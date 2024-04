Fotogalerie vom 23. April 2024

Pinzgauer Unternehmerspirit im Rampenlicht

Im Ferry Porsche Congress Center in Zell am See wurden am 23. April mehr als 40 Pinzgauer Unternehmerinnen und Unternehmer anlässlich ihrer Jubiläen für ihre Leistungen und ihr Durchhaltevermögen geehrt.

Präsident KommR Peter Buchmüller nahm die Ehrungen gemeinsam mit Hans Otto Resl, Obmann der WKS-Bezirksstellte Pinzgau vor. „Wir ehren gerne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Firmentreue, aber die fleißigen Unternehmerinnen und Unternehmer, die tagtäglich mit ihrem Einsatz Arbeitsplätze schaffen und sichern, blieben lange unbedankt. Das wollten wir ändern und haben seit dem Start 2022 des neuen Formats bereits über 2.200 unserer Mitglieder vor den Vorhang geholt“, sagte KommR Buchmüller.

Er sei selbst seit fast vierzig Jahren Unternehmer und könne daher sehr gut verstehen, was die Jubilare tagtäglich leisten. „Dafür möchte ich mich heute bei Ihnen bedanken, denn sie prägen mit ihrer Arbeit nicht nur den Bezirk, sondern helfen mit, den Wirtschaftsstandort Salzburg zu sichern und weiterzubringen“, betonte der WKS-Präsident.

Fotogalerie