Weihnachtszeit ist Wunschzeit in der meinkaufstadt Wien

In den kommenden Wochen besinnen wir uns ganz besonders der Beziehungen, die uns das ganze Jahr hindurch Halt geben. „Es ist die Zeit, in der wir uns nah stehenden Menschen zeigen wollen, was uns an ihnen liegt. Das ist die Essenz von Weihnachten. Und wer in diesem Sinn dem Christkind unter die Arme greift, unterstützt dabei auch die Wiener Wirtschaft“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien. „Ganz egal, ob man in den 14 Weihnachtsmärkten in Wien mit nahezu 800 Ständen einkauft oder in den vielen Einkaufsgrätzln der meinkaufstadt Wien: Die Unternehmerinnen und Unternehmer und ihre Mitarbeiter sind mit Herzblut und Engagement für die Wiener und die Gäste aus aller Welt da. Das wollen wir auch mit unserer neuen Weihnachtskampagne unterstützen“, so der WK Wien-Präsident.

Weihnachtszeit - Wunschzeit

Um die Wiener Wirtschaft zu stärken, startet die WK Wien wieder die Weihnachtskampagne der meinkaufstadt Wien mit der Kernbotschaft „Wer Wien liebt, kauft in Wien ein!“, die sich bereits im letzten Jahr sehr bewährt hat. „Weihnachtszeit. Wunschzeit.“ lautet der Slogan, der den ganzen Dezember im TV, in der Außenwerbung, Print, Online, in Kinos sowie im Radio zu sehen und hören ist. Der Weihnachtsspot zeigt ein Mädchen, das einen Brief an das Christkind schreibt und sich Geschenke für seine Familie wünscht. Natürlich besorgt das Christkind diese in der meinkaufstadt Wien.

Mehr Förderung für Nahversorgungsgrätzl

Die Stadt Wien entwickelte im vergangenen Jahr in enger Abstimmung mit der Wirtschaftskammer Wien ihre Förderungen für Maßnahmen zur Geschäftsbelebung in der Nahversorgung weiter. Seit Anfang 2023 stehen insgesamt 3,5 Millionen Euro – und damit um 1,4 Millionen Euro mehr als zuvor - zur Verfügung. In den nächsten drei bis fünf Jahren wird die notwendige Weiterentwicklung von aktuell sechs Geschäftsquartieren - Äußere Favoritenstraße, Simmeringer Hauptstraße, Hernalser Hauptstraße, Döblinger Hauptstraße, Zentrum Floridsdorf und rund um die Praterstraße - vorangetrieben. Die Konzentration auf ganze Geschäftsquartiere ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Förderkonzeptes. Gleichzeitig flankiert die Wirtschaftskammer Wien mit der neuen Marke „meinkaufstadt Wien“.

Das Onlineportal

Um die Wiener Einkaufsgrätzl besser kennenzulernen, kann man vor Ort gehen – oder sich auf www.meinkaufstadt.wien inspirieren lassen. Hier gibt es diverse Rubriken wie z.B. „Die Wiener Themenwochen“, „Neue Gesichter der Stadt“, „Küchengeheimnisse“ oder die „Grätzl-Trends“. Unter „Wiener Originale“ findet man zeitlose Betriebe. Im Video-Format „Wiener Genuss-Grätzl“ werden Betriebe vorgestellt, die sich der Produktion von Delikatessen widmen. Aktuelle Veranstaltungen, Aktionen und Gewinnspiele rundet das Angebot ab.