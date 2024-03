Bezirk Oberwart



Wir präsentieren 100 Jahre Unternehmertum im Burgenland in allen Facetten:

Seit dem Jahre 2000 erfüllen mein erfahrenes Team von IFANTIK & ich mit erlesenen antiken Möbel, Antiquitäten, Bauernmöbel und Accessoires, Wohnträume für Menschen mit Liebe für das Besondere.



Begeben Sie sich deshalb mit uns auf einen Streifzug durch die letzten Jahrhunderte.

Lassen Sie sich von unseren erlesenen Stücken zu einer Reise durch die Zeit verführen!

Genießen Sie das Ambiente des Besonderen und tauchen Sie ein in die Welt des exklusiven Interieurs!

Traumhafte Antiquitäten, Bauernmöbel als auch Raritäten, stilvolle Glas und Porzellankunst aus längst vergangenen Tagen - all dies verleiht jedem Raum ein absolut einzigartiges Flair und eine Atmosphäre des Wohlbehagens. Das Flair und die Ausstrahlung von unserem Interieur wird Sie verzaubern.

Wir laden Sie herzlich zu einem Besuch in unsere Galerie und unseren Shop ein! Überzeugen Sie sich selbst von der Magie unseres antiken Mobiliars!

Firma ifANTIK

Bundesstraße 20

7531 Kemeten

Frisierteam Manuela

Eine Wohlfühloase für individuelles Styling und optimale Pflege des Haares im Herzen von Pinkafeld.

Seit mittlerweile 20 Jahren ist Mst. In Manuela Prenner selbstständig.

Ihre Firma ist dafür bekannt, ein ausgezeichneter Lehrbetrieb zu sein.

Der Beruf ist Ihre Leidenschaft.

www.frisierteam-manuela.at

Marktplatz 5

7423 Pinkafeld



Unger Steel Group

Im Jahr 1952 gründet Josef Unger Sen. einen Schlossereibetrieb in Welgersdorf im Burgenland, nahe der ungarischen Grenze.

Ing. Josef Unger übernimmt 1986 den väterlichen Betrieb mit 7 Mitarbeitern.

Bereits kurze Zeit nach der Übernahme entscheidet Herr Josef Unger, dass der stark expandierende Betrieb eine neue, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasste, ausbaufähige Produktionsstätte benötigt, um den Sprung zum international agierenden Unternehmen zu schaffen. Im südlichen Industriegebiet von Oberwart wird der geeignete Standort gefunden.

Mit unermüdlichem persönlichen Einsatz und unternehmerischem Weitblick formt Herr Unger in den folgenden Jahren aus der kleinen Schlosserei einen international agierenden Konzern mit rund 1.200 Mitarbeitern.

Tatkräftig führt Josef Unger die weitere Expansion seines Unternehmens in neue Länder an und etabliert dabei fundierte, lokale Expertise sowie technisches Know-how in den neuen Märkten. Neben dem Stahlbau etabliert sich das Geschäftsfeld der Generalunternehmung als zweites wichtiges Geschäftsfeld in der Unger Gruppe.

Ein großer Schritt war die Eröffnung der modernsten Stahlbaufertigung im Emirat Sharjah (Vereinigte Arabische Emirate) im Jahr 2007.

Im Jahr 2008 tritt Matthias Unger, der Sohn von Josef Unger, als dritte Generation in das Unternehmen ein. Als ausgebildeter HTL Bauingenieur und Wirtschaftswissenschafter bringt er seine eigenen Stärken, Standpunkte und Erfahrungen in das Familienunternehmen ein.

2015 übernimmt er die Geschäftsführung der Unger Steel Middle East FZE.

Nach positivem Abschluss dieser Bewährungsphase tritt er 2017 in die Geschäftsführung der Unger Stahlbau Ges.m.b.H. ein und verantwortet neben anderen Bereichen die Projektentwicklung, den dritten etablierten Geschäftsbereich von Unger.

Seit Beginn des Jahres 2020 steht Matthias Unger der Unger Steel Group als CEO vor. Josef Unger ist als Geschäftsführer der Unger International Holding weiterhin an Bord.

Unger Stahlbau Ges.m.b.H.

Steinamangerer Str. 163

7400 Oberwart



Der tuba-musikverlag wurde am 5.2.1981 gegründet und feiert heuer das 40-jährige Firmenjubiläum. Gründer des tuba-musikverlags ist Gerhard Sulyok. Mittlerweile führt seine Tochter Alexandra das Unternehmen.

Das Schwesterunternehmen, die Druckerei europrint, feiert nächstes Jahr das 30-jährige Gründungsjubiläum.



tuba-musikverlag gmbh

Steinamangererstraße 187

7400 Oberwart



Webschmiede GmbH

Im Jahre 2019, genauer gesagt am 1. Juli, gründeten wir, die beiden Geschäftsführer Thomas Paul und Martin Hofbauer, die Web Agentur Webschmiede GmbH mit Sitz in Oberwart.

Unser erstes Büro wurde direkt am Hauptplatz in Oberwart (Atrium) eröffnet und schon ein Jahr später haben wir den Standort innerhalb von Oberwart aufgrund von Platzmangel verlegt.

Heute, im Jahr 2021, sind noch 4 weitere MitarbeiterInnen fleißig am Planen und Umsetzen von Projekten im Bereich Webdesign und Online Marketing.

Wer ist die Webschmiede?

Computer Nerds, kreative Freigeister, Profis im Schmieden und Trendsetter.

Wir sind ein cooles Team von Experten in den Bereichen Programmierung, Online Marketing und Suchmaschinen Optimierung (SEO).

Anspruchslos und unauffällig war gestern. Zeig uns wer du bist und wir zeigen es der ganzen Welt. Wir haben einige heiße Eisen im Feuer, die darauf brennen deine anspruchsvollen Webprojekte umzusetzen - mit persönlicher Betreuung und ehrlicher Handarbeit. Schraube deine Erwartungen ruhig noch höher, wir lieben Herausforderungen.

Egal ob Neugestaltung oder Relaunch deines Webauftritts, Wartung und Support oder auch diverse Schulungen - wir sind die richtigen Ansprechpartner.

Webschmiede – die kreative Webagentur in Oberwart.

Webschmiede GmbH

Wienerstraße 59 / Top 2

7400 Oberwart

03352 / 213 13

office@webschmiede.at

Mein Name ist Simone Marth, ich habe zwei großartige Töchter und wohne und arbeite in Stadtschlaining.

Ich bin gelernte Kosmetikerin und Fußpflegerin und übe mit kurzen Karenzpausen seit 17 Jahren voller Herzblut meinen Beruf aus.

Vor drei Jahren habe ich mir den Traum eines eigenen Geschäftes erfüllt und mich mit einem kleinen sehr persönlichen Studio in Stadtschlaining selbstständig gemacht.

Ich könnte mir für mich keinen anderen Beruf vorstellen. Denn das Arbeiten mit und am Menschen und dies in meinem eigenen Betrieb lässt mich vollkommen angekommen sein und mich jeden Tag voller Tatendrang für meine Kunden in der Beautylounge BLICKFANG das Beste geben.

Blickfang Beauty Lounge

7461 Stadtschlaining

T:0676/6920095

KFZ Dieter Ekker

Die Firma Ekker besteht bereits seit 90 Jahren als Familienbetrieb und wird jetzt in 4. Generation in Großpetersdorf geführt. Im Laufe der Jahre hat sich unser Betrieb stetig vergrößert, da es uns ein Anliegen ist regionale Arbeitsplätze zu schaffen. Unser Betrieb beschäftigt ständig ca 15 bis 20 Mitarbeitern. Ein weiteres Anliegen für uns ist engagierten Jugendlichen die Möglichkeit einer Ausbildung zum KFZ-Techniker zu bieten. Deshalb werden in unserer Firma ständig Lehrlinge ausgebildet.

Werkstatt für alle

Kfz Ekker ist eine freie Werkstätte, die alle Fahrzeugmarken und Typen repariert. Aber auch Rasenmäher oder Mopeds werden nicht abgewiesen. Von Falschtankungen über Reifenpannen, Klimawartungen, Pickerlgutachten bis hin zum Service , die Werkstatt macht alle Autos wieder flott. Bei einer Panne kommt der Abschleppwagen zum Einsatz.

Ebenso sind Oldtimer für die erfahrenen Schrauber genauso wenig ein Problem, wie die Reparatur von modernen Neufahrzeugen. Zusätzich verfügen wir über eine Lackiererei und Spenglerei und kümmern uns um Ihr „Unfallfahrzeug“ von der Abwicklung mit der Versicherung bis zur Reparatur.

Durch Übernahme des Autohaus Plank in Großpetersdorf im Jahr 2021 haben wir nun die Möglichkeit unseren Betrieb auf den modernsten Stand zu erweitern, sowie eine neue und hochmoderne Lackiererei mit Spenglerei zu bauen wobei wir ausschließlich mit Betrieben der Region zusammenarbeiten.

Unser Motto lautet: Wir lassen Niemanden am Straßenrand stehen

KFZ EKKER

7503 Großpetersdorf

03362/2278

office@kfz-ekker.at



Ich heiße Andrea Linzer, habe 3 erwachsene Söhne und lebe in Oberwart.

Ich bin Musikerin, Künstlerin, Dipl. Kinesiologin, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, Familienaufstellerin, Supervisorin, arbeite als Energetikerin mit Klangschalen und biete Lomi Lomi Nui Anwendungen.



Lange Zeit habe ich mit meiner Vielseitigkeit gekämpft. Heute mach ich sie mir zu nütze und freu mich, wenn ich aus meiner Methodenvielfalt schöpfen kann.

In meiner Praxis, dem ZENTRUM FÜR INNERE HARMONIE begleite ich Menschen, die in Problemsituationen stecken, die auf der Suche nach Lösungen sind, die oft allein nicht mehr weiter wissen, sich von Süchten befreien wollen oder auch mal tiefgreifende Entspannung suchen.

Mögliche Themenfelder können sein:

Schwierigkeiten in Beziehungen - Eltern, Partner, Kinder, Vorgesetzte

Schuldgefühle nach Kaiserschnitt, Abortus und Abtreibung

Gefühle von Nicht dazugehören und Minderwert

Trauer und mangelnde Lebensfreude

Kraftlosigkeit und Ausgebrannt sein

Selbsterfahrung

Berufliche Schwierigkeiten

immer wiederkehrende Symptome

Ängste, Panik

Mehr Infos über mein Angebot gibt es hier: www.innereHarmonie.at

Ich bin Petra Grassel, wohnhaft in Riedlingsdorf.

Seit 15 Jahren arbeite ich selbständig als Mode Designerin.

Im vergangenen Jahr ( mitten in der Krise ) habe ich mir meinen Traum erfüllt und ein Sportmodelabel gegründet.

Es hat den Fokus auf Yoga-und Freizeitmode. Diesen Herbst kommt auch eine Fitnessmode hinzu.

Alle Stoffe sind öko und teils auch GOT´s zertifiziert und wurden nach meinen Vorgaben in Portugal eingefärbt und gebatikt. Die Schnitte werden im Burgenland gezeichnet und gradiert. Sowie auch die Prototypenentwicklung.

Die Serienproduktion in einer kleinen Auflage wird im nahen Ungarn ( Sopron ) gefertigt. Bedruckt werden alle Teile in Oberwart.

Das Label „LIEBESTOLL“ ist nun seit 1 Jahr am Markt und hat bereits über 500 Teile verkauft.

www.liebestoll.com/home



Zusätzlich unterrichte ich SchülerInnen in meinen Modedesign Kursen in Schulen und in meinem Atelier.

Dieses Projekt im Zuge des Nachmittagsunterrichtes stammt aus meiner Feder und ist einzigartig in Österreich.

In diesen Kursen lernen Kinder einen spielerischen Zugang zu einem alten Handwerk, dem Nähen.

Doch sie lernen nicht nur nähen, sondern auch Ihrer Kreativität beim Zeichnen und Entwerfen freien Lauf zu lassen.

Sie schulen Ihre oft verlorengegangene oder noch nicht entwickelte Feinmotorik.

www.petragrassel.com

Das Unternehmen aus Markt Allhau hat sich zu einem renommierten, internationalen Händler entwickelt

Gegründet 1978 als Einzelunternehmen in Wien, betreibt die Unternehmensgruppe heute neben der Firmenzentrale in Markt Allhau fünf Auslandsniederlassungen in Südosteuropa mit knapp 70 Mitarbeitern. Den seit 2000 in Markt Allhau ansässigen Betrieb hat der Inhaber und Geschäftsführer Alfred Fuchs als Nachfolger vom Firmengründer 1999 übernommen und zügig ausgebaut.

In mehreren Bauabschnitten wurden Büro- und Lagerflächen erweitert und somit ein modernes Arbeitsumfeld geschaffen.

„Der Standort Markt Allhau hat sich als optimal herausgestellt“ so Alfred Fuchs, „denn die Verkehrsanbindung und die Nähe zu unseren Märkten sind von großer Wichtigkeit!“

POLYchem Handelsges.m.b.H.

7411 Markt Allhau | Gewerbeweg 7

www.polychem-group.com

Phone +43 3356 20 444 11

Fax +43 3356 20 445

Im Südburgenland wurde von den Osmanen höchstwahrscheinlich bereits vor der ersten Wiener Türkenbelagerung erstmalig Kaffee auf österreichischem Boden geröstet und getrunken. Somit hat der Kaffee hier im Südburgenland eine weitaus ältere Tradition als an jedem anderen Ort in Österreich. Damit war es nur naheliegend, dass Beate und Günter Hainisch im Sommer 2010 ihr KAFFEELAND HAINISCH im Südburgenland begründet haben. Nachdem das Haus der Kaffeerösterei auch schon einige Jahrhunderte am Buckel hat, wurde der erste Kaffee möglicherweise sogar darin getrunken. Heute ist der, dem alten Handwerk verpflichtete, Familienbetrieb in Oberschützen die älteste bestehende Kaffeerösterei des Burgenlandes.

KAFFEELAND HAINISCH GmbH & Co KG

7432 Oberschützen; Gottlieb August Wimmer-Platz 10

www.kaffeeland.at

Tel.: +43 (0) 33 53 / 75 42

E-Mail hainisch@kaffeeland.at



Mein Name ist Gerlinde Klein. Als gelernte Schneidermeisterin, die

jahrzehntelang Braut- und Boutiquekleider genäht hat, habe ich nach meiner

Pensionierung das Filzen entdeckt und mit 70 Jahren noch einmal ein

Kunstatelier eröffnet.

Gerlinde Klein, Kunst & Design - Wolle auf Seide. Sonnenweg 15, 7434

Bernstein.

Ich freue mich, dass das Burgenland 100 Jahre alt ist und mit zunehmendem

Alter seine Schönheiten und die Kunstfertigkeiten seiner Bewohner*innen

freudestrahlend offenbart!

Um die Jahrhundertwende erwarb der Urgroßvater der jetzigen Besitzer, die am Ufer des Strembachs gelegene Mühle. Aus den bescheidenen Anfängen der kleinen Lohnmühle wurde der Betrieb sukzessive aus- und aufgebaut. 1924 ersetzte eine "Francis-Turbine" die zwei alten Wasserräder. Drei Jahre später wurde, räumlich getrennt von der bestehenden Lohnmühle, eine zweite Mühle für die Handelsvermahlung errichtet.

In den Dreißigerjahren war die Mühle mit einer eigens für sie errichteten Trafostation der Ausgangspunkt für die Elektrifizierung der Marktgemeinde.

1955 wurde ein neues Mühlengebäude gebaut und die erste pneumatische Förderanlage im Burgenland installiert

1966 wurden neue Lagerräume, Mehlmischereien und eine Verpackungsanlage gebaut

1971 wurde das Büro umgebaut

1973 Errichtung weiterer Silos zur Lagerung von Getreide

1977 Aufstockung und Modernisierung der Reinigung

1984 Erweiterung der Silogruppe

1994 Umbau und Modernisierung der gesamten Mühlenanlage

1995 Einrichtung eines Naturkostladens mit Verkaufsraum

1996 Einbau einer Mehlloseverladung

2001 Einbau einer Mehlsiloanlage mit 4 Zellen für die Loseverladung

2003 Modernisierung durch Einbau 4 neuer MIAG HN Walzenstühlen

2004 Einbau einer elektronischen Brückenwaage und eines Kleiesilos mit Loseverladung

2005 Einbau einer automatischen computergesteuerten Netzungsanlage

2006 Errichtung einer weiteren Mehlsiloanlage mit 3 Zellen

2008 Entwicklung eines Hygienekonzeptes nach HACCP-Richtlinien

Einbau eines Entkeimers für die Mehle

Einbau eines Entkeimers für die Mehle 2009 Neuerrichtung der Büroräumlichkeiten und eines Labors

2010 Erneuerung Austragung aller Mehlmischanlagen

2012 Anschaffung einer neuen Reinigungsanlage für die Übernahme

2013 Umstellung auf ein elektronisches Kassensystem

2014 Erneuerung der elektrischen Anlage der Mühle

J & E Sagmeister KG

Mühle – Futterhandel –Mühlenladen

7532 Litzelsdorf

Mühlenweg 20



Telefon: 03358 2400

www.sagmeistermuehle.at

T&G Automation – Wir machen's möglich!

1995

Seit 1995 betreuen wir unter der Maxime „COMPETENCE IN AUTOMATION" den Markt für Automatisierung und Factory IT. Alles begann mit der Gründung (1995) durch Harald Taschek und Peter Gruber am damaligen Standort in Oberwart.

2002 haben wir den nächsten Schritt mit dem Neubau unseres Firmengebäudes in Großpetersdorf, unserem aktuellen Standort, gewagt. Bald darauf kam mit der T&G Solutions GmbH die Expansion nach Deutschland.

2017 wurde dem weiteren Wachstum Rechnung getragen und der Standort Großpetersdorf erweitert.

2020

Gemeinsam mit der Feier unseres 25-jährigen Jubiläums, wurde die TG alpha GmbH, ein „One-Stop-Kompetenzzentrum“ für sichere Digitalisierung, in Deutschland gegründet.

Nun sind wir im Jahr 2021 angelangt und stellen uns nach wie vor täglich den Anforderungen unserer Kunden zu allen Themen rund um Automatisierung, Factory IT, Digitalisierung und Cyber Security.

Das Team von T&G Automation gratuliert dem Burgenland zu „100 Jahre Burgenland“ und wir freuen uns, weiterhin ein Teil dieser Geschichte sein zu dürfen!

T&G Automation GmbH

Pallstraße 2

7503 Großpetersdorf

Telefon: +43 (0) 3362 21012,

E-Mail: office@tug.at

Tischlerei und Bestattung Ing. Manfred Kirnbauer in Oberschützen

Seit 1855 ( 19.06.1855 " Meisterrecht für Tischlergewerbe in Oberschützen ") existiert unser Tischlereibetrieb in Oberschützen.

Er wird seither von unserer Familie am gleichen Standort und ohne Unterbrechung geführt.

Derzeit in 6. Generation von Ing. Manfred Kirnbauer und seiner Gattin Ing. Sonja Kirnbauer.

Tischlerei und Bestattung Ing. Manfred Kirnbauer

Herrengasse 14

7432 Oberschützen

Tel: +43 3353/7551

Fax: +43 3353/7551-11

Mail: office@bestattung-kirnbauer.at

Im Jahre 2009 haben wir den Betrieb von meinen Eltern Anneliese und Eugen Jenö Jandl übernommen. Unser Familienbetrieb wird mittlerweile in der 4. Generation geführt. Der Urgroßvater war Hafnermeister und fuhr noch mit dem Pferdegespann auf Märkte und Kirtage. Land auf, Land ab bieten wir unsere Geschirr-, und Küchenutensilien im Burgenland und Raum Süd/Oststeiermark an.

Als Marktfieranten sehen wir uns als Nahversorger, Ortskernbeleber, Wertschöpfungserhalter, Treffpunkt, Dischkarierplatz uvm.

Unter freiem Himmel bieten wir unseren Kunden ein Einkaufserlebnis mit allen Sinnen.

Häferlexpress

Andreas Jandl, Birkenweg 5, 7503 Großpetersdorf

Mit dem Kauf des Busbetriebes „Schneller Franz“ in Großpetersdorf wird 1972 von den Brüdern Franz und Josef Schuch das Unternehmen „Gebrüder Schuch“ gegründet und damals ein Fuhrpark mit vier Omnibussen übernommen.

Mit dem Gesellschaftsvertrag vom 08.10.1974 gründen die Brüder die heutige „Autoreisen Schuch GesmbH". In der Güssingerstraße 1 in Großpetersdorf wird eine neue Betriebsanlage errichtet.

Der Geschäftsbetrieb umfasst zusätzlich noch ein Reisebüro. Im selben Jahr wird auch noch das Busunternehmen „Josef Schuch“ eingegliedert und mit acht Fahrzeugen von Mischendorf nach Großpetersdorf verlegt.

In den folgenden Jahren werden sieben weitere Busunternehmen der Region aufgekauft. Somit vergrößert sich der Fuhrpark auf etwa 30 Fahrzeuge.

1982 wird in Ilz (Steiermark) ein weiterer Betrieb mit sieben Fahrzeugen und auch die Betriebsanlage der ehemaligen Schuhfabrik „Arizona“ gekauft und zu einer vollwertigen Busbetriebsstätte mit Reisebüro ausgebaut. In der Folge werden noch weitere sechs Busbetriebe in den Ilzer Betrieb eingegliedert.

Ab 01.04.1996 wird der Ilzer Betrieb verpachtet und in weiterer Folge verkauft.

1987 wird das Werk 2 der Firma „Saniped“ erworben, und der Betrieb Großpetersdorf übersiedelt nach umfangreichen Adaptierungs- und Umbaumaßnahmen von der Güssingerstraße in die neue Betriebsanlage in der Bahnstraße.

Der Geschäftsbetrieb umfasst neben dem Linienbetrieb, auch Reisebusfahrten aller Art, sowie ein eigens angeschlossenes Reisebüro am Unternehmenssitz in Großpetersdorf.

Der Fuhrpark umfasst Fahrzeuge für jede Gruppengröße. Vom 9 Sitzer Kleinbus bis zum mit 66 Sitzplätzen ausgestatteten Reisebus ist alles dabei.

Autoreisen Schuch GmbH

Bahnstraße 2b

7503 Großpetersdorf

Das Busunternehmen Südburg Kraftwagen-Betriebs-Gesellschaft m.b.H. & Co KG hat als regionaler Mobilitäts- und Reisepartner im Südburgenland und auch österreichweit eine lange, überragende Geschichte.

Diese beginnt bereits mit ihrer Gründung im Jahr 1929 als Tochtergesellschaft der Lastwagen- und Omnibus Betriebs-Gesellschaft m.b.H. (Lobeg).



Anfangs waren sehr viele Perl Busse bei Südburg im Einsatz, in Folge wurden dann auch andere österreichische Marken wie Gräf & Stift, ÖAF und Austro Fiat, Magirus-Deutz und MAN, Gräf & Stift, sogar französischer Isobloc und italienische Fiat 626 beschafft.

Bereits 1937 veranstaltete Südburg, mit damals guten Betriebsmitteln, Urlaubsreisen nach Kärnten, zum Großglockner, nach Innsbruck und Salzburg.

Mitte der 1970er Jahre geriet Südburg in wirtschaftliche Schwierigkeiten, und so wurde das Unternehmen 1977 kurz vor der Insolvenz von der Firma Dr. Richard aus Wien übernommen und anschließend durchgehend modernisiert.



Der damals stark veraltete Fuhrpark mit Mercedes-Benz, Magirus-Deutz und Büssing Omnibussen wurde vorerst mit Bussen anderer Dr. Richard Betriebe versorgt und in Folge mit neuen Bussen der Marke Setra aufgefrischt. Derzeit besteht der Fuhrpark bei Südburg ausschließlich aus Setra Omnibussen.

Südburg war und ist im Südburgenland Marktführer

Südburg vergibt jedoch Auftragsverkehre an mehrere regionale Busunternehmen, was einen positiven Beitrag zur Stärkung der regionalen Wirtschaft leistet. Im touristischen Bereich bietet die Firma Südburg neben Schulausflügen, Tagesfahrten und Bustransfers auch Busreisen innerhalb Europas an. Diese werden professionell geplant und mit modernst ausgestatteten Bussen durchgeführt.

Die Marke Südburg ist in den Köpfen der Bevölkerung so stark verankert, dass sie im Volksmund als Synonym für den Bus per se steht.

Bereits vor der Übernahme durch Dr. Richard betrieb Südburg zwei Linien von Wien in das Südburgenland. Diese stellten die Grundlage der heutigen Linie G1 dar. Sie ist heute die mit Abstand wichtigste Überlandverbindung in der Dr. Richard-Gruppe und stellt für viele Pendler eine sichere, bequeme und kostengünstige Transportmöglichkeit dar. Die Geschichte der Linie G1 reicht in die unmittelbare Nachkriegszeit zurück.

Am 17.03.1946 eröffnete Dr. Richard mit Behelfsbussen zwischen Jennersdorf im Burgenland und Wien die Linie 1. Die Grenzen der alliierten Besatzungszonen wurden durch einen Fahrbefehl der burgenländischen Landesregierung überwunden. Damals wurden Lastwagen für die Personenbeförderung umgebaut, auf den Ladeflächen wurden Sitzplätze montiert. Heute ist dies natürlich undenkbar. Aber in der Nachkriegszeit war es wichtig, den Personenverkehr generell wieder aufnehmen zu können.

Die Dr. Richard-Gruppe, wo die Südburg dazugehört, ist mit rund 1.500 Mitarbeitern und 1.000 Autobussen das größte private Busunternehmen im deutschsprachigen Raum. Die Dr. Richard Verkehrsbetriebe werden heute von Dr. Ludwig Richard, dem Enkelsohn des Gründers mittlerweile in dritter Generation geführt. Die Dr. Richard-Gruppe ist ein eigentümergeführter Familienbetrieb, der zu den „Top 500“ Unternehmen Österreichs zählt.



Nach der Übernahme durch Dr. Richard wuchs Südburg stetig und ist derzeit der größte Nahverkehrsanbieter im Burgenland. Südburg betreibt ca. 80 moderne Linien- und Reisebusse, die jährlich mehr als 4,2 Mio. Kilometer zurücklegen. Bei der Firma Südburg sind ca. 110 hervorragend ausgebildete Mitarbeiter an drei Standorten im Burgenland tätig.

"Südburg" Kraftwagen - Betriebs - Gesellschaft m.b.H. & Co KG

Steinamangerer Straße 142

A-7400 Oberwart



Bereits in der dritten Generation sind die Wurglits Wirte. Die Westernstadt Lucky Town ist eines ihrer Markenzeichen.

Wir haben schon immer gerne Cowboy und Indianer gespielt. Dass das schließlich herausgekommen ist, damit haben wir bei den ersten Ideen dazu nicht gerechnet.

Sascha Wurglits erzählt wie aus der Idee eine Institution geworden ist, die weit über die Grenzen von Großpetersdorf Bekanntheit erreicht hat - die Westesternstadt Lucky Town.

Ohne die Unterstützung der Familie wäre das ganze nicht möglich

Sascha & Martina verkörpern bereits die 3. Generation der Gastronomiefamilie Wurglits. Die Großeltern Michael & Mary sowie die Eltern Fritz & Renate betrieben den Gasthof zur Post*** auf der Hauptstraße. Fremdenzimmer inklusive. Innovativ war man schon immer. Eine Tanz Diele, Fremdenzimmer, eine Pizzeria kamen dazu, reges Leben herrschte dort, wo die Wurglits aktiv waren. Schließlich nahm man auch noch die Kantine im Freibad. „Dort sind wir auf die Idee gekommen, Grillabende zu veranstalten. Aber diese sollten irgendwie anders sein“ , erzählt Sascha Wurglits. Irgendetwas westernmäßiges.

Das kam gut an und wenig später entschloss sich die Familie, eine Westernstadt beim Bahnhof in Großpetersdorf zu bauen. Da traf es sich gut, dass Vater Fritz gelernter Tischler war. Die ganze Familie half mit. „Ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen“, sagt Sascha.

Erstes „Lucky Town“ beim Bahnhof

1997 wurde das erste Lucky Town eröffnet. Markenzeichen: Immer montags , Juni bis August, immer Live-Musik und frischgemachte Westernspezialitäten wie Chili con carne oder Spareribs. Die Küche hat Mutter Renate fest im Griff. Von Jahr zu Jahr strömten immer mehr Besucher her bei, so ließen sich auch Parkplatzprobleme bald nicht mehr verhindern. Ein neues Areal für die Westernstadt musste her – und acht Gemeinden vom Burgenland hätten ein Grundstück gratis zur Verfügung gestellt. Doch für die Familie Wurglits war klar: „ Wir wollen in Großpetersdorf bleiben!“ Nach harten Verhandlungen hat es mit dem Grundstück, auf dem das „Lucky Town“ heute angesiedelt ist, endlich geklappt. Das Gelände mit großem Parkplatz bietet auf stolzen 1,5 ha nun noch mehr Platz für Line-Dancer und Lagerfeuer-Romantiker.

Stars von Wolfgang Ambros bis zu Die Draufgänger

Zu einem fixen „Bestandteil“ der Westernstadt hat sich im Laufe der Jahre Sänger Waterloo entwickelt. Er selbst hat 1999 bei uns angerufen als er vom Lucky Town gehört hat und gesagt: „Da will ich auftreten!“. Da man seinen Gästen aber auch Abwechslung bieten muss, standen auf der Bühne der „Music Hall“ auch schon Opus, Jazz Gitti,

Gus Backus, Mandy von den Bambis, die Stoakogler, Chris Roberts, Andy Lee Lang und Wolfgang Ambros.

Christl Stürmer, Die Paldauer sowie Nazar mit Sido haben hier bereits Musikvideos gedreht, aber auch zwei Westernfilme sind hier entstanden.

„Unsere Erwartungen sind weit übertroffen worden“ , freut sich Sascha Wurglits über das große Interesse am „Lucky Town“. Am ursprünglichen Konzept hat sich nach 25 Jahren nichts geändert. 1000 bis 1500 Besucher finden hier Platz und Unterhaltung. Und für eine Fortführung der Familientradition scheint auch schon gesorgt. Die beiden Kinder, 26 und 23, helfen schon nach Kräften mit, vor allem die Tochter. „Mal schauen, wofür sie sich entscheiden“, blickt Sascha Wurglits optimistisch in die Zukunft.

Wurglits GmbH

Gasthof zur Post***

Lucky Town - Die Westernstadt

Hauptstraße 27

7503 Großpetersdorf

„Bereits seit 2008 ist das Geschäftsführer-Trio bestehend aus Martin Mößner, Ing. Ingmar Ulreich und Ing. Hannes Wagner mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein verlässlicher Partner der Baubranche.

Zum umfangreichen Portfolio der ISO9001-zertifizierten UTB Laser und Vermessungstechnik GmbH zählen neben bewährten Nivelliergeräten und Hoch/Tiefbaulaser auch die neuesten Innovationen der Bauvermessung

wie zum Beispiel Laserscanner-Systeme für die einfache und schnelle Bestandsvermessung.

Die von namhaften Herstellern, wie zum Beispiel Leica Geosystems, zertifizierte hausinterne Servicewerkstätte garantiert den Kunden eine lange Einsatzdauer der von UTB erworbenen Produkte.“

UTB Laser- und Vermessungstechnik GmbH

Industriestraße 26a

A-7400 Oberwart

25 Jahre AVITA Therme

1995

Die saftigen grünen Wiesen, die gesunde Natur, die vielen Sonnenstunden, die sanftmütige pannonische Hügellandschaft und das hervorragende Thermalwasser inspirierte einige mutige regionale Visionäre ihre Heimatorte Oberschützen und Bad Tatzmannsdorf mit einem besonderen Juwel zu bereichern. Die Idee der Burgenland Therme wurde geboren.

Mit der Unterstützung von nachhaltig denkenden Investoren, tüchtigen MitarbeiterInnen und treuen Stammgästen, konnte ein Leitbetrieb aus und mit der Kraft der Region entstehen. Durch innovative Investitionen zur richtigen Zeit, hat sich diese Idee auch wirtschaftlich zu dem entwickelt, was sie heute ist:

Das AVITA Resort mit den Kernstücken AVITA Therme und AVITA Hotel. Ein moderner Wellness-, Gesundheits- und Genussbetrieb, der in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag feiert!

Sein 25 jähriges Jubiläum feiert auch Geschäftsführer Peter Prisching selbst! Er ist Mitarbeiter der ersten Stunde und leitet das AVITA Resort seit Anbeginn mit viel Leidenschaft, nachhaltigem Denken und wirtschaftlichem Feingefühl. Und: er ist burgenländischer Gastgeber aus tiefstem Herzen – in einem so besonderen Jahr wie diesem ist ihm diese Berufung, wie er selbst betont, nochmals stärker als je zuvor bewusst geworden.

Die Gemeinden Oberschützen und Bad Tatzmannsdorf sind seit Anbeginn wichtiger Partner des AVITA Resort. Gleichzeitig profitieren die Orte vom gewachsenen Wohlfühljuwel: von dem wertvollen Wellnessangebot, von den Gästen und von dem guten Renommee.

2020

Wir sind dankbar und freuen uns, wenn Sie dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit uns feiern! Am Freitag, 23. Oktober 2020 erwartet Sie in der AVITA Therme eine bezaubernde Wasser-Laser-Show und kulinarische Highlights!

www.avita.at