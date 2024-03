Dialog mit Wirtschaftsminister Martin Kocher in der WKO Grieskirchen

Obmann Baschinger stellte den impulsiven Bezirk Grieskirchen näher vor; viele Familienbetriebe haben sich in den letzten Jahren zu Leitbetrieben entwickelt, die mit Herz, Verstand, Innovationskraft und Mut ihre Unternehmen weiterentwickeln. Er stellte auch die imposanten Aktivitäten, im Bereich Lehrlinge und regionaler Arbeitsmarkt, initiiert von der WKO Grieskirchen, vor.

„Leistung muss sich wieder lohnen!“, lautete die Botschaft von WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer. Leistungswille und Eigenverantwortung müssen wieder in der Gesellschaft als wertvolle Fähigkeiten anerkannt werden. Sie wiederholte auch ihre Forderung „Weg mit überzogenen Gesetzen und Verordnungen!“ und bedankte sich bei den anwesenden Unternehmern und Führungskräften für deren großes Engagement.

Bundesminister Kocher ging in seinem Referat auf die international und dadurch auch national angespannte Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage ein. Sehr eindrucksvoll legte er die Entwicklung der letzten Jahre dar. Ein großes Thema ist natürlich im Bereich Arbeitsmarkt, dass wir in Österreich noch nie so viele Arbeitnehmer:innen in Beschäftigung hatten, im Gegensatz dazu die geleisteten Arbeitsstunden, aufgrund von reduzierten Arbeitszeiten, zurückgegangen sind. Auch hier muss es zu gesetzlichen Veränderungen kommen; wer mehr arbeitet, muss auch netto mehr verdienen.

© Maringer Hans Moser, Günther Baschinger, Doris Hummer, Martin Kocher, Laurenz Pöttinger (v. l.).

In der lebhaften Diskussionsrunde meldeten sich die Unternehmerinnen und Unternehmer verstärkt zu Wort; die in den letzten Monaten angekündigten Fördermodelle müssen rasch beschlossen werden, damit die reinen Ankündigungen nicht zu einer großen Verunsicherung in der Bevölkerung führen und viele Investitionen gestoppt werden, Aufträge zurückgehalten werden und dadurch die Wirtschaft weiter nicht in Schwung kommen kann.

Minister Kocher bedankte sich bei den Damen und Herren für die Anregungen und versprach sich auch zukünftig mit voller Kraft für die Anliegen der Bevölkerung, speziell auch für die Unternehmen, einzusetzen.