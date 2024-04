Fotogalerie vom 3. April 2024

1500 Jahre geballte Unternemer:innen-Power

Vierte Auflage unserer diesjährigen Veranstaltungsserie „Salzburger Erfolgsgeschichten“: Am 3. April machte unsere Tour Stopp im JO Congress in St. Johann. Gemeinsam mit der Obfrau unserer Bezirksstelle Pongau, Elke Steinbacher, konnte WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller knapp sechzig Unternehmerinnen und Unternehmer für deren langjährige Jubiläen – zwischen 10 und 125 Jahre - ehren. Die Bandbreite an Branchen war dabei wieder enorm: Von EPUs aus verschiedenen Dienstleistungsbereichen, über klassische mittelständische Handwerksbetriebe bis hin zu größeren Tourismus- und Industrieunternehmen war alles vertreten. Alle zusammen konnten auf rund 1500 Jahre Firmengeschichten verweisen.

