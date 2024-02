Oö. Werbeagenturen glänzen beim Bundespreis „Austriacus“

Prämiiert werden dabei herausragende Leistungen der heimischen Werberinnen und Werber. Die oberösterreichische Werbewirtschaft hat dabei erneut hervorragend abgeschnitten. Insgesamt sechs Auszeichnungen gingen an den Kreativstandort Oberösterreich. Insgesamt gab es über 2500 Einreichungen aus allen Bundesländern. 36 Preisträgerinnen und Preisträger konnten sich bei der Preisverleihung in Wien gestern, Donnerstag, über eine Auszeichnung freuen.



Topleistungen österreichweit im Schaufenster

Als Top-Kreativstandort Oberösterreich freuen wir uns, wenn sich unsere Unternehmen mit dem ganzen Land erfolgreich messen können.

Christoph Schumacher, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Oberösterreich und von „Netzwerk Werbung“: „Der Austriacus ist die perfekte Plattform für unsere Betriebe, um ihre Topleistungen österreichweit ins Schaufenster zu stellen. Und als Top-Kreativstandort Oberösterreich freuen wir uns, wenn sich unsere Unternehmen mit dem ganzen Land erfolgreich messen können. Gerade für oberösterreichische Unternehmen sind diese exzellenten Showcases ein einmaliges Angebot, auf das Know-how kompetenter Kommunikationsdienstleister aus dem unmittelbaren Umfeld hinzuweisen.“



Gold in der Kategorie Verpackungsdesign

Agentur Gruppe am Park GmbH Kommunikationsagentur, Linz

Kunde: Pankrazhofer



Silber in der Kategorie Event

Agentur: KULTURFUX - Die Ausstellungsmacherin, Michaela Fuchs, Vöcklabruck

Kunde: Salzwelten



Silber in der Kategorie Kampagne

Agentur: SMESH OG studio for digital advantage, Linz

Kunde: Amt der OÖ Landesregierung - Klimaschutzressort



Silber in der Kategorie Verpackungsdesign

Agentur: nomic Werbeagentur e.U. | Thomas Altmanninger, Wels

Kunde: Kaffeeothek



Bronze in der Kategorie Kampagne

Agentur Pulpmedia GmbH, Linz

Kunde: Johannes Kepler Universität Linz



Bronze in der Kategorie Out of Home

Agentur: upart Werbung und Kommunikation GmbH, Linz

Kunde: Amt der OÖ. Landesregierung, Direktion Kultur und Gesellschaft, Abteilung Gesellschaft, Frauenreferat

Die Preisverleihung des oö. Werbepreises CAESAR findet heuer am 17. Oktober statt. Die jeweiligen fünf Gewinner aus allen Kategorien werden von der Fachgruppe wieder beim nächsten Austriacus eingereicht werden.





© Katharina Schiffl So sehen Sieger aus Oberösterreich aus!