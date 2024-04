Welttanztag am 29. April

Anlässlich des Welttanztags am 29. April verweist Petra Riffert, Fachgruppenobfrau der Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer Oberösterreich, auf das vielfältige Angebot der heimischen Tanzschulen: „Egal ob 9 oder 99 Jahre – für jeden, der Freude an Bewegung und Musik hat, bieten die oö. Tanzschulen das richtige Angebot.“ Wolfgang Dietachmayr, Branchensprecher der oö. Tanzschulen bestätigt: „Tanzen und Tanzkurse sind ein absoluter Freizeit-Trend bei Jung und Alt geworden.“

Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

In den heimischen Tanzschulen tummeln sich Tanzbegeisterte aller Altersgruppen. Das beginnt bereits bei Kindern, die einen hohen Bewegungsdrang haben und sich gerne zu Musik bewegen. Der Tanzsport punktet dabei mit vielen positiven Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung. Koordination und Reaktion, sowie das eigene Körpergefühl verbessern sich und Bewegungen werden durch ein sich entwickelndes Körperbewusstsein sicherer und gezielter umgesetzt.

Für Jugendliche steht beim Tanzschulbesuch Spaß und Action, neue, nette Leute kennenlernen und die derzeit angesagteste Musik hören im Vordergrund. Natürlich aber auch das Erlernen der richtigen Schritte zu den klassischen Gesellschaftstänzen. Obendrein wird erlernt, wie man sich zu seinen Lieblingssongs richtig bewegt.

Bei Erwachsenen erfreuen sich Oberösterreichs Tanzschulen sowohl bei Einsteigern als auch bei Profis großer Beliebtheit. Und selbst wer keinen Tanzpartner hat, braucht sich keine Sorgen zu machen, denn die Tanzkurse für Singles sind voll von Menschen, denen es ähnlich geht. So sind auch schon viele Freundschaften und Partnerschaften in den Tanzschulen entstanden. Gleiches gilt auch für Senioren. „Sie finden in der Tanzschule oft wieder Anschluss. Tanzen und Musik bringen die Leute zusammen!“, ist Dietachmayr überzeugt. In einem Tanzkurs finden Senioren Gleichaltrige mit ähnlichen Erfahrungen und Interessen.

„Zudem ist Tanzen auch ein ideales Fitnessprogramm, denn bekanntlich hält Tanzen Körper, Geist und Seele fit. Es ist ein abwechslungsreiches Koordinations- und Konzentrationstraining. Neurologische Studien belegen, dass sich gerade die Kombination aus körperlicher und geistiger Tätigkeit besonders positiv auswirkt“, weiß Riffert. „Die durch das Tanzen ausgelöste Freude und Energie der Menschen spüren wir tagtäglich bei uns in den Tanzschulen“ freut sich Dietachmayr. Besonders geschätzt wird bei allen Kurse die fachkundige Betreuung durch Profis.





Egal ob 9 oder 99 Jahre – für jeden, der Freude an Bewegung und Musik hat, bieten die oö. Tanzschulen das richtige Angebot.





Global gefeiert

Der Welttanztag wurde 1982 in Paris vom Komitee des Tanzes des Theater Instituts (ITI, Paris) ins Leben gerufen und wird seither rund um den Globus gefeiert. Ziel des Tages ist, den Tanz als universelle Sprache in der Welt zu würdigen. So werden alle Formen des Tanzes als verbindende, globale Kraft gefeiert. Gleichzeitig soll damit ein Bewusstsein für den Wert und die Bedeutung des Tanzes für die Gesellschaft, sowie das individuelle Wohlbefinden geschafft und auch sein Potenzial für das Wirtschaftswachstum betont werden. Auch auf die Förderung des sozialen Zusammenhalts wird hingewiesen. Durch den Tanz sollen Menschen in Frieden und Freundschaft zusammengeführt werden.

Alle oberösterreichischen Tanzschulen auf: www.tanzen-ooe.at





Die durch das Tanzen ausgelöste Freude und Energie der Menschen spüren wir tagtäglich bei uns in den Tanzschulen.