Hochsaison für Weihnachtsfeiern

Die klassischen Weihnachtsfeiern sind wieder zurück in Wiens Gastronomielokale. Waren in den letzten Jahren viele Unternehmen und Freundeskreise verstärkt in die eigenen Räumlichkeiten ausgewichen, ist die Weihnachtsfeier „auswärts“ heuer wieder voll im Trend. „Wir sehen schon jetzt eine sehr gute Buchungslage, die beliebtesten Locations sind bereits fast ausreserviert. Wer jetzt noch nicht gebucht hat, muss sich flexibel zeigen“, weiß Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien.

Die Buchungslage ist größtenteils sehr gut. Wer also heuer seine Weihnachtsfeier wieder in einem Lokal veranstalten will, sollte spätestens jetzt mit der Planung beginnen. Vor allem, wenn man an einem der beliebteren Tage, wie Donnerstag oder Freitag die Firmenfeier begehen will.

News Meilenstein für die Gastronomie Weiterlesen

„Weihnachtsfeiern von kleineren und mittleren Firmen, oder auch von einzelnen Abteilungen großer Unternehmen, sind traditionell ein wichtiger Umsatzbringer für die Wiener Gastronomie in der Vorweihnachtszeit. Auf der anderen Seite sind sie auch für die Firmen wichtig, wenn es darum geht die Mitarbeiter zu motivieren. Deshalb werden sie auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeit gebucht, wie wir gerade erleben“, ist Dobcak überzeugt. Und die Reservierungen für die Veranstaltungsräume in der Wiener Gastronomie bestätigen das: „Die Buchungslage ist größtenteils sehr gut. Wer also heuer seine Weihnachtsfeier wieder in einem Lokal veranstalten will, sollte spätestens jetzt mit der Planung beginnen. Vor allem, wenn man an einem der beliebteren Tage, wie Donnerstag oder Freitag die Firmenfeier begehen will.“

Wichtiger zusätzlicher Umsatzbringer

Bedingt durch die Inflation und die gestiegenen Einkaufs- und Energiepreise sind auch die Kosten für die Weihnachtsfeiern gestiegen, durchschnittlich liegen sie heuer zwischen 50 und 70 Euro pro Person – inklusive Getränke. Dobcak: „Das kommt natürlich auf die Wünsche der Auftraggeber an. Es ist aber in der Wiener Gastronomie fast alles möglich. Vom traditionellen Schnitzelessen über das Fünfsterne-Dinner bis zum fernöstlichen Weihnachtsmenü, vom Punschkränzchen bis zur Club-Party – die Metropole Wien hält für alle Geschmäcker was Passendes bereit.“ Manche große Firma plant als Dankeschön für den Einsatz ihrer Mitarbeiter detailreiche, aufwändig gestaltete Feiern. „Für die Wiener Gastronomie sind die Weihnachtsfeiern jedenfalls ein ganz wichtiger zusätzlicher Umsatzbringer“, sagt Dobcak.