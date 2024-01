Wiener Industrie setzt ihre Lehrlinge in Szene

Eine neue Videoreihe der WK Wien will noch mehr Jugendliche für eine Lehre in der Industrie begeistern. Dabei treffen einander jeweils zwei Lehrlinge, die zwar denselben Lehrberuf haben, aber bei Wiener Industriebetrieben in unterschiedlichen Branchen arbeiten. Sie zeigen wie vielfältig die Tätigkeiten selbst innerhalb derselben Ausbildung sind.

Eine große Zahl der Führungskräfte in der Wiener Industrie hat als Lehrlinge begonnen

Den Auftakt machen die Elektrotechnik-Lehrlinge Nadiya (18) und Darius (17) von den Wiener Netzen bzw. Manner. In der Berufsschule lernen sie zwar das gleiche Grundgerüst, aber die Praxis sieht in den beiden Industriezweigen überraschend unterschiedlich aus. Weitere Videos mit anderen Lehrberufen und Lehrlingen in der Industrie folgen in den kommenden Wochen. Ausgespielt werden sie über zahlreiche bei Jugendlichen beliebte Onlinekanäle; Plakate an Schulen unterstützen die Kampagne.

Zahl der Lehrlinge stark gestiegen

Die Sparte Industrie in der WK Wien will damit den Erfolgslauf bei den Lehrlingszahlen weiter beflügeln: Anfang Jänner 2024 gab es 1.181 Industrielehrlinge in Wien, was 7,6 % mehr als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr sind. Im Langzeit-Vergleich zum Tiefststand von 2017 gibt es heuer sogar 31,5 % mehr Lehrlinge.

Lehre erhöht Karrierechancen

„Immer mehr Jugendliche entdecken, dass eine Lehre in der Industrie hervorragende Karriere- und Verdienstchancen bietet“, freut sich Spartenobmann Stefan Ehrlich-Adám. „Eine große Zahl der Führungskräfte in der Wiener Industrie hat als Lehrlinge begonnen.“ Denn zusätzlich zur Lehre besteht die Möglichkeit, eine Berufsmatura für ein anschließendes Studium abzulegen. Das erhöht die Karrierechancen: „Bei Wiener Industrieunternehmen sind Absolventen technischer Studienrichtungen besonders gefragt.“

Der mit Abstand beliebteste Lehrberuf bei den 88 Ausbildungsbetrieben der Wiener Industrie ist Elektrotechnik mit aktuell 236 Lehrlingen, gefolgt von Metalltechnik (141) und Mechatronik (96). Die wichtigsten Ausbildungsbranchen sind die Metalltechnische Industrie (285 Lehrlinge), die Bauindustrie (253) und die Gas/Wärme-Industrie (181).

Erfolgslehre, Speed-Dating und Tag der Industrielehre

„Diese Zahlen spiegeln die Bemühungen der Sparte Industrie und ihrer Mitglieder wieder, bereits heute die dringend gesuchten Fachkräfte von morgen auszubilden“, freut sich Ehrlich-Adám. „Dazu gehören der neue Tag der Industrielehre, der mit 500 Schülern und 18 Unternehmen ein voller Erfolg war, das Lehrlings-Speed-Dating Ende Jänner sowie unsere Seite erfolgslehre.at.“ Dort finden Interessierte die Videos sowie alle Informationen rund um das Thema Industrielehre.