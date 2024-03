Bezirk Neusiedl a. See



Wir präsentieren 100 Jahre Unternehmertum im Burgenland in allen Facetten:

Seit vielen Jahren zeigen wir im Zentrum von Gols die aktuellsten nationalen und internationalen Modetrends. Allen voran die Kollektionen von Jones, Betty Barclay, Vera Mont, Betty & Co und Barbara Lebek.

Als alteingesessenes Familienunternehmen haben wir unsere Wurzeln seit Generationen in der Region Neusiedlersee. Wir führen das Fachgeschäft für Vorhänge, Stores und Draperien in der Tradition unserer Eltern weiter fort und verschönern gerne Ihr Zuhause mit qualitativ hochwertigen Stoffen.

Zusätzlich zur breiten Auswahl ist uns der enge Kontakt zu unseren Kundinnen sehr wichtig und ein täglicher Ansporn. Wir sind stolz auf die persönliche Betreuung und fachkundige Beratung.

Knotek Mode+Vorhänge

Untere Hauptstraße 44

7122 Gols



Das erste Autohaus Kamper wurde am 1. Jänner 1960 in Eisenstadt von Josef „Pepi“ Kamper, auch „der rasende Burgenländer“ genannt, gegründet. Mittlerweile führt die Familie Kamper drei Autohäuser - in Eisenstadt (Christian Kamper), Neusiedl am See (Josef Andreas Kamper) und Bruck an der Leitha (Martin Kamper). Im Jahr 1973 gab es den Bescheid über die Errichtung einer Werkstätte in Neusiedl am See und im Jahr darauf wurde mit dem Bau begonnen.

Im Jahr 1989 wurde eine Büroverlegung durchgeführt, sowie eine Werkstattvergrößerung. Es wurden weitere 5 Arbeitsplätze geschaffen. Das Jahr 1996 war das Jahr der umweltgerechten Modernisierung. Zuerst wurde eine neue Lackierbox errichtet und auf wasserlösliche Lacke umgestellt. 1997 wurde das Nachbargrundstück mit darauf stehendem Hause erworben, geschliffen und darauf ein Parkdeck für 65 Fahrzeugen gebaut. Eine neue CI wurde im Jahr 1998 aufgestellt und somit bekam das Autohaus Josef Kamper eine neue Außenansicht. Im März 2006 wurde von der Zentrale Porsche Austria beschlossen, dass alle Volkswagenbetriebe in Europa den gleichen Eingang darstellen sollen, so wurde auch unser Schauraumeingang nach den neuesten Volkswagen CI Richtlinien gestaltet und damit zeigte das Autohaus Josef Kamper weiterhin die Verbundenheit zu Volkswagen.

Mit den Jahren wurde der alte Firmenstandort zu klein und somit hat die Familie Kamper beschlossen einen neuen Betrieb im Gewerbegebiet in Neusiedl am See zu errichten, u.a. entstand einer der modernsten Audi und VW Schauräume. 2015 entschloss sich die Familie Kamper die Marke SKODA zu vertreiben – kurze Zeit später folgte die Entstehung eines SKODA Schauraums inkl. Werkstatt. Mittlerweile hat das Autohaus Josef Kamper rund 100 Mitarbeiter eingestellt und zählt zu den erfolgreichsten Familienbetrieben in ganz Österreich – darauf sind sie mächtig stolz!

Autohaus Kamper

7100 Neusiedl/See

Josef Kamper Straße 1

Tel. +43 2167 8100-0



100 Jahre Burgenland – 75 Jahre Böhm Transporte

1946 wagte Georg Böhm mit nur einem LKW und einem Mitarbeiter den Weg in die Selbständigkeit. Transporte aller Art sowie Sand- und Schottergewinnung waren die Hauptaufgabenbereiche des jungen Unternehmens.

1960 Aufbau eines leistungsfähigen und damals schon modernen Fuhrparks

1967 Bau des eigenen Schotterwerks in Parndorf und Potzneusiedl mit modernen Sieb- und Waschanlagen

1977 Erweiterung bzw. Ausbau der internationalen Transporte in Europa

1988 Bau von Deponien sowie Kiesabbau in Schwadorf, Neusiedl und Potzneusiedl

1993 Errichtung eines neuen Betriebsgeländes mit Werkstätten, Bürogebäude und Lagerhallen mit Bahnanschluss

1994 Bau einer mikrobiologischen Behandlungsanlage zur Sanierung ölverunreinigter Böden

1998 Übernahme einer der größten europäischen Recyclinganlagen in Himberg, wo heute noch die Rohstoffe für Sportplatzbeläge und Dachsubstrate hergesetellt werden.

2000 Spezialisierung auf Gewässersanierung – „1.Watermaster – Schwimmbagger“ in Österreich

2004 Gründung der BTL – Böhm Transport Logistik – Partner für europaweite Abfall-Logistik und Schüttguttransporte mit Sitz in Ternitz

Die laufende Erneuerung und Erweiterung der Gerätschaften und des Fuhrparks sind gleichsam Anliegen wie Verpflichtung dieses Unternehmens mit sozialer Verantwortung.

Heute, mittlerweile „75 Jahre“ später, unter der Geschäftsführung von Helmut und Günter Böhm, beschäftigt die Firma ca. 80 Mitarbeiter und besitzt einen hochmodernen Fuhrpark.

Unter der Mission „mehr als Transport“ erbringt die Firma Böhm Dienstleistungen im Zuge von Abbruchprojekten, Erdarbeiten und Tankstellensanierung von der Kleinbaustelle bis hin zu Großprojekten, wie dem Semmering Basistunnel. Durch Recycling von Abfallprodukten, Erzeugung von Qualitätsprodukten und Wiedereinbringung von Sekundärrohstoffen in die Kreislaufwirtschaft leistet die Fa. Böhm mittlerweile einen systematischen Beitrag zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen.

Seit 2000 ist die Fa. Böhm auch erster Ansprechpartner für Projekte zur Gewässersanierung, sowohl im Osten Österreichs, als auch in Zentral und Nordeuropa. Mit dem Einsatz des „Watermaster - Schwimmbaggers“ werden Spezialbaggerungen, Schlammsaugbaggerungen und das setzten von Piloten und Spundwänden am bzw. vom Wasser aus durchgeführt.

Die Böhm Transportgesellschaft m.b.H. ist eine Erfolgsgeschichte, deren Wurzeln auf den Pioniergeist eines Unternehmers der ersten Stunde zurückgehen. Sie steht damit in engem Zusammenhang mit der Geschichte unseres jungen, aufstrebenden Bundeslandes.

Böhm Transportgesellschaft m.b.H.

Neubergstrasse 1

7100 Neusiedl am See

Tel: 02167/26 60 - 22

Bauen auf Vertrauen – seit 110 Jahren

Der im Jahre 1911 von Michael Schiener gegründete Bau-Handwerksbetrieb wurde nach dessen Unfalltod im Jahre 1954 von Rudolf Schiener weitergeführt.

Unser jetziger Alt-Baumeister Johann Gartner begann seine Karriere als Maurerlehrling von 1956 – 1959 in der damaligen Rudolf Schiener GmbH, bevor er sich in Wien fortbildete, die Polierschule und die darauffolgende Baumeisterprüfung abschloss und danach ab 1977 als Geschäftsführer in die Firma zurückkehrte und die Geschicke übernahm.

Im Jahre 2000 übernahmen die Familie Gartner mit den Söhnen Bmstr.Ing.Hannes und Wilfried den Betrieb komplett ins Eigentum und führen seither die Geschäftsführung des Unternehmens unter dem Namen „Gartner – Schiener Bau GmbH“.

Wir beschäftigen im Schnitt an die 55 – 60 Mitarbeiter aus den umliegenden Gemeinden sowie dem angrenzenden Nachbarland Ungarn. Die Schwerpunkte des Unternehmens liegen in der Errichtung von Einfamilienhäusern, Wohnungssiedlungsbauten, Industriebau, landwirtschaftlicher Nutzbau, div.öffentlichen Bauprojekten wie Kindergärten, Schulen, etc., sowie Umbau-, Renovierungs- und Fassadenarbeiten.

Besonderer Wert wird in erster Linie auf eine hochwertige Bauausführung sowie auf ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Auftraggeber, Architekten, div. Körperschaften sowie zu den eigenen Mitarbeitern und Lieferanten gelegt.

Wir sind immer bemüht und bestrebt, den zumeist hohen Erwartungen unserer Auftraggeber zu entsprechen und wollen dies auch in Zukunft mit Leidenschaft und Freude weiter betreiben – frei nach unserem Motto „Gartner … Dein Partner“.

Bmstr.Ing.Hannes u. Wilfried Gartner

Gartner – Schiener Bau GmbH

7131 Halbturn, Friedhofgasse 15

Tel: 02172-8621-0 / Fax: DW 14

Web: www.gs-bau.at

E-Mail: office@gs-bau.at

„Wenn dein Geschäft viele Jahrzehnte gut läuft – musst du ja etwas richtig gemacht haben. Täglich machen wir uns voller Freude ans Werk – hoffentlich noch viele Generationen lang.“

Anton & Georg Kettner – Optik Kettner Frauenkirchen

In unserem Familienbetrieb versuchen alle immer das Beste zu geben. Wir legen größten Wert auf Kompetenz und absolvieren regelmäßig Schulungen, um immer am neuesten Stand der technologischen Entwicklungen zu sein. Unsere technischen Geräte werden regelmäßig erneuert, um höchste Qualität bieten zu können. Die erwiesene Treue unserer Kunden über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg, aber auch die spürbare Begeisterung neuer Kunden sehen wir als schöne Bestätigung unserer Arbeit. Wir haben viele Menschen ihr Leben lang betreut, und das werden wir auch weiterhin mit voller Hingabe tun. Egal ob im Bereich Brillen, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Sehhilfen oder als Stütze - manchmal braucht es eben nur ein offenes Ohr für den ein oder anderen Kunden und seine Geschichten – wir geben alles und bekommen dafür viel Lob und Zustimmung und ernten daraus Motivation genau so weiterzumachen.

www.kettner-optik.at

Optik Kettner & Co. KG

Hauptstraße 13

A-7132 Frauenkirchen



Vor 4 Jahren habe ich mir meinen Traum mit "Mely in Motion" erfüllt und machte mein Hobby zum Beruf. Als Fitnesstrainerin konnte ich schon einigen Menschen helfen, wieder mit sich und ihrem Körper zufrieden zu sein. Ernährung spielt jedoch eine noch viel größere Rolle - weshalb ich seit einem Jahr zusätzlich als Diätologin tätig bin. Für mich zählt: "Ernährung ist die erste Medizin". Was macht mich besonders? Ich habe keine eigene Praxis oder Fitnessraum, ich bin mobil und komme zu meinen KundInnen nach Hause.



www.melyinmotion.at

Tel: +43 660/3294399

Mail: kontakt@melyinmotion.at

1955 von Mathias und Ingeborg Ermler gegründet, steht bei der Ing. E. Ermler GmbH auch in dritter Generation das Vertrauen der Kunden und Geschäftspartner an erster Stelle.

Neue Generation und mehr Marken

Ing. Erich Ermler übernimmt 1987 von seinen Eltern den KFZ-Fachbetrieb in Weiden-Neusiedl. Nach 55 erfolgreichen Jahren und exklusivem Vertrieb von Mercedes Benz Fahrzeugen erweitert er das Portfolio um die Automarken Smart und Mitsubishi.

Familienbetrieb

Nach Abschluss seiner HAK-Matura und einer Lehre zum KFZ-Techniker - mit späterer Meisterprüfung für das Handwerk Kraftfahrzeugtechnik- beginnt 2011 auch Erich Ermler jun. die Mitarbeit im Familienbetrieb. Seit September 2017 ergänzt Schwester Anna das Ermler-Team.

Fachwissend laufend ausbauen

Stolz und mit viel Respekt für Errungenschaften seiner Familie übernimmt Erich Ermler jun. 2018 die Geschäftsleitung der Ing. E. Ermler GmbH mit akutell 50 Mitarbeitern.

Die Lehrlingsausbildung ist dem Unternehmen besonders wichtig: Derzeit sind fünf Burschen und ein Mädchen in Ausbildung.

Ing. E. Ermler GmbH

Obere Hauptstraße 92

7121 Neusiedl/See-Weiden



Aus einem Getränkefachgroßhandel ging 2007 die Privatbrauerei Gols hervor. Seither braut die Familie Sautner das Golser Bier im stetig wachsenden Unternehmen, welches sich mittlerweile zu einem Fixpunkt auf der Karte der Brauereien Österreichs etablierte. Für das Burgenland holte die Brauerei mehrere Staatsmeistertitel und internationale Prämierungen. Durch ständige Investitionen gilt der Betrieb als einer der modernsten seiner Zunft. Es konnte die Produktqualität und die Konstanz auf ein sehr hohes Niveau gehoben werden. Inzwischen produziert die Brauerei nicht mehr ausschließlich für sich selbst, sondern braut Biere auch im Lohnverfahren für andere Hersteller. Die Angebote an Lohntätigkeiten werden weiter ausgebaut.

Privatbrauerei Gols GmbH

Golser Bier

Brauhausplatz 1, 7122 Gols

Mail: office@golserbier.at

Tel: +43 2173 2719

www.golserbier.at

www.golserbiershop.at

1888 kam mein Urgroßvater Vendel als Maschinenschlosser von Lébén/Ungarn nach Neusiedl am See, mit Lohndrusch und Schlosserei

sein Sohn Eduard baute die Firma v.a. als Geräte, Landmaschinen und Fahrzeughandel aus

mit seinen Söhnen Max und Albert kam in den 50er Jahren noch ein Fahrschulbetrieb dazu

daraus wurden seit 1980 fünf Fahrschulbetriebe, durch Pensionierung etc. sind es derzeit drei: in Eisenstadt, Neusiedl (Fahrschule Pannonia) und Bruck/Leitha

Ich betreibe die Fahrschule DI JUHASZ in Eisenstadt, in Kooperation mit der von mir gegründeten Fahrschule PANNONIA in Neusiedl, die von meiner Schwester geführt wird.



Fahrschule Juhasz

DI Nikolaus Juhasz

Obere Hauptstraße 61-63

7100 Neusiedl am See

Telefon 02167-2984

Mobil 0664-3079863

E-Mail fahrschule-pannonia@aon.at

Alles begann mit einem Weinhandel in Jois. Leo Hillinger sollte den Familienbetrieb seines Vaters übernehmen. Während seiner Lehrjahre, die ihn rund um die Welt nach Südafrika, Kalifornien, Deutschland und viele andere Länder führte, entdeckte er die Leidenschaft am Weinmachen, wodurch er nach seiner Rückkehr begann, selbst Wein zu vinifizieren. Seit Leo Hillinger 1990 den kleinen väterlichen Weinhandel übernahm, entwickelte er den Betrieb durch den Zukauf bester Lagen im Nordburgenland rund um die Gemeinden Jois, Oggau und Rust zu einem österreichischen Musterbetrieb. Mit dem Bau des Weinguts am Hill 1 im Jahr 2004 wurde der Grundstein für die hohe Qualität der Weine gelegt. Diese basiert vor allem auf der Verbindung von einer biologischen Bewirtschaftung mit einer modernen, sehr schonenden Kellertechnik. Mit einer Anbaufläche von 100 Hektar in der Region Leithaberg im Nordburgenland zählt das Weingut Leo HILLINGER mittlerweile zu den größten Bio-Weinproduzenten im Top-Qualitätssegment in Österreich.

Leo Hillinger GmbH

A-7093 Jois, Hill 1



Jede Innovation entsteht durch einen neuen Betrachtungswinkel: Peter Szigeti hat vor mehr als 30 Jahren Schaumwein ganz neu gedacht. Er schuf die erste Sektkellerei Österreichs, die sortenreinen Sekt nach der Méthode Traditionnelle produziert.

Sektkellerei Szigeti GmbH

Sportplatzgasse 2a

A-7122 Gols

Josef Thaler sen. legte genau vor 100 Jahren die Geselllenprüfung der Zimmerer ab. 1964 gründete Josef Thaler die Firma: Josef Thaler – Zimmerei und Sägewerk, Bodenbeläge.

1990 übernahm Roland Thaler die Firma: Roland Thaler, Holzbau/Dachdeckerei

2020 ist nach Beteiligung von Peter Thaler, der 3.Generation, die bestehende Firma in eine Gesellschaft eingeflossen: Holzbau Thaler GmbH&CO KG.

Fa. Holzbau Thaler

Holzbau/Dachdeckerei

Triftgasse 1

7143 Apetlon

Die Firma Alois Steiner wurde 1928 von Alois Steiner sen. gegründet, wie laut Konzessionsurkunde am 16.7.1928 ersichtlich, zum Zwecke der Durchführung von Milchsammeltransporten. Unterbrochen durch den 2. Weltkrieg , erfolgte 1945 der Neubeginn des Unternehmens mit 2 Lkw.

Nach dem plötzlichen Tod des Seniors 1954 übernahm der derzeitige Firmeninhaber Alois Steiner den Betrieb im 15. Lebensjahr stehend. Er war zu diesem Zeitpunkt der jüngste Unternehmer in der Transportbranche.

In der Zeit zwischen 1960 und 1980 erfolgte eine systematische Modernisierung des Betriebes.

Weitere Bereiche in den Betrieb eingegliedert, so wurden Kiesgruben eröffnet, Baumaschinen angeschafft,eine Betonmischanlage mit dazugehörenden Mischfahrzeugen gekauft.

In den 80er Jahren kam eine eigene Abteilung zum Transport von Lebensmitteln dazu, die inzwischen 52 Tankfahrzeuge umfasst.

Mit der Errichtung eines neuen Betriebsgebäudes 1995 kam auch eine Bauschuttrecyclinganlage dazu.

1988 wurde das Unternehmen in eine GmbH umgewandelt und Alois Steiner jun. (3. Generation) trat in die Firma als Gesellschafter ein.

Heute wird das Unternehmen von Alois Steiner jun. und Erika Steiner geführt.

Fa. Alois Steiner GmbH

A-7142 Illmitz

Gewerbepark 1

Aus einem landwirtschaftlich geführten Familienbetrieb heraus ist mein Hofladen zu einem zweiten Standbein gewachsen.

Der Landhof Laden Kittsee ist ein kleiner aber feiner Lebensmittelbetrieb. Hier wird Natürlichkeit, Frische und Nachhaltigkeit groß geschrieben. Neben hofeigenem, ofenfrischem Brot, hausgemachten Marmeladen, Säften, Essiggemüse und selbstgemachten Mehlspeisen findet man saisonales Obst und Gemüse aus dem heimischen Garten und von regionalen Bauern. Da wir unsere Produkte zu 90% selbst besorgen, garantieren wir für Frische und beste Qualität zu günstigen Preisen. Unsere Kunden schätzen unsere familiäre Atmosphäre und fachgerechte Beratung.

Regionale, saisonale Produkte und das Bewustsein zur Natur steht in meinem Hofladen an erster Stelle. Es gibt in unserem Umkreis so viele Resourcen, die ich mir zu Nutzen mache um das natürliche Gleichgewicht aufrecht zuerhalten. Dadurch kann ich qualitativ hochwertige Produkte erzeugen und zu günstigen Preisen anbieten.

Alexandra Paradeisz

Untere Hauptstraße 15

2421 Kittsee

www.landhof-laden.at

Unsere Pension wird seit vier Generationen als Familienbetrieb geführt.

Seit 1922 sind wir um das Wohl unserer Gäste bemüht.

Genuss, Urlaub, Erholung und Auszeit! Bei uns erleben Sie einen Aufenthalt in natürlicher, gemütlicher Atmosphäre. Der persönliche Kontakt mit unseren Gästen ist uns und unserem Team wichtig, denn ihre Wünsche und individuellen Bedürfnisse liegen uns sehr am Herzen!

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen oder Kennenlernen in gemütlicher, traditioneller Seewinkler Atmosphäre!

Im Wandel der Zeit

Unsere Pension wird seit vier Generationen als Familienbetrieb geführt. Seit 1922 sind wir um das Wohl unserer Gäste bemüht.

Das „Gasthof zum Burgenländer“ wurde von Paul und Franziska Schwarzbauer gegründet und nach einer Verpachtung in den 1930er- Jahren, wieder von Familie Schwarzbauer weitergeführt. Ab 1950 wurde das Gasthaus von Rosa (geb. Schwarzbauer) und Friedrich Gartner unter dem Namen „Zur Traube“ betrieben.

Herbert Gartner und dessen Frau Agnes Gartner bauten ab 1970 das Unternehmen zu einem Tourismusbetrieb aus. Es entstanden zahlreiche Gästezimmer, die rund um den herrlichen Gastgarten angelegt wurden. Bei einem Küchenbrand, im Juli 2002, wurde der Großteil des Hauses zerstört und musste abgerissen werden. Bereits im Mai 2003 wurden erste Gäste in der wiedererrichteten barrierefreien Pension bewirtet. Seit August 2004 ist das Familienunternehmen im Besitz von Irene Bauer-Gartner.

Pension Gartner- Irene Bauer- Gartner

Bahnstr.98

7151 Wallern

Mail: bauer1@bnet.at

Web: www.pensiongartner.at

"Praxis Augarten" Martin Wolfgang Hans Fritsch

staatl. geprüfter medizinischer Masseur, staatl. geprüfter Heilmasseur (Elektrotherapie) und gew. Masseur

Unternehmensgründung am 1.10.2017

Nach 25 Jahren in einer Bank habe ich, nach fast drei jähriger Ausbildung, mein Hobby zum Beruf gemacht.

Ausbildung in Wien bei MedicSystems, Praxis auf der Physikalischen Abt. im Sanatorium HERA 1090 Wien.

Danach noch etliche Zusatzausbildungen wie z.B, TCM

Ich bereue es nicht, den Schritt in die Selbständigkeit gewagt zu haben. Mein Zugang zu den Kunden über die Erfahrung im Kundenverkehr der Bank hat mir geholfen sehr schnell einen großen Kundenstock aufzubauen.

Ein wunderbarer Beruf bei dem man jeden Tag Neues dazulernt.



Praxis Augarten

2460 Bruckneudorf

Augartenstrasse 30

Auf Tradition wird im Gasthof Schnepfenhof Wert gelegt, das führen auch die Geschwister Karin und Franz Steinwandtner, die 2013 den Gasthof von den Eltern übernommen haben, weiter und verbinden es mit neuen kulinarischen Ideen. Die Familie hält zusammen, zu jeder Zeit und die Gäste schätzen neben der ausgezeichneten Hausmannskost vor allem die gelebte Wirtshauskultur.



1951 wurde das Gasthaus gekauft von Ludwig und Maria Steinwandtner (Eltern vom Papa)

1965 wurde das Gasthaus umgebaut – Aufgestockt und um 4 Gästezimmer erweitert

1985 Übergabe an Ludwig und Aurelia Steinwandtner – Komplett Renovierung durch unsere Eltern

2013 Übergabe des Gasthauses an Franz und Karin Steinwandtner sowie die Landwirtschaft an Ludwig jun. Steinwandtner

2015 Zubau von 6 Gästezimmern

2016 – 2020 jährliche Renovierungen der einzelnen Gasträume

Am Stammtisch treffen sich Einheimische und Touristen, um sich über die Neuigkeiten im Ort auszutauschen, natürlich begleitet von einem guten Gläschen Joiser Wein. Fast wie früher, ohne Hektik mit der vielgerühmten burgenländischen Geselligkeit empfangen sie ihre Gäste, die sich einfach wohlfühlen im Schnepfenhof und gerne immer wieder kommen.

SCHNEPFENHOF Gasthaus & Weingut

Bundesstraße 1

7093 Jois

Geschichte Fernsehwilli

1976 Gründung des Unternehmens in einem kleinen Wohnhaus in Winden am See und Baubeginn des neuen Geschäfts und Wohnhauses Winden, Bahnstraße 8

1978 Eröffnung des neuen Betriebes mit Verkaufsraum und Werkstätte

1979 Meisterprüfung Wilhelm P. Schrempel und offizielle Übernahme des Chefsessels.

In den folgenden Jahren vergrößerte sich unser Servicebereich auf über

50 000 Haushalte und mehr als 17 000 Kunden.

2000er Jahre - durch die Schließung der meisten Nahversorger in Winden am See erweiterten wir unsere Dienstleistungen auf Postpartner, Lottokollektur,

Zeitschriftenhandel und Tabakwaren.

Auf technischer Seite wurden wir zum Kabelplus Partner. Sohn Peter machte

die Meisterprüfung für Kommunikationselektronik , die Elektromeisterprüfung

und die Konzessionsprüfung für den Alarmanlagenbau

2008 Tausch des Chefsessels – Sohn Peter mit dem Fernsehwilli Gründer Wilhelm P. Schrempel

Seither

Erweiterung des Geschäftsbereichs auf alle elektrischen und elektronischen Bereiche eines Haushaltes sowohl im Service als auch bei der Neuerrichtung .

Ebenso im Verkauf neuer Geräte.

Seit der Gründungszeit änderte sich die Technik grundlegend vom Schwarz-Weiss Fernseher zum Flachbildschirm mit Internetverbindung, vom Röhrenradio zur hochintegrierten HIFI Anlage mit Bluetooth und ebenso Internetvernetzung, von der Außendachantenne zum Kabelfernsehanschluss oder einer Sattelitenanlage für den Empfang mehrerer Satteliten.

In unserer Werkstätte werden immer noch über 1000 Geräte und Serviceleistungen pro Jahr von unserem Serviceteam durchgeführt, was dank unserer technischen ununterbrochenen Weiterbildung auch heutzutage immer noch möglich ist.

Da der Gründer in seiner Lehrzeit (1970er) auch schon damals „alte“ Geräte zu

reparieren lernte, umfasst unser Fachwissen nun mehr als 80 Jahre technische

Entwicklung und fügt dem Tagesgeschäft auch die Reparatur von Oldtimer Geräten hinzu.

Wir gratulieren dem Burgenland zum „Hunderter“ und sind stolz seit 45 Jahren Teil dieser Erfolgsgeschichte sein zu können.

Ihr Fernsehwilli Team

Firma Peter Schrempel

Fernsehwilli

Bahnstrasse 8

A-7092 Winden am See

Feriendorf Vogelparadies ...

Das Unternehmer-Ehepaar Jakob & Ilse Paar entdeckte 1959 im Zuge des Baus einer Hochspannungsleitung nahe Apetlon das Gelände des Weißsees und erwarb es von der Gemeinde. Zuerst fasste man eine Nutzung als Weingarten oder auch als Ackerland ins Auge, bis dann die Idee von einer Bungalowanlage am Privatsee entstand - die Geburtsstunde des Feriendorf Vogelparadies.

Dieser Entscheidung folgte ab 1962 - neben dem Betrieb des Elektro- und Wasserleitungsunternehmens in Frauenkirchen - eine jahrelange Aufbauarbeit, um eine Zufahrt zum Gelände, einen Badesee, einen Strandbereich und damit den Grundstein für den Bau von Bungalows zu schaffen.

Erstmals 1971 werden einige Bungalows vermietet und damit die Basis für den touristischen Familienbetrieb gelegt. Heute - von Tochter, Sohn & Schwieger­sohn des Gründerehepaars geführt - werden im bewusst naturnah gestalteten "Vogelparadies" Bungalows mit Eigengarten an Familien und Naturfreunde als Sommerresidenz (Ferienwohnsitz) am Privatsee vermietet.

Unser Feriendorf Vogelparadies am Rande des heutigen Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel ist durch die weitläufig naturbelassene Fläche ein beliebtes Revier für Nachtreiher, Eisvogel, Rohrdommel und Haubentaucher; dort & da ist ein Pirol zu hören und wer nach dem Genießen des farbintensiven Sonnenuntergangs noch die Stille dieser Abendstimmung auf sich wirken lässt, kann dem Naturschauspiel eines Froschkonzerts lauschen... einfach zum Wohlfühlen im eigenen Haus am Privatsee.

Jakob Paar & Co GesmbH

Feriendorf Vogelparadies

7143 Apetlon

Web: www.vogelparadies.at

Wir sind Sandra & Andreas Krausner und unser Cafe Bistro befindet sich am Hauptplatz in Neusiedl am See und besteht schon seit 70 Jahren! Nach namhaften Inhabern wie z. B. Cafe Wiedemann, Konditorei Krupbauer, Muik etc. haben wir es 2011 nach einem Pensionsantritt übernommen.

Auch in Lockdown-Zeiten sind wir sofort auf Liefer-und Abholservice von unserem Gebäck, Mehlspeisen und Schmankerln aufgesprungen, sehr zur Freude unserer Kunden! Außerdem versorgen wir Unternehmen und alle die etwas zu feiern haben mit unserem beliebten Brötchensercive!

Cafe Bistro

Krausner OG

Hauptplatz 32

7100 Neusiedl am See

Web: www.cafebistro.co.at

Moden W. Lass seit 1904 in Frauenkirchen ansässig, damals noch als kleine Schneiderei für Herren. In 5. er Generation erfolgreich in Sachen Mode. Durch Margarete Lass begann der Durchbruch mit Damenmoden. Änderungsschneiderei heute noch wichtiger Faktor im Unternehmen, welches erfolgreich von Sonja und Willi Lass derzeit geführt wird.

Ein renommiertes Unternehmen mit vielen zufriedenen Stammkunden, von sportlicher Freitzeitware bis qualitativ hochwertige Markenware im festlichen Bereich für Damen und Herren.

Wir ziehen an

Moden W. Lass by Sonja

Hauptstrasse 25

7132 Frauenkirchen

Web: www.lass.at