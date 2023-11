Imposanter Wirtschaftsempfang „Eferding 4.0“

Zum Einstieg stellte WKO Eferding Obmann Tobias Luger das Konzept des Abends sehr pointiert vor. Digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und New Work waren die spannenden Themen des Abends. Gleich zum Beginn des Abends gab es die Keynote „Navigation tomorrow ai`s new business paradigm“ von Gerhard Kürner, CEO und Gründer der 506 Data & Performance GmbH. Dann stellte Johann Baldinger vom WKOÖ-Innovationsmanagement die Angebote & Förderungen der WKOÖ mit Fokus auf KI näher vor.

© Jakob Kreinecker Vordere Reihe: Mario Helfenschneider, Michaela Schwinghammer-Hausleithner, Renate Ozlberger, Alexander Grisenti. Hintere Reihe: Christof Bauer, Gerhard Kürner, Johann Baldinger, Felix Stöger, Tobias Luger, Andreas Achleitner, Hans Moser.

Höhepunkt des Abends war die von TV1-Geschäftsführer Christof Bauer moderierte regionale Talkrunde zum Thema „Digitale Herausforderungen & New Work“. Bei den hochkarätigen Statements von Andreas Achleitner, Alexander Grisenti, Mario Helfenschneider, Tobias Luger, Renate Ozlberger, Michaela Schwinghammer-Hausleithner und Felix Stöger (Informatik Student an der ETH Zürich) waren die Unternehmerinnen und Unternehmer äußerst interessiert und fokussiert auf die Vorschläge und Umsetzungs-Ideen in den jeweiligen Unternehmen.

Lange wurde noch ausgiebig über das Gehörte und Gesehene diskutiert und die Veranstaltungspartner, die Talkrunden-Teilnehmer:innen und die Besucher:innen des Wirtschaftsempfanges waren sich einig, selten so einen interessanten, abwechslungsreichen und informativen Abend verbracht zu haben.

WKO Eferding Obmann Tobias Luger und Leiter Hans Moser versprachen eine Fortsetzung dieses Formates im Herbst 2024. „Unsere Unternehmern müssen die zahlreichen Chancen, die New Work und Künstliche Intelligenz bieten, erkennen, sich beraten und auch fördern lassen, um Zukunftsfit zu werden“, sind sich die regionalen Wirtschaftsvertreter einig.