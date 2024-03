Arbeitgeber trifft Arbeitnehmer bei der OÖ Job Week 2024

Anders als bei Messen sind bei diesem Format die Unternehmen selbst der Schauplatz. Die Interessenten erhalten Einblicke in Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe und können ihre Talente ausprobieren. Der Bogen an Angeboten reicht von Probeschnuppern, Betriebsführungen, Vorträgen oder Abendveranstaltungen über Tage der offenen Tür bis hin zu Speeddatings und Workshops.

Die Job Week ist branchen- und bezirksübergreifend, deshalb arbeitet die WKOÖ mit wichtigen Partnern zusammen, u.a. mit der Bildungsdirektion und dem Arbeitsmarktservice. Zusätzlich zur Job Week Toolbox, die verschiedenste Vorlagen, Checklisten und Tipps für Veranstaltungsformate enthält, wurde heuer eine Job Week Schoolbox erstellt. Diese soll Lehrer im Berufsorientierungsunterricht unterstützen und enthält Tipps zur Einbindung der Job Week in den Unterricht. Sie setzt sich aus Unterrichtsbeispielen zur Vor- und Nachbereitung sowie didaktischen Arbeitsblättern zusammen.

Angebote der WKOÖ

Die WKOÖ-Servicestelle „Attraktive Arbeitgeber“ bietet zu den Themen „Werte & Kultur“, „Arbeitswelt“, „Mitarbeiter halten“ und „Mitarbeiter finden“ ein breites Angebot an Unterstützungsmaßnahmen. Dazu gehören kostenlose Impulsgespräche, in denen Betrieben Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie ihre Arbeitgeber-Attraktivität positiv beeinflussen und aktiv die nächsten Schritte setzen können.





WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer:

Arbeitskräfte bleiben ein Dauerbrenner

Angebot und Nachfrage liegen vielleicht gar nicht so weit auseinander, wie man vermutet. Nutzen Sie die Chance und machen Sie mit!

Österreichs Betriebe blicken mit Sorge in die Zukunft. Zwei Drittel der oö. Unternehmen sind eher stark von den unsicheren Zeiten betroffen und nennen die hohen Energie-

sowie Spritkosten, die Inflation, die Lohnkosten und Lieferkettenprobleme als die größten Herausforderungen.

Das Thema Arbeits- und Fachkräftemangel wird davon derzeit etwas überlagert, ist aber ein Dauerbrenner und wird es aufgrund der demografischen Entwicklung auch bleiben. Es muss bei diesem Thema an vielen Schrauben gedreht werden. So schlummern „Personalreserven“ in so verschiedenen Zielgruppen wie Arbeitslosen, Migranten, Älteren oder Frauen. Mit passgenauen Maßnahmen muss dieses Potenzial gehoben werden. Unsere Forderungen dazu liegen auf dem Tisch.

Genauso wichtig ist, das Zusammenfinden von Arbeitgeber und Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt zu optimieren. Viele Unternehmen, insbesondere Klein- und Mittelbetriebe, wünschen sich neue Ideen und konkrete Vorschläge, wie sie neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ansprechen können. Mit der OÖ Job Week bieten wir heuer zum dritten Mal unseren Unternehmen eine neue Präsentationsform an, um mit Job- und Lehrplatzsuchenden in Kontakt zu treten, die sie sonst vielleicht nicht erreichen würden.

