Bereits zum 13. Mal wird heuer im Burgenland zum Wettbewerb der "Familienfreundlichsten Betriebe" aufgerufen. Bis 31. Dezember 2023 können sich Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Aktivitäten für ein familienfreundliches Klima in ihrem Betrieb, um den Preis bewerben.

Mit Unterstützung von Frau in der Wirtschaft wird wieder nach den „Familienfreundlichsten Unternehmen“ des Burgenlandes gesucht. „Vielen Unternehmerinnen und Unternehmern ist bewusst, dass familienfreundliche Maßnahmen Sinn machen. Es fällt aber oft schwer, das zu akzeptieren, geschweige denn umzusetzen. Mit diesem Wettbewerb wollen wir die Unternehmerinnen und Unternehmer auszeichnen, die in ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. Sie haben erkannt, dass familienfreundliche Maßnahmen das Miteinander stärken, die Motivation erhöhen und einer Fluktuation entgegenwirken“, erklärt Petra Schumich, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft und lädt alle burgenländischen Unternehmen ein, sich bis zum 31. Dezember 2023, um die Auszeichnung zu bewerben.

„Die Attraktivität eines Unternehmens und damit seine Zukunftsfähigkeit steigt, wenn es gelingt, eine Unternehmenskultur zu schaffen, die die Führungskräfte und die Mitarbeiter für das Thema ‚Familie‘ sensibilisiert und dazu ermuntert, Regelungen nach den Wünschen der Beschäftigten zu beiderseitigem Vorteil zu vereinbaren und Rahmenbedingungen zu schaffen, die genau dieses ermöglichen“, so Schumich, „deshalb schreiben wir auch heuer wieder den Wettbewerb ‚Familienfreundlichstes Unternehmen des Burgenlandes‘ aus.“

Geänderte Arbeitsbedingungen erfordern neue Maßnahmen

Kinderbetreuungseinrichtungen seien zwar vorhanden, können jedoch die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - hier sind es vor allem Frauen - nicht abdecken, weiß Landesvorsitzende Schumich: „Öffnungszeiten im Handel bis 21 Uhr sind heute genauso üblich, wie lange Anfahrtszeiten zum Arbeitsort. Es ist daher wichtig, die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erkennen und entsprechende familienfreundliche Maßnahmen zu setzen. Genau darum geht es bei diesem Wettbewerb.“

Unterstützt wird der Wettbewerb von Landesrätin Daniela Winkler: „Familien sind die wertvollsten Einheiten der Gesellschaft. Eltern richten ihr Leben und ihren Alltag danach aus, dass die Familie funktioniert. Das kann für berufstätige Eltern zu einer besonderen Herausforderung werden. Umso wichtiger ist, dass Familien dahingehend unterstützt werden. Unternehmen, die diesem Aspekt den entsprechenden Stellenwert einräumen, leisten damit den Familien großartige Unterstützung. Unternehmerinnen und Unternehmer beweisen mit einer darauf ausgerichteten Firmenphilosophie Weitblick, da Motivation leistungsfördernd ist und die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber gestärkt wird. Die Wirtschaftskammer holt mit diesem Wettbewerb familienfreundliche Unternehmen vor den Vorhang. Ich unterstütze diese Initiative und darf sie zugleich zum Anlass nehmen, mich für die hervorragende Arbeit, die für und zum Wohle der Familien geleistet wird, zu bedanken.“

Gute Erfahrungen: Bisher rund 70 Betriebe im Burgenland ausgezeichnet

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben klar gezeigt, dass familienfreundliche Betriebe einen Bonus haben, nämlich motivierte Mitarbeiter, die einen wesentlichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten. Bisher wurden rund 70 Betriebe ausgezeichnet, die sich für das Arbeitsklima in ihrem Betrieb mit familienfreundlichen Maßnahmen einsetzen. „Dieser Wettbewerb ist ein Signal für die Wirtschaft, ganz gleich, ob Unternehmerin oder Unternehmer und ganz besonders für den Wirtschaftsstandort Burgenland und seine Attraktivität als Arbeitgeber“, ergänzt die Organisatorin des Wettbewerbs KommR Andrea Gottweis.



Die Rahmenbedingungen

„Alle burgenländischen Unternehmen, die familienfreundliche Maßnahmen setzen, sind vom 1. September bis 31. Dezember 2023 eingeladen, am Landeswettbewerb teilzunehmen. Ziel des Wettbewerbes ist es, Unternehmen und Institutionen mit familienbewusster Personalpolitik vorzustellen und auszuzeichnen“, erklärt Gottweis die Teilnahmerichtlinien. Die Sieger sind berechtigt, am Staatspreis "Familie & Beruf", der durch die Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien im Bundeskanzleramt verliehen wird teilzunehmen.

Vergeben wird der Preis in den Kategorien:

Private Wirtschaftsunternehmen bis 20 Mitarbeiter:innen

Private Wirtschaftsunternehmen mit 21 bis 100 Mitarbeiter:innen

Private Wirtschaftsunternehmen ab 101 Mitarbeiter:innen

Non-Profit Unternehmen/Institutionen

Öffentlich-rechtliche Unternehmen/Institutionen

Die ausgezeichneten Unternehmen erhalten eine Urkunde und eine „Taten-statt-Worte­Trophäe“ und als Anerkennungspreis einen WIFI Gutschein in der Höhe von Euro 300,00.

Beurteilt werden die Kriterien:

Flexibilität der Arbeitszeit und Anteil an Teilzeitjobs

Karenz- und Wiedereinstieg im Betrieb

Maßnahmen des Unternehmens im Bereich Kinderbetreuung

Maßnahmen des Betriebs im Bereich Pflege

Weiterbildung im Betrieb

Frauen und Familien in Unternehmensphilosophie/Personalpolitik

Unternehmensinterne Informationspolitik

Anteil von Frauen und Männern in Führungspositionen



Flexibilität des Arbeitsortes und Services für Familien



Der Fragebogen steht online unter familienfreundlichsterbetrieb.at zur Verfügung. Für Fragen und Informationen steht KommR Andrea Gottweis unter 0664/18 15 210 oder gottweis@wellcom.at jederzeit zur Verfügung.



>> Einladung zur Teilnahme "Familienfreundlichstes Unternehmen 2023"