Gratulation an Wiener Jungfotografen

Mit einer beachtlichen Leistung schnitten die Wiener Jungfotografinnen und Jungfotografen beim Bundesnachwuchswettbewerb der Bundesinnung Berufsfotografie ab: In der Kategorie „Jungfotografen“ gingen alle drei Preise an Nachwuchsfotografen aus der Bundeshauptstadt Wien:

Preis: Marnie WILKINSON, 1020 Wien Preis: Jakob HUGER, 1050 Wien Preis: Jonas NEUBAUER, 1070 Wien





Die Höhere Graphische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt – besser bekannt auch als die Graphische – verzeichnet mit Wilkinson und Neubauer gleich zwei Preisträger, Jakob Huger holte den zweiten Preis für das Fotostudio Huger.

© Marnie Wilkinson © Jakob HUGER © Jonas Neubauer Previous Next

Ich gratuliere den Gewinnern herzlich – als starker Nachwuchs sind sie die beste Werbung für unser Handwerk und zeigen, wie tief verwurzelt die Berufsfotografie in Wien ist

Das heurige Thema des bundesweiten Wettbewerbes lautete: „Schwarz/Weiß- Potrait-, Produkt- oder Werbeaufnahme“. Von Mitte Oktober bis Mitte Februar konnten Fotos für den Wettbewerb eingereicht werden. Die erfolgreichen Wiener Sieges-Einreichungen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig das heurige Thema umgesetzt werden kann.

Innungsmeister Pernkopf: Starker Nachwuchs zeigt Stärke des Handwerks

News Wiens Berufsfotografen küren die Sieger des Landespreis 2023 Weiterlesen

Im Leica Store in der Wiener Innenstadt fand am 03.04. die Siegerehrung statt. Begeistert gratulierte auch Mario Pernkopf, Innungsmeister der Wiener Landesinnung der Berufsfotografie, persönlich den Nachwuchstalenten: „Die großartigen Leistungen unserer Wiener Jungfotografinnen und Jungfotografen begeistern uns besonders. Ich gratuliere den Gewinnern herzlich – als starker Nachwuchs sind sie die beste Werbung für unser Handwerk und zeigen, wie tief verwurzelt die Berufsfotografie in Wien ist.“

Positive Zukunft der Branche

Alle Wiener Sieges-Einreichungen kombinieren die klassische Arbeit der Berufsfotografie im heutigen modernen Umfeld. „Die Mischung aus Bekanntem und Neuem zeigt den notwendigen Wandel für die Berufsfotografie in eine positive Zukunft der Branche. Unsere Nachwuchstalente sind das beste Beispiel dafür“, bekräftigt Pernkopf.