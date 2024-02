WKOÖ-Service als Kraftpaket für Betriebe

Im Jahr 2023 wurden in der WKOÖ insgesamt 215.000 Serviceanfragen, Beratungen und Förderungen abgewickelt. Die Kunden bewerteten den WKOÖ-Service mit der Note 1,12 nach Schulnoten, ein Rekordwert. 95 Prozent würden einen Anruf in der WKOÖ zudem auf jeden Fall weiterempfehlen.

Markant war im Vorjahr ein rund zehnprozentiger Anstieg bei den Arbeitsrechtsberatungen. Zu arbeitsrechtlichen Themen wie Entlohnung, Kollektivvertrag, Altersteilzeit, Arbeitnehmerschutz etc. können Unternehmen kostenlose Beratungen der Rechtsexperten der WKO Oberösterreich in Anspruch nehmen. Die folgenden Beispiele zeigen, in welchen Fällen die WKOÖ hilft.

Arbeitszeitaufzeichnungen

Ein aus dem Unternehmen ausgeschiedener Lkw-Fahrer begehrte mithilfe der Arbeiterkammer und unter Vorlage händischer Arbeitszeitaufzeichnungen das Überstunden­entgelt für 41,75 Überstunden. Durch einen Abgleich der händischen Arbeitszeitaufzeichnungen mit den Daten auf der Fahrerkarte konnte aufgedeckt werden, dass der Arbeitnehmer während seiner Fahrten heimlich lange Ruhepausen einlegte und diese als Arbeitszeit verzeichnete, umso sein Entgelt aufzubessern. Durch die Unterstützung des WKOÖ Rechtsexperten gelang es dem Unternehmen, die Forderungen zur Gänze abzuwehren.

Entgeltforderungen

Eine Arbeitnehmerin war in einem Handelsbetrieb beschäftigt. Nach Ende des Dienstverhältnisses forderte sie das Entgelt für behauptete Überstunden sowie Zuschläge für Arbeitsleistungen im Rahmen der erweiterten Öffnungszeiten. Unter Hinweis auf die Geschäftsöffnung erst ab 10 Uhr konnte vom WKOÖ-Rechtsexperten nachgewiesen werden, dass die von der Arbeitnehmerin vorgelegten Aufzeichnungen unrichtig waren. Vielmehr errechnete sich eine Zeitschuld der Mitarbeiterin, die von den Endabrechnungsansprüchen in Abzug gebracht wurde. Damit konnten sämtliche Forderungen abgewehrt werden konnten.

Arbeitsplatz verlassen

Die Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma wurde entlassen. Sie forderte Kündigungsentschädigung sowie sämtliche entlassungsabhängigen Ansprüche. Das Unternehmen argumentierte, dass die Mitarbeiterin ihren Arbeitsplatz stets verfrüht und ohne Bekanntgabe von Gründen verlassen habe. Die vorgelegten Stundenzettel wiesen jedoch das volle Beschäftigungsausmaß aus, das die Firma auch bezahlt hat.

Durch Hinweise von anderen Mitarbeiterinnen recherchierte das Unternehmen und entdeckte, dass sie tatsächlich die Arbeit zu einem überwiegenden Teil viel früher als vereinbart verlassen hatte. Daraufhin wurde die Entlassung ausgesprochen. Die Rechtsexpertin der WKOÖ konnte die Stempelkartenaufzeichnungen der Dienstnehmerin rekonstruieren und ihr verfrühtes Beenden der Arbeit somit nachweisen. Daraufhin wurden die Forderungen eingestellt.





WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer:

Schnell, kompetent und sympathisch

Die Kontaktaufnahme per E-Mail oder Chat nimmt rasant zu. Da trifft es sich gut, dass wir schon vor Jahren die digitalen Angebote ausgebaut haben. Das trägt jetzt Früchte.

Gerade in schwierigen Zeiten braucht man einen starken Partner an seiner Seite. Der Service der Wirtschaftskammer Oberösterreich ist im vergangenen Jahr einmal mehr der unverzichtbare Partner für die Wirtschaft gewesen. 215.000 erledigte Anfragen und erstklassige Kundenbewertungen sprechen eine deutliche Sprache. Die Unternehmerinnen und Unternehmer schätzen auch, dass der überwiegende Teil der Anfragen sofort erledigt wird.

Wie funktioniert guter Service? Digital, telefonisch oder im persönlichen Kontakt? Als Wirtschaftskammer bieten wir unseren Kundinnen und Kunden alle Möglichkeiten an und verschränken die verschiedenen Informationskanäle optimal. Denn während das Internet schnell und rund um die Uhr Standardauskünfte gibt, ist für viele Fragen das persönliche Gespräch zielführend. Gerade das ist besonders wichtig, weil viele Probleme im betrieblichen Alltag sehr individuell zu behandeln sind.

Auffällig ist, dass telefonische Anfragen zurückgehen, während die Kontaktaufnahme per E-Mail oder Chat rasant zunimmt. Da trifft es sich gut, dass wir schon vor Jahren die digitalen Angebote ausgebaut haben. Das trägt jetzt Früchte.

Im neuen Haus der Wirtschaft, das heuer fertiggestellt wird, werden wir mit der Servicezone im Erdgeschoß und mit modernsten Räumlichkeiten für innovative Serviceformate die Erfolgsgeschichte des WKOÖ-Service fortschreiben, so, wie Sie es gewohnt sind: schnell, sympathisch und kompetent.

©