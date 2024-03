Fotogalerie vom 13. März 2024

Leistungen von 70 Unternehmer:innen gewürdigt

Runde 2 in der dieswöchigen Veranstaltungsserie „Salzburger Erfolgsgeschichten“ im Kavalierhaus Klessheim: Mittwochabend bat die Wirtschaftskammer Salzburger weitere mehr als 70 Unternehmer:innen aus der Stadt Salzburg und dem Flachgau vor den Vorhang und ehrte sie für ihre langjährigen Betriebsjubiläen. Neben WKS-Präsident KommR Peter Buchmüller würdigte auch Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer die Leistungen der Selbständigen und deren Durchhaltevermögen. „Sie tragen damit wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg des gesamten Landes bei, das verdient unseren höchsten Respekt,“ so Buchmüller und Haslauer unisono.

Das älteste Unternehmen des Abends war die Firma AutoFrey, die bereits 1899 in Salzburg gegründet wurde und ihre Ursprünge im Fahrradhandel hat. Ebenfalls aus der Stadt Salzburg ist die Firma Tapezierermeister Hannes Brugger, die vor 120 Jahren vom Urgroißvater des heutigen Inhabers in St. Johann gegründet wurde. In vierter Generation werden am Standort in Gnigl hochwertige Polstermöbel gefertigt.

Fotogalerie