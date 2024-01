Finanzielle Entlastung

Zusätzlich sinken die Steuersätze der Einkommensteuer weiter. Mitte 2023 folgte die Satzsenkung in der Stufe 4 (von 42 % auf 40 %). Ab 2023 werden die höheren Steuereinnahmen, die sich durch das inflationsbedingte Aufrücken in höhere Tarifstufen ergeben, an die Erwerbstätigen zurückgegeben.



Entlastung für Selbstständige 2023: rund 250 Mio. Euro