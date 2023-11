Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel: 1.400 Interessierte an IT-Jobdating Ende Oktober im MAK

Dem IT-Fachkräftemangel entgegenwirken! Zum zweiten Mal veranstalteten die Fachgruppe UBIT Wien, das Arbeitsmarktservice Wien und der waff gemeinsam eine Art Speeddating für IT-Jobs. Es gelang 30 Unternehmen und mehrere Hundert Fachkräfte aus dem IT-Sektor schnell und effektiv zusammenzubringen. Konkrete Zeitfenster für kurze Gespräche sorgten trotz hoher Nachfrage für einen reibungslosen Ablauf. „Wegen des großen Erfolges im vergangenen Jahr ging unser IT-Jobdating in die nächste Runde: Denn wir brauchen mehr Menschen in der IT. Es ist schön, dass sich Arbeitergeber:innen und Arbeitnehmer:innen zusammentun und an einem Strang ziehen“, zeigte sich Rüdiger Linhart, Berufsgruppensprecher der Wiener IT-Dienstleister, begeistert von der Nachfrage und der Teilnehmer:innenzahl an der Veranstaltung.

„Unsere Mitglieder sind sehr zufrieden. Dieses Jahr hatten wir fast doppelt so viele Unternehmen, die teilnehmen wollten.“

Fokus auf Kompetenzen, vorab gescreente KandidatInnen

Im Rahmen der Veranstaltung wurden 30 Recruiting-Kojen im MAK zur Verfügung gestellt. Diese wurden kostenlos, nach dem Prinzip "first come, first served" an Unternehmen vergeben, die IT-Mitarbeiter:innen suchen. Die Unternehmen reichten konkrete Jobprofile und eine Auflistung der erforderlichen Kompetenzen ein. In Abstimmung mit dem AMS wurden dann alle jene Personen, die sich beim AMS als arbeitssuchend registriert hatten und die Kompetenzen erfüllten, zu Vorstellungsgesprächen am Veranstaltungstag eingeladen. Neben Großunternehmen wie die ÖBB und Magenta waren auch viele KMU mit Ständen vertreten und nutzten die Möglichkeit, Gespräche mit ausgewählten Jobsuchenden zu führen.

„Es freut mich, dass es uns mit unserer gemeinsamen Initiative gelungen ist, sehr viele potentielle Kandidaten und Unternehmen zusammen zu bringen. Gerade in Bezug auf Digitalisierung und KI gibt es einen hohen Fachkräftebedarf, dem wir gemeinsam unter anderem mit solchen Impulsen begegnen wollen“

Persönlicher Kontakt punktet

Auch auf Bewerber:innenseite fand die Veranstaltung großen Anklang: So stellten sich einige Jobsuchende nicht nur bei den zugewiesenen Unternehmen vor, sondern ergriffen die Chance auch mit anderen Unternehmen vor Ort zu sprechen. „Das Angebot beim IT-Jobdating ist groß und damit eine gute Ergänzung zu Online-Stellenbörsen“, sagte ein auf Embedded Systems spezialisierter Bewerber.

„Alles in allem melden uns die Wiener Unternehmen im IT-Bereich konstant mehrere hundert Stellen, die sie am liebsten sofort besetzt hätten. Die Palette an Tätigkeiten ist dabei sehr breit und reicht von höchst spezialisierten Fachleuten bis hin zu Support-Kräften in den IT-Abteilungen. Jobbörsen wie diese sind in der Vermittlung ein großartiges Werkzeug, weil wir sehen, dass das persönliche Gespräch zwischen Arbeitsuchenden und Personalverantwortlichen in vielen Fällen durch nichts zu ersetzen ist“

