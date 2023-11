Wiener Kinos: Popcorn zum Frühstück

Die Wiener Kinos laden am Sonntag zu einem besonderen Advent-Auftakt: Um 5,90 Euro kann man in allen Wiener Kinos den Film seiner Wahl ansehen – bis 13 Uhr. „Wir wollen mit unserer Popcorn zum Frühstück-Aktion einen schönen Advent-Auftakt für die ganze Familie in Wien bieten“, so Christian Dörfler, Obmann der Kinobetriebe in der Wirtschaftskammer Wien.

Die Wienerinnen und Wiener haben ihre Kinos wiederentdeckt und genießen die Abende vor der großen Leinwand.

Die Wiener Kinobetreibe haben einen bisher sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. „Wir hatten endlich wieder einen starken Kinosommer, getragen von erfolgreichen Blockbustern wie Barbie oder Oppenheimer, die wieder einen regelrechten Kino-Boom ausgelöst haben. Die Wienerinnen und Wiener haben ihre Kinos wiederentdeckt und genießen die Abende vor der großen Leinwand“, so Dörfler, der gemeinsam mit den Wiener Kinobetreibern am kommenden Sonntag zur Matinee in die Kinosäle lockt.

Familienfreundliches Programm für den Kinosonntag

Alle Filme, die in den 29 Wiener Spielstätten bis 13 Uhr starten, können zum einheitlichen Fixpreis von 5,90 Euro gesehen werden. Dörfler: „Für die hartgesottenen Kino-Fans gehen sich somit sogar zwei Vorstellungen aus. Das derzeitige Filmangebot würde dafürsprechen“. Wobei einige Kinos sogar ein eigenes, familienfreundliches Programm für den Kinosonntag eingeplant haben. Die gezeigten Filme und das genaue Programm finden sie hier sowie bei den einzelnen Kinos