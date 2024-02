Der Osterhase mag’s natürlich: Die schönsten floralen Trends zum Osterfest

„Wow-Effekte sind mit den Ostertrends 2024 jedenfalls garantiert“, gibt Branchensprecherin der Wiener BlumengroßhändlerInnen in der Wirtschaftskammer Wien Mag. Monika Burket einen Ausblick. Denn traumhafte schöne Farben sowie natürlich verarbeitete Blumensträuße, Gestecke und dekorative Arrangements sorgen nach den langen Wintermonaten für willkommene Harmonie und Frische in den eigenen vier Wänden.

Charmant-fröhlicher Osterlook

„Die Farben für das heurige Osterfest sind überaus fröhlich und sollen ein positives Ambiente schaffen, voller Lebensfreude und Zuversicht – Themen, die für uns alle momentan überaus wichtig sind“, so die Expertin weiter. Im Trend liegen samtige Pfirsich- und Cremetöne, außerdem strahlendes Weiß, zartes Blau, warmes Orange und sanftes Goldgelb, die viel Harmonie in die eigenen vier Wände bringen. Gefragt ist aber auch geheimnisvolles Mitternachtsblau, das sehr ausdrucksstark ist und eine außergewöhnliche Atmosphäre erzeugt.

Trendfarbe 2024: Peach Fuzz

Garantiert positiv wirkt sich die Trendfarbe 2024 auf Körper und Geist aus: Denn der weiche Pfirsichton namens „Peach Fuzz“ ist ein Balsam für die Seele, der Ruhe ausströmt und zugleich den Frühling und den Aufbruch in eine neue Zeit versinnbildlicht. Eine weitere Farbe, die 2024 im Trend liegt, ist „Bright White“, die ebenfalls für den Neuanfang steht und Offenheit symbolisiert. Besonders schön zur Geltung kommt dieses strahlende Weiß mit dem zarten Himmelblau von „Sky Blue“, das Ruhe und Gelassenheit verströmt. – Ebenso wie „Soothing Silk“, wobei es sich um einen freundlichen Cremeton handelt, der eine wohltuende, entspannende Atmosphäre schafft.

Florale Frühlingsblüher aus Österreich

Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Mimosen, Ranunkeln, Freesien oder Vergissmeinnicht zählen in der Osterzeit zu den beliebtesten Blumen und kommen um diese Jahreszeit überwiegend aus heimischer Produktion. „In den Blumenfachgeschäften finden Sie rund um die Osterzeit außerdem Topfpflanzen wie Schneerosen, Traubenhyazinthen in Blau und Weiß, Thymian, blühende Kirschzweige, Ranunkeln in Pastelltönen sowie Mohn oder Viburnum“, sagt die Expertin.

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit und Regionalität stehen bei allen floralen Produkten und Erzeugnissen stets im Vordergrund. „Mittlerweile ist die Verwendung heimischer Blumen und Pflanzen sowie natürlicher Materialien, die recycelbar oder abbaubar sind, zum Standard geworden und unsere KundInnen achten sehr darauf, woher die gekauften Blumen und Pflanzen kommen“, betont die Branchensprecherin. – Eine Entwicklung, die von den BlumengroßhändlerInnen überaus begrüßt wird, da Umweltbewusstsein und der schonende Umgang mit der Natur für sie einen besonders hohen Stellenwert haben.

Schönes und Kreatives in floraler Handwerkskunst

„Traditionen sind in Zeiten, wie wir sie momentan erleben, besonders wichtig. Blumen als Kulturgut kommt dabei eine wesentliche Rolle zu, haben sie doch die Kraft, positive Gefühle zu vermitteln, eine harmonische, ruhige, aber auch fröhliche Atmosphäre ins Zuhause zu bringen und Auszeiten vom Alltag zu verschaffen“, sagt Monika Burket. „Freuen Sie sich auf die kreativen Ideen unserer Floristikfachbetriebe, die in höchster Handwerkskunst und mit viel Gefühl Ihre floralen Wünsche zum Osterfest 2024 erfüllen.“

