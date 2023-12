Bikes in Regau hergestellt

Seit Dezember 2020 produzieren Alexander Schnöll und Roland Wallmannsberger mit ihrem Unternehmen WSF Bicycle Technology Fahrräder für Fahrradmarken aus aller Welt. Zuvor waren die beiden Gründer über zehn Jahre lang als Einkäufer, Manager und Berater in der Automotive-Branche tätig und bringen diese Erfahrung nun in die Fahrradfertigung ein.

„Wir setzen auf Tugenden, die im Automobil-Sektor gang und gäbe sind und auf größtmögliche Effizienz und Qualitätssicherung abzielen. In der Fahrradindustrie galten sie lange als nicht umsetzbar. WSF tritt den Gegenbeweis an“, so Schnöll. „Statt die Fahrräder zu montieren und danach den Auftraggeber oder gar den Endkunden kontrollieren zu lassen, ob sie funktionieren, gestalten wir den Montageprozess so, dass am Ende ausschließlich funktionstüchtige und qualitativ einwandfreie Fahrräder herauskommen. So wird beispielsweise bereits beim Design der Räder das spätere Assembling berücksichtigt, um dieses effizienter und kostengünstiger zu gestalten und durch einfache Montageprozesse eine hohe Montagequalität zu erreichen“, sagt Wallmannsberger.

Aufstockung der Arbeitskräfte

Die Nachfrage ist so groß, dass man derzeit noch viele Aufträge ablehnen muss. Mittels einer vor Kurzem angelaufenen Crowdinvesting-Kampagne plant WSF daher, sein Produktionsvolumen bis 2026 von derzeit rund 25.000 auf 100.000 (E-)Bikes pro Jahr zu steigern.

Voraussetzung für das rasante Wachstum ist auch eine Aufstockung der Arbeitskräfte. Derzeit fertigt WSF unter anderem für die Hersteller Vello (Österreich), Storck (Deutschland) und Tour de Suisse (Schweiz).