Initiativen zur Entspannung der Arbeitsmarktsituation im Bezirk Gmunden

„Das Jahr 2024 wird ein herausforderndes Jahr für die gesamte Wirtschaft. Nach unserer Einschätzung ist zwar die Talsohle erreicht, allerdings gibt es Branchen, die mit großen Sorgen in das Jahr 2024 gehen. Insbesondere sind die Baubranche und die damit verbundenen Gewerke betroffen. Dabei ist festzustellen, dass es kaum bauliche Investitionen im privaten Bereich gibt, allerdings ist ein leichtes Ansteigen von Betriebsinvestitionen bemerkbar. Erfreulich allerdings ist die Entwicklung im Tourismus, wo es bereits einen guten Start gegeben hat. Mit der europäischen Kulturhauptstadt 2024 ist im Hotel- und Gastgewerbe im Salzkammergut sicher mit einem Rekordjahr zu rechnen. Trotz der verhaltenen Wirtschaftsprognosen ist das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel noch sehr markant. Betriebe setzen derzeit kaum Arbeitskräfte frei, um in besseren Zeiten über ausreichend Fachkräfte verfügen zu können“, sagt Martin Ettinger, Obmann der WKO Gmunden.

Rückblick auf Arbeitsmarktjahr 2023

Das Arbeitsmarktjahr 2023 war in Gmunden geprägt von Arbeits- bzw. Fachkräftebedarf, aber auch von konjunkturbedingt leicht steigender Arbeitslosigkeit (+2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt). „Dennoch konnte im Jahr 2023 mit einer Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent einmal mehr Vollbeschäftigung verzeichnet werden“, freut sich Leopold Tremmel, Leiter des AMS Gmunden. „Durch eine Vielzahl von arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten und Initiativen versuchen wir in Gmunden, gemeinsam mit den anderen Interessenvertretern größtmögliche Erfolge im Sinne der Arbeitssuchenden und Unternehmen zu erzielen“, erklärt Leopold Tremmel, Geschäftsstellenleiter des AMS Gmunden.

So wurden im abgelaufenen Jahr beispielsweise:



808 Betriebsbesuche durchgeführt,

7468 offene Stellen besetzt,

188 Jobbörsen für Unternehmen organisiert und

450 Beratungen im Berufsinfozentrum (BIZ) durchgeführt.

Speziell der neue AMS Qualifizierungskurs „Ein neuer Weg - Ihr neuer Job“ im WIFI Gmunden (durchgeführt durch eine Bietergemeinschaft von WIFI und BFI) weist mit einem Arbeitsmarkterfolg von knapp 60 Prozent ein beachtliches Ergebnis auf.



Erfreulich war die Auszeichnung „Best of AMS Award“, durch welche das AMS Gmunden unter 100 regionalen Geschäftsstellen österreichweit als Sieger hervorging.

Ausblick auf 2024

Der Ausblick auf 2024 bleibt durch die vorherrschende Rezession spannend. „Zwar zeigt sich der Arbeitsmarkt aktuell noch robust, doch es bleibt zu hoffen, dass die Wirtschaftsforscher recht behalten, und die Konjunktur Mitte des Jahres wieder an Fahrt aufnimmt“, zeigt sich Tremmel zuversichtlich. Seitens des AMS Gmunden wird auch ein klarer Fokus auf das Landesziel des AMS OÖ gelegt. Unter dem Titel „Arbeitsanalysierte Vermittlung im Zeichen der Transformation“ wurde ein Projekt initiiert, das Personen und Unternehmen gleichermaßen auf dem Weg in Richtung kompetenzbasierte Vermittlung unterstützt. Durch die AMS-interne Umstellung hinsichtlich verpflichtender Nutzung des Kompetenzmatchings ab Jänner 2024 ist von einer massiven Steigerung der personen- und unternehmensseitig verfügbaren (suchbaren) Kompetenzen auszugehen.

Aber auch regionale Maßnahmen und Kooperationen werden wieder stark forciert und ausgebaut. Die regionalen Lehrlingsmessen sind aus dem jährlichen Veranstaltungskalender nicht mehr wegzudenken. Im Bereich der Qualifizierung wird das Projekt „Ein neuer Weg - Ihr neuer Job“ weitergeführt. Zudem wird mit der neuen Workshopreihe „Personalwesen #weiter denken“ auch dem Thema Anwerbung und Beschäftigung von Fachkräften aus dem In- und Ausland Rechnung getragen.

Initiativen zur Entspannung der Situation am Arbeitsmarkt:

„Die WKO Gmunden unterstützt die Betriebe im Bezirk mit verschiedenen Projekten zur Mitarbeitergewinnung“, sagt Robert Oberfrank, Leiter der WKO Gmunden.

OÖ Job Week 2024: Berufe kennenlernen und Traumjob finden

Bei der OÖ Job Week vom 18. bis 22. März 2024 sind Interessierte aller Altersgruppen eingeladen, Betriebe in ihrer Region kennenzulernen und ihren Traumjob zu finden. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt der Arbeitswelt zu erkunden und in verschiedene Branchen sowie Berufs-felder hineinzuschnuppern. „Alle Arbeitssuchenden, die ihre Möglichkeiten für einen erfolgreichen Neustart ins Berufsleben erkunden möchten oder Schüler, die eine Lehrstelle suchen oder in Kürze die Schule abschließen, sind bei der OÖ Job Week herzlich willkommen. Zahlreiche Betriebe in Oberösterreich präsen-tieren in dieser Woche der Berufswahl eine breite Palette von Berufen und Karrieremöglichkeiten“, erklärt Oberfrank. Interessierte Betriebe können sich noch anmelden. Infos bekommen sie bei der WKO Gmunden, gmunden@wkooe.at



Traditionelle Betriebe sind genauso vertreten wie innovative und nachhaltige Unternehmen. Man kann verschiedene Firmen besichtigen und Eindrücke sammeln, die bei der beruflichen Entscheidung hilfreich sind, indem man Einblicke in die betriebliche Atmosphäre, die Arbeitsabläufe und die Unternehmenskultur gewinnt. Sämtliche Veranstaltungen und die teilnehmenden Betriebe sind im Internet auf jobweek.at zu finden. Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos, aber aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung ersucht.



„Schnuppern inklusiv“ ist ein zusätzliches Angebot für die Zielgruppe Menschen mit Behinderung und Jugendliche mit Unterstützungsbedarf. Unternehmen können aus dieser Zielgruppe wertvolle und langfristige Arbeitskräfte gewinnen, wenn sie auf die Behinderungsformen eingehen. Zahlreiche Betriebe haben diesen zusätzlichen Arbeitskräftemarkt bereits für sich ent-deckt, positive Erfahrungswerte gemacht und von Förderungen sowie bewährten Unterstützungsmöglichkeiten profitiert. Im Rahmen der OÖ Job Week 2024 können interessierte Betriebe diese Zielgruppe unkompliziert kennen lernen und sich ein Bild machen, inwieweit eine Beschäftigung für sie zielführend sein kann. Das Angebot wurde mit Unterstützung des Betriebsservice, einer Initiative des Sozialministeriumservice (www.betriebsservice-ooe.info), entwickelt.

Job Rallyes Inneres Salzkammergut und Almtal

Um Schüler in den NMS-Schulen bei der Berufswahl zu unterstützen, organisiert die WKO Gmunden jährlich zwei Job Rallyes, im Inneren Salzkammergut und im Almtal. Dabei wählen die Schü-ler zwischen den verschiedensten Touren und besichtigen drei Betriebe an einem Tag. Sie bekommen Einblicke in die Jobmög-lichkeiten und sprechen mit Mitarbeitern und Lehrlingen. Exklusive Einblicke unterstützen die Schüler bei ihrer Berufswahl.

„Service Attraktive Arbeitgeber“

Hier unterstützt das „Service Attraktive Arbeitgeber“ Unternehmen in Oberösterreich, für Mitarbeiter und künftige Bewerber attraktiv zu sein und wirksam nach außen aufzutreten. Ob im kostenlosen, unverbindlichen Impulsgespräch oder in einem der Veranstaltungsformate wie dem Praxistag oder den Praxis-dialogen, das Service bietet Impulse für die Stärkung der Ar-beitgeber-Attraktivität. Gefördert werden bis zu 2/3 der Beratungskosten, jedoch max. 1500 Euro laut Beratungsangebot (Details siehe https://foerderungen.wkooe.at/ATTAG).

Teilnehmende Betriebe OÖ Job Week:



Amering Franz GmbH

ASMAG GmbH

Bäckerei und Konditorei Hinterwirth Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.

Brauerei Schloss Eggenberg Stöhr GmbH & Co KG

carvatech Karosserie & Kabinenbau GmbH

Dachberatung Daniel Laubichler e.U

Elektro Lichtenwagner GmbH & Co KG

Ernst Riedler Fahrzeugbau- u. Vertriebsgesellschaft m.b.H.

EurothermenResort Bad Ischl GmbH & Co KG

Fleischhauerei Kinast GmbH

Frauscher Bootswerft GmbH & Co KG

Gmundner Fertigteile Gesellschaft m.b.H. & Co. KG

Hager Haustechnik GmbH

Hessenberger Handels GmbH

Hindinger KG

Hipp Produktion Gmunden GmbH

HOISN' Wirt GmbH

Im Weissen Rössl am Wolfgangsee Fam. Peter BetriebsgmbH

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH

JV Entsorgungs GmbH

K. u. F. Drack GmbH & Co KG

Mayr - Schulmöbel Gesellschaft m.b.H.

Miba Gleitlager Austria GmbH

Peter & Paul GmbH

POLYTEC PLASTICS Ebensee GmbH

PRO-SPORT Handelsgesellschaft m.b.H.

Salzkammergut-Media Ges.m.b.H.

"SFK" Tischler Gesellschaft m.b.H.

Stern & Hafferl Baugesellschaft m.b.H

Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H.

Traunseehotels - Gröller GmbH

Voith Austria GmbH

VORTURA Solutions GmbH

Wagner Kunststofftechnik GmbH

Windischbauer GmbH

Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.

Zentro GmbH

Teilnehmende Betriebe „Schnuppern inklusiv“:

HOISN' Wirt GmbH

K. u. F. Drack GmbH & Co KG