – Wels

Ein spannender Blick hinter die Kulissen. Prägende Persönlichkeiten und ihre Geschichten kreuzen den Weg der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dazu gibt es spannende Geschichten über Frauen und manche Geheimnisse von Wirtshäusern werden gelüftet.



2. März 2024 – Schärding und Linz

Landung auf dem Planeten Linz. Auf den Spuren berühmter Musiker rund um das Landhaus. Als Highlight steht ein Spaziergang mit Anton Bruckner auf dem Programm – inklusive Einblicke in seine Zeit und sein Schaffen. Nach faszinierenden Geschichten rund um den weltbekannten Komponisten folgt ein Abendspaziergang auf dem Planeten Linz.



Schärding startet dank des Vereins „De-Sales-Music-Academy Bangalore“ aus Indien ziemlich musikalisch in den 2. März. Die Gäste erwartet eine Stadtführung mit musikalischen Kostproben aus Indien.



3. März 2024 – Braunau und Linz

Abschließend starten unsere oö. Fremdenführer zu einer „SkulpTour“. Zur Feier des 100. Geburtstages der Innviertler Künstlergilde platzierten Künstler acht Stahlplastiken im öffentlichen Raum. Jede dieser Skulpturen ist einzigartig. In Linz findet parallel dazu ein gemütlicher Abendspaziergang statt.



In allen Städten gibt es natürlich einen Überblick über die historischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Gegenwart. Die Fremdenführer bzw. Austriaguides lenken den Fokus auf das Besondere, Erstaunliche und Unerwartete. Von der oberösterreichischen Wirtschaft und dem politischen Sozialsystem bis zum berühmten Architekten und Komponisten sind die Fremdenführer mit allen Themen bestens vertraut.



Die Führungen sind kostenlos und finden bei jeder Witterung statt.

Das genaue Programm unter: fremdenfuehrer-ooe.at