Faire Mode in der Linzer Altstadt

Relativ unscheinbar befindet sich in der Rainerstraße in Linz der Fair-Fashion-Shop Xiling. Nicht mehr lange, denn mit April zieht Xiling in die Altstadt. „Bei uns besteht die Kleidung aus Naturfaser oder recyceltem Polyester“, erzählt die Geschäftsführerin Janna Binder über ihr Geschäft. Seit 2020 führt sie es in der bereits dritten Generation. „Ich habe Kundschaften, die teilweise schon bei der Oma waren“, so Binder. Neben ihr sind noch vier weitere Mitarbeiter angestellt.

Binder arbeitet mit verschiedenen Labels zusammen. Produziert wird überwiegend in Europa. „Das meiste wird in Portugal produziert, manches auch in der Türkei oder Litauen. Lediglich unsere Jacken aus Polyester werden in China produziert, aber unter fairen Bedingungen. Wir achten sehr darauf, dass unsere Kooperationspartner zertifiziert sind“, erzählt Janna Binder.