Nachhaltige Reinigung

Das biologisch abbaubare Produkt eignet sich laut Pamminger aus Gmunden für Einsätze im Tauchbad und über Sprühgeräte sowie zur manuellen Reinigung am Pinselwaschtisch, wo es die Arbeitsplatzqualität verbessert. Obwohl Reinigungsanlagen heute in Produktion und Instandhaltung zum Standard gehören, hat die manuelle Reinigung in vielen Bereichen noch lange nicht ausgedient. In vielen Branchen gehen auch weiterhin zahlreiche Teile über den Pinselwaschtisch.

Effektive Alternative

Der Maschinenreiniger ist, so das Gmundner Unternehmen, eine effektive wie mitarbeiterfreundliche Alternative zu klassischen Kaltreinigern auf Basis von Kohlenwasserstoffen. Als kennzeichnungsfreier, biologisch abbaubarer Universalreiniger ist der Maschinenreiniger ÖKO EM unbegrenzt wassermischbar, einfach zu transportieren und zu lagern. Das Produkt eignet sich zur Entfernung von Öl- bzw. Fettverunreinigungen auf einer Vielzahl von Oberflächen und hinterlässt einen leichten Korrosionsschutzfilm.