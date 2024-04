Das sind Wiens talentierteste Nachwuchsfloristen

Ein Trauerkranz, ein bunter Strauß und ein Brautbukett: Das waren die Aufgaben, die es beim diesjährigen Jugendcup der Wiener Floristen zu erfüllen galt. Der Wettbewerb für angehende Nachwuchs-Fachkräfte fand gestern, 10. April, in der Jugend am Werk-Werkstätte in Favoriten statt. Veranstalter war die Wiener Innung der Gärtner und Floristen. Zehn Teilnehmerinnen stellten sich der Herausforderung, darunter Lehrlinge im letzten Ausbildungsjahr ebenso wie angehende Floristinnen, die sich im zweiten Bildungsweg auf die außerordentliche Lehrabschlussprüfung vorbereiten.

Angelika Laager, Berufsgruppensprecherin der Wiener Floristen

Alle Teilnehmerinnen starteten mit denselben Blumen und Materialien, die vor Ort bereitgestellt wurden. Einen Tag lang hatten sie dann Zeit, um die drei geforderten Werkstücke umzusetzen. Bei der Bewertung zählten Kreativität und die Harmonie der gewählten Farben ebenso wie Proportionen und Gestaltung, Technik und Ausarbeitung. Die Jury bildeten erfahrene Floristik-Meister und Jugendausbilder.

Doppelsieg für Nachwuchskräfte der Wiener Stadtgärten

Den Sieg holte sich schließlich Ayesha Ayobi, die bei den Wiener Stadtgärten zur Floristin ausgebildet wird. Sie überzeugte sowohl durch Harmonie, Farbwahl und kreative Ausgestaltung ihrer floralen Kunstwerke als auch durch genaue und technisch präzise Ausarbeitung. Auch den zweiten Platz holte mit Alhan Aman ein Lehrling der Wiener Stadtgärten. Platz drei sicherte sich schließlich mit Katharina Brun eine Teilnehmerin des aktuellen WIFI-Lehrgangs, der Floristen im zweiten Bildungsweg auf die außerordentliche Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Die drei Besten erhielten von der Wiener Innung der Gärtner und Floristen ein exklusives und individuelles floristisches Coaching, um sie optimal auf den Bundeslehrlingswettbewerb vorzubereiten. Dort treffen dann die besten Nachwuchs-Floristen aus allen Bundesländern aufeinander.

„Der Lehrlingswettbewerb bietet den angehenden Floristik-Fachkräften eine ideale Bühne, um ihr handwerkliches Geschick, ihre Kreativität und ihr Fachwissen unter Beweis zu stellen. Wie gut sie diese Chance genutzt haben, zeigen die Kreationen der jungen Blumenkünstlerinnen, die individueller und inspirierender nicht sein könnten. Die künftigen Fachkräfte haben damit unterstrichen, dass sie viel Potenzial für eine erfolgreiche Zukunft in der Floristikbranche haben. Gratulation an alle Teilnehmerinnen, insbesondere an die Siegerinnen. ­Ihre Leistung trägt auch dazu bei, Anerkennung und Wertschätzung für die gesamte Branche zu steigern.“

„Ich freue mich sehr über die tollen Leistungen und Ergebnisse, die unsere Nachwuchskräfte beim diesjährigen Jugendcup der Floristen gezeigt haben. Jedes einzelne der floralen Werkstücke ist ein sichtbarer Beweis, dass alle Kandidaten viel Talent haben, kreativ sind und über hohes Können verfügen. Alle Teilnehmer hatten das gleiche Blumensortiment für ihre Werkstücke zur Verfügung. Faszinierend und gleichzeitig absolut typisch für unseren kreativen Beruf war, dass am Ende des Tages kein Werkstück dem anderen glicht. Ihre Teilnahme an diesem Wettbewerb unterstreicht außerdem, dass sie mit besonderer Freude und Motivation an den Floristenberuf herangehen. Als künftige Jungfachkräfte sind sie für unsere Branche auf jeden Fall eine wunderbare Bereicherung. Talente wie sie sichern die Qualität und den Fortbestand unseres schönen und wichtigen Berufes. Meine Anerkennung und mein aufrichtiger Dank gilt auch ihren Ausbildungsbetrieben, die mit ihrem Engagement, ihrer Geduld, ihrer Zeit und viel Liebe zum Beruf die Basis für die heutigen Leistungen gelegt haben.“

Ein kreativer und kunstvoller Beruf

Floristen arbeiten in Blumenfachgeschäften oder auch in Gärtnereien. Sie fertigen Gestecke, Sträuße und florale Arrangements nach Kundenwunsch an, beraten die Kunden und sind auch Experten für die Pflege von Blumen und Pflanzen. Der Beruf erfordert Kreativität, Vorstellungsvermögen, handwerkliche Geschicklichkeit und hohe Kontaktfreudigkeit. Die Lehre dauert drei Jahre. Aktuell gibt es in Wien 87 Floristen-Lehrlinge. Davon werden 52 in Betrieben ausgebildet, weitere 35 in überbetrieblichen Ausbildungszentren. Zusätzlich gibt es am WIFI Wien regelmäßig Vorbereitungskurse für alle, die sich im zweiten Bildungsweg auf die außerordentliche Lehrabschlussprüfung vorbereiten. Derzeit besuchen 19 Personen diesen Lehrgang. Auch beim Lehrlingswettbewerb war die Hälfte der Teilnehmer aus diesem WIFI-Lehrgang. Der Beruf ist übrigens überwiegend weiblich: Nur neun der 87 Lehrlinge sind Männer. Auch beim Jugendcup der Floristen waren ausschließlich Frauen vertreten.

