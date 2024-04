Arbeitseinstieg in den Logistikbereich

Am Donnerstag, den 18.4.2024, fand eine Karriereplattform des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) für Logistikberufe in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien statt: Im Haus der Wiener Wirtschaft stellten fünf Unternehmen aus dem Logistikbereich Eintrittsmöglichkeiten und offene Stellen vor, die auch für Personen mit geringen Deutschkenntnissen infrage kommen. Zur Karriereplattform mit den ÖBB, den Wiener Linien, Dr. Richard, den Wiener Lokalbahnen und der Sicherheitsfirma Loomis kamen mehr als 200 Flüchtlinge und Vertriebene aus ÖIF-Deutschkursen, die auf der Suche nach Arbeit sind. 73,9 % der Unternehmen in der Branche Transport und Verkehr verzeichnen laut einer Umfrage des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (IBW) im Auftrag der Wirtschaftskammer einen Arbeits- und Fachkräftemangel.

Gerade Menschen mit internationalem Hintergrund finden hier dank ihrer Mehrsprachigkeit hervorragende Berufschancen

Bewerbungsgespräche vor Ort und Information über berufsbegleitendes Deutschlernen

Die Teilnehmer/innen konnten vor Ort direkt Gespräche mit Recruiter/innen führen, sich auf offene Stellen bewerben oder ein Bewerbungsgespräch vereinbaren sowie Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten im Logistikbereich einholen. Mitarbeiter/innen des ÖIF unterstützten die Teilnehmer/innen vor Ort mit CV-Checks dabei, ihre Bewerbungsunterlagen zu verbessern, und informierten vor Ort über berufsbegleitende und zeit- und ortsunabhängige Deutschlernmöglichkeiten für berufstätige Zuwander/innen.

Davor Sertic, Spartenobmann für Transport und Verkehr und Botschafter für Integration der WKÖ in der Wirtschaftskammer Wien: „Transport und Logistik ist seit vielen Jahren eine absolute Wachstumsbranche – dementsprechend hoch ist die Nachfrage nach motivierten Arbeitskräften. Und gerade Menschen mit internationalem Hintergrund finden hier dank ihrer Mehrsprachigkeit hervorragende Berufschancen und somit auch eine Perspektive in Österreich.“

Über das ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte Das neue ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte bietet Integrationsangebote für Fachkräfte und Unternehmen zum Leben und Arbeiten sowie zum Deutschlernen in Österreich. Als zentrale Anlaufstelle für Fachkräfte und ihre Familien sowie für Unternehmen bietet die Stelle Informationen, Beratungen und Veranstaltungen zur Vorintegration sowie zum Leben und Arbeiten in Österreich und zu ÖIF-Deutschlern-Angeboten. Im Sinne einer Beratungsdrehscheibe wird österreichweit auch auf bestehende regionale und überregionale Angebote verwiesen. Für Unternehmen stehen beim Integrationsservice Weiterbildungen und Deutschlernangebote zur Verfügung, um ausländische Fachkräfte in Österreich zu halten und bei ihrer Integration zu unterstützen.

Tamara Hildner, Leiterin des Teams Berufschancen im ÖIF: „Auch in den Branchen Logistik und Verkehr herrscht hoher Fachkräftebedarf. Der ÖIF bringt mit Karriereplattformen in ganz Österreich rasch und unkompliziert Unternehmen mit offenen Stellen direkt mit Zuwander/innen mit Interesse an einer Anstellung in diesen Branchen zusammen. Es freut mich, dass wir gemeinsam mit den teilnehmenden Unternehmen 200 Flüchtlingen und Vertriebenen konkrete Einstiegsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt vorstellen konnten.“

Barbara Schalk-Steiner, Leitung Recruiting und Employer Branding bei den ÖBB: “Die ÖBB suchen in den kommenden Jahren rund 20.000 neue vielfältige Kolleg:innen. Um diesen Personalbedarf zu bewältigen, setzen wir auf innovative und nachhaltige Personalgewinnung und strategische Kooperationen mit Institutionen wie beispielsweise dem ÖIF. Wir bieten Zuwander:innen die Chance auf einen sinnvollen Job in einer zukunftssicheren Branche. Recruiting ist mittlerweile zu einem Transformationsjob geworden, weshalb wir großen Wert auf die betriebsinterne Integration neuer Mitarbeiter:innen legen - je vielfältiger wir sind, umso erfolgreicher sind wir als Unternehmen. Wir sind davon überzeugt, dass Vielfalt uns allen mehr Chancen, Fähigkeiten und Wissen bringt, weshalb es uns umso mehr freut, heute bei der Karriereplattform des ÖIF dabei zu sein und viele Talente kennen lernen zu dürfen.“

Petra Hums, Geschäftsführerin Wiener Linien:“ Wir sehen in der Karriereplattform eine echte Chance, hochqualifizierte Arbeits- und Fachkräfte für unser Team zu gewinnen. Für uns ist es eine ideale Möglichkeit, direkt mit motivierten Arbeitssuchenden in Kontakt zu treten, die vielen Möglichkeiten im TeamÖffiLiebe zu präsentieren und die besten Köpfe für unsere offenen Stellen zu finden."

Berufschancen in Österreich: Über 7.500 Teilnehmer/innen bei ÖIF-Karriereplattformen

Die vom ÖIF in ganz Österreich durchgeführten Karriereplattformen bringen Unternehmen und arbeitssuchende Teilnehmer/innen aus ÖIF-Deutschkursen zusammen. Betriebe, die auf der Suche nach Arbeitskräften sind, stellen im Rahmen der Karriereplattformen ihre Beschäftigungsmöglichkeiten direkt bei ihren Unternehmen oder bei Deutschkursinstituten arbeitsuchenden Zuwander/innen vor. Teilnehmer/innen können Gespräche mit Arbeitgebern und Recruiter/innen führen und sich direkt vor Ort für offene Stellen bewerben. Über 7.500 Flüchtlinge und ukrainische Vertriebene haben bisher an 80 ÖIF-Karriereplattformen in ganz Österreich teilgenommen, beispielsweise gemeinsam mit IKEA, Post AG, Lidl und REWE. Vor dem Hintergrund des hohen Arbeitskräftemangels setzt die ÖIF-Karriereplattform einen Schwerpunkt auf Berufe im Pflege- und Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, in der Hotellerie und im Tourismus sowie im Logistikbereich.

