Fotogalerie vom 14. März 2024

Abschluss einer Woche voll spannender Unternehmensgeschichten

Mit der dritten Veranstaltung Donnerstagabend im Kavalierhaus Klessheim wurden insgesamt knapp 220 Unternehmer:innen für ihre runden Firmenjubiläen und insbesondere für die in all diesen Jahren erbrachten Leistungen geehrt. Zusätzlich haben mehr als 220 Firmen aus der Stadt Salzburg und dem Flachgau Urkunden angefordert, die ihnen im Betrieb überreicht oder per Post zugesendet werden.

Die Bandbreite an Unternehmensjahren war am Donnerstag einmal mehr groß. Als ältestes Unternehmen mit 75 Jahren wurde Trachten Beurle aus Salzburg geehrt. Inhaberin Marlene Stocker hat das Unternehmen 2013 von ihren Vorgängern übernommen und den Spagat zwischen Tradition und dem Anspruch junger Trachtenfans erfolgreich geschafft.

Nach einer dreiwöchigen Pause geht es Anfang April mit einer Veranstaltung für Jubiläumsfirmen aus dem Pongau weiter.

Fotogalerie