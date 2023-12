Beliebteste Weihnachtsgeschenke der Wiener 2023

Auch heuer sind Geschenke ein unverzichtbarer und zentraler Bestandteil des Weihnachtsfests: 88 Prozent – rund 1,5 Millionen Wienerinnen und Wiener - besorgen laut eigenen Angaben Weihnachtsgeschenke. „In Summe landen mehr als 10 Millionen Packerl unter Wiens Christbäumen“, so Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschafskammer Wien. Das Ranking der beliebtesten Wiener Weihnachtsgeschenke zeigt: Spielwaren, Bekleidung und Textilien, aber auch Kosmetika und Bücher dürfen am Weihnachtsabend nicht fehlen.

Auch wenn sich die Teuerungen auf das Kaufverhalten der Bevölkerung auswirkt, ein Weihnachten ohne Geschenke ist unvorstellbar. Vor allem bei den Kindern und Enkerln wird nicht gespart.

Spielwaren sind auch heuer wieder die Spitzenreiter unter den Geschenken“, so Gumprecht. Die kalten Temperaturen und der Wintereinbruch mit Schneefall sind ein wichtiger Kaufimpuls, insbesondere für den Mode- und Schuhhandel. Ein Drittel der Wiener schenkt ein Teil aus Fashion, etwa eine Jacke, ein Pullover, Handschuhe oder eine Tasche. Aus der Welt der Kosmetik sind Parfüme und hochwertige Gesichtscremen gefragt. Gumprecht empfiehlt für die Buch-Auswahl einen Besuch in einer Wiener Buchhandlung, um in aller Ruhe durch den Lesestoff zu schmökern und sich persönlich beraten zu lassen. Obwohl auch immer häufiger zu Hörbüchern gegriffen wird, dominieren Hard- und Softcoverbücher mit großer Mehrheit. Besonders beliebt ist die unterhaltende Literatur (Belletristik), Ratgeber, Kinder- und Jugendbücher sowie Sachbücher. „In anderen Branchen, wie etwa dem Uhren- und Juwelenhandel kommen die Wiener traditionell zuerst gustieren und schauen, bevor sie kaufen“, erklärt Gumprecht.

Viel Mühe bei der Wahl der Geschenke

Durchschnittlich werden sieben Geschenke gekauft, die Ausgaben dafür liegen bei 290 Euro. „Die Wiener geben sich sehr viel Mühe bei der Wahl der Geschenke. Letztes Jahr wurden viele Gutscheine geschenkt, heuer tendieren die Wiener eher dazu, etwas Ausgesuchtes mit einer persönlichen Note zu verschenken“, so Gumprecht. Die Ausgaben für Gutscheine liegen bei rund 100 Euro. Gutscheine für Einzelhandelsartikel entfallen am häufigsten auf Bekleidung und Kosmetika sowie Parfümerie. Bei Gutscheinen für Dienstleistungen liegen Thermen-, Wellness- und Spa-Besuche an erster Stelle. Darauf folgen Gutscheine für Restaurantbesuche sowie für Unterhaltung, etwa Kino, Oper oder Theater. Auch Bargeld wird verschenkt: Jene 21 Prozent planen durchschnittlich 200 Euro dafür ein.

Top 12 Geschenke der Wienerinnen und Wiener

Platz 1: Spielwaren: 33 Prozent

Platz 2: Bekleidung/Textilien: 32 Prozent

Platz 3: Kosmetika: 30 Prozent

Platz 4: Bücher: 27 Prozent

Platz 5: Wein und sonstige Genussmittel: 26 Prozent

Platz 6: Schmuck: 21 Prozent

Platz 7: Bargeld: 21 Prozent

Platz 8: Gutscheine für Dienstleistungen (z.B. Reisen): 20 Prozent (2022: 29 Prozent)

Platz 9: Unterhaltungselektronik: 10 Prozent

Platz 10: Gutscheine für Waren (z.B. Bekleidung): 10 Prozent (2022: 32 Prozent)

Platz 11: Sportartikel: 10 Prozent

Platz 12: Elektrogeräte (Haushalt, PC, Handy): 8 Prozent

Was den Wienern beim Schenken wichtig ist

Bei der Wahl der Geschenke spielen heuer vor allem soziale Aspekte eine große Rolle. „Das zentrale Motiv beim Schenken von Weihnachtspräsenten ist, den Beschenkten eine Freude zu bereiten“, so Gumprecht. Einem Großteil der Wiener (84 Prozent) ist besonders wichtig, dass das Geschenk Freude bereitet oder Liebe ausdrückt. Drei Viertel (67 Prozent) geben an, dass ein Geschenk eine persönliche Note haben soll. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke und qualitätsbewusstes Shoppen spielt stärker denn je eine Rolle bei der Kaufentscheidung. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) legt den Fokus beim Geschenkeshoppen auf Nachhaltigkeit. „Die Konsumenten hinterfragen immer mehr, woher das Produkt kommt, wie und mit welchen Materialien es hergestellt wurde“, so Gumprecht. Das kommt auch dem stationären Handel zugute, der mit persönlicher Beratung, einem vielfältigen Sortiment sowie geschmückten Ladengeschäfte punktet.

Geschäfte im Grätzel erleben eine Renaissance

Die Wienerinnen und Wiener zieht es zum Weihnachtsshoppen heuer in die Geschäfte - eine Entwicklung, die sich aus den letzten Jahren fortsetzt. Beim Einkauf im stationären Handel ist die sofortige Verfügbarkeit und das „Anfassen“ für die große Mehrheit der Wiener entscheidend (76 Prozent). Knapp die Hälfte der Wiener (48 Prozent) schätzt die persönliche Beratung und den Kontakt im stationären Handel. „Der lokale Handel bietet ein unschlagbares Einkaufserlebnis. Die Produkte vor Ort anzugreifen, zu sehen, zu tasten oder zu riechen, ist der beste Weg, die schönsten Geschenke für die Liebsten zu finden“, ist Gumprecht überzeugt.

Umfrage: KMU Forschung Austria im Auftrag der WK Wien, 2023