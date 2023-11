Grau raus - Bunt rein 2022/2023

Die Siegerprojekte

Bereits zum 39. Mal wurde der Schüler:innenmalwettbewerb "Grau raus - Bunt rein" durchgeführt. Im Schuljahr 2022/2023 hatten die Wiener Schulen (mit Ausnahme der Wiener Volksschulen) wieder die Möglichkeit, ihre Klassen, Aulas, Gänge, Pausenräume, etc. zu verschönern. Zur Verfügung gestellt wurde das Material vom Wiener Farbenfachhandel. Eine Liste dazu finden Sie im Bereich Downloads. Es haben sich heuer erfreulicher Weise wieder 23 Klassen bzw. Projekte zum Wettbewerb angemeldet.

Jurysitzung

Die Jury hat sich am 13. April 2023 wieder in gewohnter Weise persönlich getroffen und die diesjährigen Preisträger ermittelt. Wie auch in den vergangenen Jahren stellte sich diese Aufgabe als ungemein schwierig dar, zumal sich die eingereichten Arbeiten wieder äußerst einfallsreich und kreativ präsentierten.

Prämierung

Die Einreichungsfrist der Projekte wurde mit Ende März festgelegt. Es mussten vorher und nachher Fotos an das Gremium geschickt werden. Nach der Jurysitzung wurden die Gewinner und Nichtgewinner verständigt. Am 1. Juni 2023 konnten die Preisträger bei der Prämierung Ihren Gewinn persönlich entgegennehmen.

Die Gewinner erhielten wieder Gutscheine im Wert zwischen EUR 300,00 und EUR 1.000,00.

Wir danken unseren Kooperationspartnern (MA 56 und den Bezirksvorsteher:innen) für die Unterstützung, die es möglich macht, diesen Schüler:innenmalwettbewerb weiterhin für die Schulen zu organisieren.



Siegerprojekte

Kategorie: 5. bis 8. Schulstufe (Unterstufe)

3. Platz: GRG 15 – Auf der Schmelz,

Klasse: 3F

Auf der Schmelz 4, 1150

Projekt: Wand im Klassenzimmer

Farbenfachhändler: Sefra Farben



2. Platz: Mittelschule 20, K

Klasse: 2a und 2b

Greiseneckergasse 31, 1200 Wien

Projekt: Wand in der Klasse

Farbenfachhändler: Farbenschwoiser

1. Platz: Sonderpädagogisches Zentrum – Schwerhörigenschule Wien

Klasse: Gruppe Wandmalerei

Hammerfestweg 1, 1220 Wien

Projekt: Helden und Heldinnen - Wandmalerei

Farbenfachhändler: Farbenschwoiser

9. bis 13. Schulstufe (Oberstufe):

2 Platz: Haydngymnasium

Klasse: 5B

Reinprechtsdorferstraße 24, 1050 Wien

Projekt: Zeichensaal

Farbenfachhändler: Farben Wolf





1. Platz: BRG 21

Klasse: 7AB

Franklinstraße 21, 1210 Wien

Projekt: Klassenraum der 7A – Landschaft mit Farbperspektive

Farbenfachhändler: All-Color





1. Platz: Fachmittelschule u. Polytechnische Schule

Klasse: Fachbereich Gesundheit/Schönheit/Soziales

Stromstraße 44, 1200 Wien

Projekt: Klassenraumgestaltung, Sehnsucht

Farbenfachhändler: Farbenschwoiser





Wir gratulieren herzlich!

Copyrights: Krisztian Juhasz/Viennamotion KG