Herausragende Lehrabschlüsse gefeiert

Ein besonderer Abend der Anerkennung ging vergangenen Freitag in der Panzerhalle in Salzburg über die Bühne. Beim ersten „Only the Best Clubbing“ der WKS waren alle Salzburger Lehrabsolventen eingeladen, die im Vorjahr ihre Abschlussprüfungen mit einem ausgezeichneten Erfolg geschafft haben. Samt Begleitung konnten sie in gemütlicher Atmosphäre noch einmal auf ihren Erfolg anstoßen und dabei Live-Musik von Austro-Star LEMO genießen. Bei Liedern wie „Der Himmel über Wien“, „Vielleicht der Sommer“ oder „So wie Du bist“ kam richtig Stimmung in den Partyabend. Außerdem wurden zehn Festival-Pässe für je zwei Personen für das „Electric Love 2024“ unter allen teilnehmenden Lehrabsolventen verlost.







„Ich freue mich, dass so viele ausgezeichnete Absolventen unserer Einladung gefolgt sind, um gemeinsam in entspannter Atmosphäre ihre Leistungen zu feiern“, sagte WKS-Präsident Peter Buchmüller. Gerade die Lehre habe in jüngster Zeit viel an Attraktivität dazugewonnen. Neue Formate wie Lehre mit Matura, Lehre nach der Matura oder die Schaffung vieler neuer Lehrberufe hätten ein international sehr anerkanntes System noch besser gemacht. „Ich selbst habe 1973 meine Lehre ebenfalls mit einer Auszeichnung beendet und bin noch heute stolz darauf." Gepaart mit Fleiß und dem Willen zu laufender Weiterbildung könne man mit dieser Ausbildung so gut wie alles schaffen.

© WKS/Camera Suspicta Susi Berger WKS-Präsident Peter Buchmüller, Martina Plaschke und LHStv. Stefan Schnöll (im Vordergrund v. l.) mit Clubbing-Gästen vor dem Auftritt von LEMO.

Begeisterung über neues Event-Format

Auch Wirtschaftsreferent LHStv. Stefan Schnöll hob die Bedeutung einer qualifizierten Berufsausbildung für den Standort und die Salzburger Wirtschaft hervor. „Besonders freue ich mich über das neue Format eines Lehrlings-Clubbings, dass sich doch stark von den herkömmlichen, traditionellen Abschlussfeiern abhebt.“ Angetan von der Veranstaltung zeigte sich auch Gaststar LEMO: „Ich finde dieses Event super. Gute Leistungen gehören gewürdigt. Da fühlt man sich bestätigt und wertgeschätzt und macht dann umso lieber mit dem weiter, was man gerne macht. Nochmals Gratulation an die Absolventen, der Auftritt hat mir großen Spaß gemacht!“

© WKS/Camera Suspicta Susi Berger Neben musikalischer Unterhaltung konnten die Gäste auch die Kulinarik der Gastronomen in Panzerhalle genießen.

Aber auch bei den jungen Lehrabsolventen ist das Clubbing hervorragend angekommen. „Ich habe das nicht so toll erwartet. Die Veranstaltung ist für mich eine äußerst positive Erfahrung und eine tolle Wertschätzung meiner Leistung. Besonders gut gefallen hat mir der Auftritt von LEMO und natürlich, dass ich Festivalpässe fürs Electric Love gewonnen habe“, sagte etwa IT-Technikerin Anna-Maria Müllner. Und Speditionskaufmann Adrian Karl ergänzte: „Ich war vom Essen am meisten überrascht. Die Antipasti sind echt der Hammer!“ Auch von LEMO und der guten Stimmung zeigte er sich begeistert. „Ich musste für meine Auszeichnung hart arbeiten und habe viel Lernzeit investiert. Da ist es schon schön, wenn man mit einer so coolen Veranstaltung belohnt wird!“

„Unser neues Veranstaltungsformat hat voll eingeschlagen. Eine Neuauflage im kommenden Jahr ist bereits fix eingeplant“, resümierte Martina Plaschke vom Bereich Lehre – Strategie und Initiativen der WKS.

Bildtexte:

Foto 1: Gaststar LEMO (hinten rechts) und Martina Plaschke vom Bereich Lehre der WKS (hinten links) mit den glücklichen Gewinnern der Electric-Love-Festival-Pässe. Foto: WKS/Camera Suspicta Susi Berger

Foto 2: WKS-Präsident Peter Buchmüller, Martina Plaschke und LHStv. Stefan Schnöll (im Vordergrund v. l.) mit Clubbing-Gästen vor dem Auftritt von LEMO. Foto: WKS/Camera Suspicta Susi Berger

Foto 3 und Foto 4: Neben musikalischer Unterhaltung konnten die Gäste auch die Kulinarik der Gastronomen der Panzerhalle genießen. Fotos: WKS/Camera Suspicta Susi Berger