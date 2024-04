„Danke, liebe Mama“: Am 12. Mai ist Muttertag

„Zum Muttertag gibt es wohl keine bessere Sprache, seine Emotionen zu zeigen, als mit jener der Blumen: Denn als Geste der Wertschätzung haben sie die Kraft, positive Gefühle zu vermitteln und sind das wohl schönste Symbol, um die Verbundenheit mit einem Menschen zum Ausdruck zu bringen“, so die Branchensprecherin der Wiener BlumengroßhändlerInnen in der Wirtschaftskammer Wien, Mag. Monika Burket.„Unsere Blumenfachgeschäfte beraten bei der richtigen Wahl mit viel Einfühlungsvermögen, damit das große oder kleine florale Geschenk auch wirklich den Kundenwunsch trifft und etwas ganz Besonderes ist, Pflegetipps inklusive. Und: Sie können darauf zählen, regionale Produkte in höchster handwerklicher Verarbeitung zu bekommen − individuell, kreativ und mit viel Gespür für Ihre Wünsche.“

Traditionen wie der Muttertag sind in diesen Zeiten besonders wichtig und Blumen als Kulturgut kommt dabei eine ganz wesentliche Rolle zu

Rund um den Muttertag bereits Saison haben beispielsweise Pfingstrosen, Rosen, Levkojen, Löwenmaul, Flieder, Hortensien, Phlox, Lisianthus, Bartnelken oder Mohn. Gemeinsam mit frischen Blütenzweigen und Blättern ergeben sie ein natürliches Arrangement, das garantiert zum Eyecatcher wird.

Die Klassiker zum Muttertag: Rosen und Hortensien

Prachtvolle Rosen und Pfingstrosen rangieren seit jeher als elegante Klassiker unter den blühenden Muttertagspräsenten, die meist mit feinem Beiwerk und romantischen Blüten verarbeitet werden. In diesem Jahr darf aber auch gerne zu Pastelltönen gegriffen werden, sagt Monika Burket: „Auch frühsommerliche blumige Sträuße liegen derzeit im Trend, vorrangig in einer blumig verspielten Verarbeitung. Auch in Form von Gestecken und als Raum- und Tischdekoration erfreut die florale Handwerkskunst die Mütter.“ Bei den Topfpflanzen wiederum ist es die Hortensie, die als beliebtes Muttertagsgeschenk nicht mehr vom blühenden Geschenketisch wegzudenken ist und mit ihrem Farbenspektrum – von Violett, Blau, Rosa bis Weiß – keine Wünsche offenlässt. Pflanzen, die zur Außengestaltung geeignet sind, erfreuen sich bei der Wahl des richtigen Geschenks zum Muttertag ebenso zunehmender Beliebtheit: „Für GartenliebhaberInnen sind zum Beispiel Rosenstöcke, Pelargonien, Gardenien oder Fuchsien genau das Richtige, die – mit der richtigen Beratung bei Baumschul- und Gartenbaubetrieben – monatelange Freude bereiten und eine Fülle an farblichen Variationen und auch Formen bieten“, so Monika Burket weiter.

Die Farbtrends 2024

Zu den wichtigsten Farben für das heurige Jahr zählen „Sky Blue“, ein sanftes Himmelblau, und „Bright White“, ein strahlendes Weiß. Sie stehen für Kreativität und Offenheit. Im Trend liegen 2024 außerdem Pastellgelb, Magenta, Salbei, kräftige Orangetöne, sanfte Erdnuancen sowie pastelliges Blau. Zudem wird jedes Jahr vom Pantone Color Institute eine Trendfarbe auserkoren. 2024 ist dies das faszinierende „Peach Fuzz“. Ob in Sträußen oder blumigen Tischdekorationen: Der samtig-frische Pfirsichton ist definitiv immer ein Blickfang.

Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit und Regionalität stehen bei allen floralen Produkten und Erzeugnissen seit vielen Jahren stets im Vordergrund. „Mittlerweile ist die Verwendung heimischer Blumen und Pflanzen sowie natürlicher Materialien, die recycelbar oder abbaubar sind, zum Standard geworden und unsere KundInnen achten sehr darauf, woher die gekauften Blumen und Pflanzen kommen“, so die Branchensprecherin des Blumengroßhandels in der Wirtschaftskammer Wien. – Eine Entwicklung, die von den FloristInnen überaus begrüßt wird, da Umweltbewusstsein und der schonende Umgang mit der Natur für sie einen besonders hohen Stellenwert haben. „Überhaupt legen wir großen Wert darauf, dass bei unseren Produkten die drei Säulen der Nachhaltigkeit, d.h. Ökologie, Ökonomie und Soziales, erfüllt werden“, sagt Monika Burket.

Muttertag: ein Tag mit Geschichte

Seit 1924 wird der Muttertag in Österreich am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Marianne Hainisch, die Mutter des damaligen Bundespräsidenten, hat die Einführung dieser Tradition gefördert, deren Ursprung in den Vereinigten Staaten liegt. Dort wird der Muttertag übrigens bereits seit 1907 zelebriert. „Die Welt ist im Wandel und die Zeichen stehen auf Veränderung, gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Traditionen wie der Muttertag sind in diesen Zeiten besonders wichtig und Blumen als Kulturgut kommt dabei eine ganz wesentliche Rolle zu“, so Monika Burket abschließend. Nehmen auch Sie den Muttertag zum Anlass, mit einem floralen Präsent zu überraschen und freuen Sie sich auf die Handwerkskunst der österreichischen Blumenfachgeschäfte, die für den floralen Blickfang mit persönlicher Note sorgen.

