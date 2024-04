348 Wiener Erfindungen dank Industrie als Innovationstreiber

„Innovationen sichern unseren Wohlstand“, sagt Stefan Ehrlich-Adám, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Wien. „Ich gratuliere und danke daher allen Erfindern und Unternehmen, die ihre herausragenden Ideen in die Realität umsetzen.“ Im Jahr 2023 wurden 316 Patente und 32 Gebrauchsmuster in Wien angemeldet – zu einem großen Teil von Industriebetrieben. Der Welttag des geistigen Eigentums am 26. April steht heuer unter dem Motto der nachhaltigen Entwicklung.

„Dieses wichtige Thema liegt der Industrie besonders am Herzen, da sie dank Innovationen maßgeblich zur klimaneutralen Transformation beiträgt und gleichzeitig Treiber der heimischen Wirtschaft ist“, erklärt Ehrlich-Adám. Denn die Wiener Industrie erwirtschaftet jährlich einen Produktionswert von rund 63 Mrd. Euro und trägt mit 7,3 Mrd. Euro zur Wiener Bruttowertschöpfung bei. Dabei investiert sie jedes Jahr rund 1 Mrd. Euro in Forschung. „Daher ist es essenziell, dass die Politik für die notwendigen Rahmenbedingungen sorgt, mit denen die Industrie weiterhin erfolgreich im internationalen Wettbewerb bestehen kann“, betont Spartenobmann Ehrlich-Adám. „Dazu gehören einerseits die richtigen Schritte zur Sicherung von Fachkräften und Betriebsflächen, andererseits wirksame Maßnahmen gegen die hohen Energiepreise und weiters eine Senkung der im internationalen Vergleich hohen Lohnnebenkosten. Nur so kann die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Unternehmen nachhaltig gestärkt werden.“

Vor einem Jahr wurde von der Wirtschaftskammer Wien die Plattform innovationsboerse.wien ins Leben gerufen. Sie bringt in Kooperation mit dem Österreichischen Patentamt und dem Österreichischen Erfinderverband innovative Geister mit bereits etablierten Unternehmen zusammen, um so die Umsetzung neuer Ideen zu fördern. Konkret kann man sich auf der Plattform als Innovationsunterstützer oder als Innovationsanbieter kostenlos eintragen lassen.Innovationsunterstützer sind Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Produkten und deren Umsetzung beschäftigten (vom Prototypenbau bis zur Serienfertigung) bzw. die das nötige Know-how – technisch oder auch wirtschaftlich - für die Realisierung einer Innovation mitbringen. Innovationsanbieter liefern Ideen oder Erfindungen, die noch auf eine Umsetzung durch ein anderes Unternehmen oder einen Partner warten. Aktuell sind mehr als 200 Innovationsunterstützer auf der Plattform registriert. „Die Innovationsbörse ist ein hervorragendes Werkzeug, um eine Idee zu einem wirtschaftlichen Erfolg zu machen,“ freut sich Ehrlich-Adám.